Authentix Inc. assina contrato de cooperação e licença com a LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG. para fornecer produção em grande volume do QUANTUM stripe™

ADDISON, Texas, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Authentix, pioneira em tecnologias de recursos de segurança nano óptica, anunciou hoje que assinou um contrato de cooperação e licença com a LEONHARD KURZ, uma das maiores empresas de fabricação de recursos avançados de alta segurança do mundo.

Este marco confirma que a tecnologia nano óptica patenteada QUANTUM stripe™, Authentix, agora está totalmente comprovada para fabricação em volume e disponível para o mercado cambial, marcando um grande ponto de inflexão para o setor.

Authentix Inc. assina contrato de cooperação e licença com LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG. para fornecer produção de alto volume de QUANTUM stripe™

Após a validação técnica bem-sucedida para a fabricação em escala do recurso nano óptico QUANTUM stripe, a parceria está focada na finalização do fornecimento total e dos termos comerciais para atender à crescente demanda global.

O Contrato une a revolucionária inovação em nano óptica da Authentix com a capacidade de produção de nível mundial da KURZ, garantindo um fornecimento confiável e de alto volume para os clientes de notas.

"Com o processo de fabricação validado e a capacidade garantida, estamos passando da inovação para o impacto total no mercado", disse Alan Newman, diretor de produtos da Authentix.

"Essa colaboração estabelece uma nova referência para o setor cambial e garante que os clientes possam acessar nossa tecnologia em escala significativa."

As partes esperam concluir contratos definitivos de fornecimento e comerciais em breve, permitindo a implantação imediata do mercado e o crescimento de longo prazo para essa tecnologia avançada de ponta.

Sobre a Authentix: Como autoridade em soluções de autenticação, a Authentix traz rastreabilidade para as complexas cadeias de suprimentos globais de hoje. Por mais de 25 anos, a Authentix forneceu aos clientes soluções físicas e habilitadas por software para detectar, mitigar e prevenir atividades comerciais ilícitas de numerário, bens tributáveis e produtos de consumo de marca. Com sede em Addison, Texas, EUA, a Authentix, Inc. tem escritórios na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África, atendendo clientes em todo o mundo. Para mais informações, acesse https://www.authentix.com Authentix® é uma marca registrada da Authentix, Inc.

Sobre LEONHARD KURZ: A KURZ Banknote Security fornece o elemento essencial para a segurança das cédulas. Reunindo a melhor combinação de tecnologias exclusivas, comprovadas bilhões de vezes em notas em todo o mundo. Além de sua tecnologia proprietária e comprovada KINEGRAM®, a KURZ produz películas de segurança para terceiros selecionados em sua Unidade de Produção dedicada e de última geração em Sulzbach-Rosenberg, Alemanha. O KURZ Group emprega mais de 5.500 funcionários em mais de 30 países e atua em uma ampla variedade de mercados. Para mais informações sobre nossas soluções de cédulas, acesse www.kurz-banknotes.com para mais informações sobre o KURZ Group, acesse www.kurz-world.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807880/ATX_KURZ_QUANTUM_ALT.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/429526/Authentix_Logo.jpg

FONTE Authentix, Inc.