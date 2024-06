Astronergy reçoit le prix « TOP Performer » 2024 de PVEL au salon SNEC PV Power Expo

SHANGHAI, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la première journée du salon SNEC PV Power Expo à Shanghai, en Chine, Astronergy a été fière de recevoir le prix Top Performer 2024 de PVEL pour la huitième fois. Cette reconnaissance, qui s'appuie sur le dernier tableau de bord sur la fiabilité des modules photovoltaïques de Kiwa PVEL, réaffirme l'engagement d'Astronergy en faveur de l'excellence des produits.

Kiwa PVEL (PV Evolution Labs) est un leader mondialement reconnu dans les tests de performance des modules photovoltaïques. L'approche de PVEL en matière de test et d'analyse comparative de la fiabilité des modules photovoltaïques est cruciale depuis plus d'une décennie, car elle se concentre sur les approvisionnements et les investissements solaires fondés sur des données. Le programme de qualification des produits (PQP) de PVEL est un protocole complet d'essais en laboratoire et sur le terrain conçu pour évaluer la bancabilité des modules photovoltaïques. Le tableau de bord de la fiabilité des modules photovoltaïques, l'un des principaux résultats du PQP, fournit à l'industrie des connaissances essentielles sur la fiabilité et les performances à long terme des modules photovoltaïques.

Le tableau de bord de la fiabilité des modules photovoltaïques 2024 met en évidence plusieurs tests rigoureux dans les catégories les plus performantes, tels que le test de cycle thermique, le test de chaleur humide, la séquence de contrainte mécanique, la séquence de stress de grêle, les performances PID, LID, LETID et PAN. Ces tests garantissent que les modules répondent aux normes les plus élevées de qualité et de durabilité.

En particulier, 11 des modules d'Atronergy — tous des modules photovoltaïques TOPCon de type n ASTRO N — ont obtenu le statut de Top Performer lors du test de cette année. Le 13 juin, le jour même où Astronergy a reçu le prix « TOP Performer » 2024 de PVEL, la société a également reçu le prix de la « Meilleure performance globale 2024 » dans l'indice des modules photovoltaïques du RETC (Renewable Energy Test Center).

« Nous sommes ravis de recevoir le prix TOP Performer 2024 de PVEL, a déclaré Jack Zhou, responsable de la gestion mondiale des produits chez Astronergy. Cette réussite reflète notre engagement en matière de R&D et l'excellente performance de nos produits. Notre engagement à faire progresser la technologie solaire nous permet de fournir des modules photovoltaïques de haute qualité d'une efficacité et d'une fiabilité exceptionnelles pour répondre aux divers besoins de nos clients dans le monde entier. »

En tant que pionnier des modules photovoltaïques TOPCon de type n, Astronergy a amélioré sa technologie cellulaire de TOPCon 3.0 à TOPCon 4.0 en 2024 et est devenu la première entreprise du secteur photovoltaïque à passer de la technologie PERC à la technologie TOPCon avec une production de masse. En tirant parti de technologies avancées telles que ZBB, TF, la technologie d'encapsulation à haute densité et la découpe non destructive, Astronergy garantit que ses modules TOPCon de type n offrent une efficacité de conversion plus élevée, une production d'énergie plus importante et des coûts de système plus faibles.