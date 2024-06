A Astronergy foi homenageada com o prêmio "2024 PVEL TOP Performer" na SNEC PV Power Expo

XANGAI, 14 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- No primeiro dia da SNEC PV Power Expo em Xangai, China, a Astronergy orgulhosamente recebeu o prêmio "2024 PVEL TOP Performer" pela oitava vez. Esse reconhecimento, estabelecido pelo mais recente Scorecard de Confiabilidade de Módulos FV da Kiwa PVEL, reafirma o compromisso da Astronergy com a excelência de seus produtos.

A Kiwa PVEL (PV Evolution Labs) é uma líder mundialmente reconhecida em testes de desempenho de módulos fotovoltaicos. Com foco na aquisição e nos investimentos em energia solar orientados por dados, a abordagem da PVEL para testar e avaliar a confiabilidade do módulo fotovoltaico tem sido essencial há mais de uma década. O Programa de Qualificação de Produto (PQP) da PVEL é um protocolo abrangente de testes em laboratório e em campo, concebido para avaliar a viabilidade econômica dos módulos fotovoltaicos. O Scorecard de Confiabilidade de Módulos FV, um dos principais resultados do PQP, fornece ao setor informações vitais sobre a confiabilidade e o desempenho de longo prazo dos módulos FV.

O Scorecard de Confiabilidade de Módulos FV de 2024 destaca vários testes rigorosos nas categorias de Melhor Desempenho, como ciclo térmico, calor úmido, sequência de estresse mecânico, sequência de estresse por granizo, PID, LID, LETID e desempenho PAN. Esses testes asseguram que os módulos atendam aos mais altos padrões de qualidade e durabilidade.

Entre os produtos modulares da Atronergy, 11 obtiveram o status de melhor desempenho no teste deste ano, todos eles módulos FV n-type TOPCon da série ASTRO N. Em 13 de junho, no mesmo dia em que a Astronergy recebeu o prêmio "2024 PVEL TOP Performer", a empresa também foi reconhecida como a "2024 Overall Highest Achiever" no índice de módulos fotovoltaicos do RETC (Renewable Energy Test Center).

"Estamos entusiasmados com o prêmio PVEL TOP Performer 2024", disse Jack Zhou, Diretor de Gerenciamento Global de Produtos da Astronergy. "Essa conquista reflete nossa dedicação à P&D e à excelência no desempenho dos produtos. Nosso compromisso com o avanço da tecnologia solar nos permite fornecer módulos fotovoltaicos de alta qualidade com eficiência e confiabilidade excepcionais para atender às diversas necessidades de nossos clientes em todo o mundo."

Como pioneira em módulos FV n-type TOPCon, a Astronergy atualizou sua tecnologia de células TOPCon 3.0 para TOPCon 4.0 em 2024 e se tornou a primeira no setor fotovoltaico a mudar da tecnologia PERC para TOPCon com produção em massa. Com o aproveitamento de tecnologias avançadas, como ZBB, TF, tecnologia de encapsulamento de alta densidade e corte não destrutivo, a Astronergy garante que seus produtos modulares n-type TOPCon ofereçam maior eficiência de conversão, maior geração de energia e menores custos de sistema.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2437520/Astronergy_honored_with_2024_PVEL_TOP_Performer_at_SNEC_PV_Power_Expo.jpg

FONTE Astronergy