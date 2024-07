A Authentix® conclui contrato de compra de ativos para aquisição de ativos da Nanotech Security Corp.

ADDISON, Texas, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Authentix, autoridade em serviços de autenticação e informação, anunciou que concluiu um Contrato de compra de ativos com a Nanotech Security Corp. (NSC), uma subsidiária integral da Meta Materials Inc., adquirindo certos ativos de sua unidade de negócios de autenticação com soluções para autenticação de cédulas e mercados de proteção de marca para bancos centrais, governos e proprietários de marcas comerciais.

"Esta aquisição expande o portfólio e as ofertas da Authentix nos setores de negócios Banknote, Currency e Brand Protection e complementa e aproveita outras linhas de negócios, como impressão de alta segurança, para apoiar o crescimento contínuo da Authentix em nosso grupo de autenticação, abrangendo bancos centrais, governos e proprietários de marcas comerciais", afirmou Kevin McKenna, presidente e CEO da Authentix, acrescentando que "a segurança nano-óptica é o avanço da próxima geração em tecnologia antifalsificação e autenticação e coloca a Authentix em uma posição única para continuar como líder do setor em inovação".

A Authentix continuará a operar duas importantes instalações canadenses da NSC em Burnaby, Colômbia Britânica e Thurso, Quebec, como instalações de tecnologia e fabricação da Authentix. Além disso, alguns funcionários anteriores da NSC se tornarão funcionários da Authentix e continuarão em funções importantes, avançando no conjunto de tecnologias e expandindo a participação no mercado.

Sobre a Authentix

Como autoridade em soluções de autenticação, a Authentix traz rastreabilidade para as complexas cadeias de suprimentos globais de hoje. Por mais de 25 anos, a Authentix forneceu aos clientes soluções físicas e habilitadas por software para detectar, mitigar e prevenir a falsificação e outras atividades comerciais ilícitas de moeda, bens tributáveis e produtos de consumo de marca. Por meio de um modelo de parceria comprovado e profundo conhecimento do setor, os clientes experimentam o design de soluções personalizadas e o gerenciamento completo do programa para garantir a segurança do produto, a proteção da receita e a confiança do consumidor. Com sede em Addison, Texas, EUA, a Authentix, Inc. tem escritórios na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África, atendendo clientes em todo o mundo. Para mais informações, acesse https://www.authentix.com. Authentix® é uma marca registrada da Authentix, Inc.

