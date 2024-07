Authentix® schließt Kaufvertrag zur Übernahme von Vermögenswerten der Nanotech Security Corp. ab

ADDISON, Texas, 18. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Authentix, das führende Unternehmen im Bereich der Authentifizierungs- und Informationsdienste, gab bekannt, dass es einen Kaufvertrag über Vermögenswerte mit Nanotech Security Corp. (NSC), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Meta Materials Inc., abgeschlossen und bestimmte Vermögenswerte des Geschäftsbereichs Echtheitsprüfung mit Lösungen für die Echtheitsprüfung von Banknoten und den Markenschutz für Zentralbanken, Regierungen und kommerzielle Markeninhaber erworben hat.

„Diese Übernahme erweitert das Portfolio und die Angebote von Authentix in den Geschäftsbereichen Banknoten, Bargeld und Markenschutz und ergänzt und nutzt andere Geschäftsbereiche wie den Hochsicherheitsdruck, um das kontinuierliche Wachstum von Authentix in unserer Authentifizierungsgruppe zu unterstützen, die Zentralbanken, Regierungen und kommerzielle Markeninhaber abdeckt", erklärte Kevin McKenna, Präsident und Geschäftsführer von Authentix, und fügte hinzu: „Nanooptische Sicherheit ist die nächste Generation der Fälschungs- und Authentifizierungstechnologie und versetzt Authentix in eine einzigartige Position, um weiterhin als Innovationsführer in der Branche aufzutreten."

Authentix wird zwei wichtige kanadische Standorte von NSC in Burnaby, British Colombia und Thurso, Quebec als Technologie- und Produktionsstandorte von Authentix weiter betreiben. Darüber hinaus werden einige frühere Mitarbeiter von NSC Mitarbeiter von Authentix werden und weiterhin in Schlüsselpositionen die Technologie-Suite weiterentwickeln und daran arbeiten, den Marktanteil zu vergrößern.

Informationen zu Authentix

Als Experte für Authentifizierungslösungen bringt Authentix Rückverfolgbarkeit in die komplexen globalen Lieferketten von heute. Seit über 25 Jahren bietet Authentix seinen Kunden physische und softwaregestützte Lösungen zur Erkennung, Eindämmung und Verhinderung von Fälschungen und anderen illegalen Handelsaktivitäten mit Bargeld, verbrauchssteuerpflichtigen Waren und Markenprodukten. Dank eines bewährten Partnerschaftsmodells und umfassender Branchenkenntnis können wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen und ein komplettes Programmmanagement anbieten, um Produktsicherheit, Ertragsschutz und Verbrauchervertrauen zu gewährleisten. Authentix, Inc. hat seinen Hauptsitz in Addison, Texas, USA, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Afrika, die Kunden auf der ganzen Welt bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.authentix.com. Authentix® ist eine eingetragene Marke von Authentix, Inc.

