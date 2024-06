Astronergy wird auf der SNEC PV Power Expo mit dem „2024 PVEL TOP Performer" ausgezeichnet

SHANGHAI, 14. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am ersten Tag der SNEC PV Power Expo in Shanghai, China, war Astronergy stolz darauf, zum achten Mal als „2024 PVEL TOP Performer" ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung, die auf der neuesten PV Module Reliability Scorecard von Kiwa PVEL basiert, bestätigt Astronergys Engagement für hervorragende Produkte.

Kiwa PVEL (PV Evolution Labs) ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich der Leistungsprüfung von PV-Modulen. Mit dem Schwerpunkt auf datengesteuerter Solarbeschaffung und -investition ist der Ansatz von PVEL zur Prüfung und zum Benchmarking der Zuverlässigkeit von PV-Modulen seit über einem Jahrzehnt entscheidend. Das Produktqualifizierungsprogramm (PQP) von PVEL ist ein umfassendes Protokoll von Labor- und Feldtests zur Bewertung der Bankfähigkeit von PV-Modulen. Die PV Module Reliability Scorecard, ein zentrales Ergebnis der PQP, liefert der Branche wichtige Erkenntnisse über die langfristige Zuverlässigkeit und Leistung von PV-Modulen.

Die 2024 PV Module Reliability Scorecard hebt mehrere strenge Tests in den Top-Performer-Kategorien hervor, wie z. B. thermische Wechselbeanspruchung, feuchte Hitze, mechanische Stresssequenz, Hagelstresssequenz, PID, LID, LETID und PAN-Leistung. Diese Tests gewährleisten, dass die Module den höchsten Qualitäts- und Haltbarkeitsstandards entsprechen.

Besonders hervorzuheben ist, dass 11 der Atronergy-Modulprodukte den Top-Performer-Status im diesjährigen Test erreicht haben, allesamt ASTRO N n-Typ TOPCon PV-Module. Am 13. Juni, dem gleichen Tag, an dem Astronergy als „2024 PVEL TOP Performer" ausgezeichnet wurde, erhielt das Unternehmen auch die Auszeichnung als „2024 Overall Highest Achiever" im PV Module Index von RETC (Renewable Energy Test Center).

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem PVEL TOP Performer 2024", sagte Jack Zhou, Leiter des globalen Produktmanagements bei Astronergy. „Dieser Erfolg spiegelt unser Engagement für Forschung und Entwicklung sowie unsere hervorragende Produktleistung wider. Unser Engagement für die Weiterentwicklung der Solartechnologie stellt sicher, dass wir hochwertige PV-Module mit hervorragender Effizienz und Zuverlässigkeit anbieten können, um die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden weltweit zu erfüllen."

Als Pionier im Bereich der n-Typ TOPCon-PV-Module hat Astronergy seine Zelltechnologie von TOPCon 3.0 auf TOPCon 4.0 im Jahr 2024 aufgerüstet und ist als erster in der PV-Industrie von der PERC- auf die TOPCon-Technologie mit Massenproduktion umgestiegen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie ZBB, TF, hochdichter Verkapselungstechnologie und zerstörungsfreiem Schneiden stellt Astronergy sicher, dass seine n-Typ TOPCon-Module einen höheren Umwandlungswirkungsgrad, eine höhere Stromerzeugung und niedrigere Systemkosten bieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2437520/Astronergy_honored_with_2024_PVEL_TOP_Performer_at_SNEC_PV_Power_Expo.jpg