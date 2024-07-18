Authentix® 完成收購 Nanotech Security Corp. 資產的資產購買協議

德克薩斯州愛迪生2024年7月18日 /美通社/ -- Authentix 是認證及資訊服務領域的權威， 該公司宣佈已完成與 Meta Materials Inc. 的全資子公司 Nanotech Security Corp. (NSC) 的資產購買協議，收購該公司認證業務單位的部分資產，並為中央銀行、政府和商業品牌擁有者提供紙幣認證和品牌保護市場解決方案。

Authentix 總裁兼行政總裁 Kevin McKenna 表示：「此次收購擴大了 Authentix 在鈔票、貨幣和品牌保護業務領域的產品組合和產品，並且進一步完善和利用高安全性印刷等其他業務領域，從而支持 Authentix 在我們涵蓋中央銀行、政府及商業品牌擁有者的認證集團持續增長。」他補充道：「納米光學安全技術是防偽和認證技術的下一代進步，令 Authentix 處於獨一無二的地位，繼續成為行業的創新領導者。」

Authentix 將繼續經營 NSC 位於加拿大卑詩省本拿比及魁北克省 Thurso 的兩個主要的設施，作為 Authentix 的技術和製造基地。此外，NSC 的某些前員工將成為 Authentix 的員工，並繼續在關鍵崗位上推進技術套件的發展並擴大市場份額。

關於 Authentix

作為認證解決方案的權威，Authentix 為當今復雜的全球供應鏈帶來可追溯性。25 年來，Authentix 一直為客戶提供實體和軟體支援解決方案，以檢測、減輕和防止貨幣、應稅商品及品牌消費品的偽造和其他非法交易活動。透過成熟的合作夥伴關係模型和深厚的行業專業知識，讓客戶體驗到定制的解決方案設計及完整的企劃管理，以確保產品安全、收入保護和消費者信任。Authentix, Inc. 總部設在美國德克薩斯州愛迪生，在北美、歐洲、中東、亞洲和非洲設有辦事處，為全球客戶提供服務。如需更多資訊，請瀏覽 https://www.authentix.com。Authentix® 是 Authentix, Inc. 的註冊商標。

SOURCE Authentix, Inc.