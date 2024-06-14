Top Performer！正泰新能第8次獲評Kiwa PVEL最佳表現組件供應商

Kiwa PVEL是全球權威且具有領先性的獨立光伏組件可靠性和性能測試實驗室，每年會通過高於IEC標準的加嚴測試來評估光伏組件的可靠性，由於其在測試條件和測試序列上都更為嚴苛，Kiwa PVEL可靠性記分卡已成為業內衡量光伏組件長期可靠性和性能表現的重要依據，在各項測試中獲得最佳表現的組件產品將被授予「Top Performer」。

在長達9個月的產品資格認證計劃（PQP）測試中，ASTRO N系列組件經歷了600次熱循環測試、2000小時濕熱測試、192小時PID測試、動態機械載荷測試等七項重重考驗，依舊保持優異的低衰減率和高可靠性，順利入圍「Top Performer」名單。

頒證現場，Kiwa PVEL市場銷售副總裁Tristan Erion-Lorico對正泰新能表示祝賀，「我們很高興看到正泰新能第八次獲得Top Performer稱號，其光伏組件產品通過Kiwa PVEL的PQP測試，具備可靠且優異的性能。」

自2022年7月率先在行業內實現n型TOPCon組件量產以來，正泰新能不斷加大對n型TOPCon的技術研發力度，並持續提升ASTRO N系列的組件質量和性能。以正泰新能自研n型TOPCon 4.0高效電池技術為核心，ASTRO N系列疊加矩形矽片、SMBB&ZBB、間隙貼膜、雙層鍍膜玻璃、高密度封裝等先進提效技術，組件性能處於行業第一梯隊水平。

正泰新能常務副總裁兼首席可持續發展官黃海燕表示：「此次Top Performer的頒發，是Kiwa PVEL對正泰新能ASTRO N系列產品可靠性的權威認可，也是正泰新能堅持以更高標準實現組件產品升級的證明。」未來，正泰新能將秉持締造持久、高效、綠色能量的產品價值主張，持續為客戶提供具備優異性能的組件產品，為全球能源轉型貢獻「新能」力量。

SOURCE 正泰新能