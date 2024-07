Authentix® conclut un accord d'achat d'actifs pour l'acquisition de Nanotech Security Corp. Actifs

ADDISON, Texas, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Authentix, l'autorité en matière d'authentification et de services d'information, a annoncé qu'elle avait conclu un accord d'achat d'actifs avec Nanotech Security Corp. (NSC), filiale à 100 % de Meta Materials Inc., afin d'acquérir certains actifs de son unité d'authentification proposant des solutions pour l'authentification des billets de banque et les marchés de protection de la marque pour les banques centrales, les gouvernements et les propriétaires de marques commerciales.

"Cette acquisition élargit le portefeuille et les offres d'Authentix dans les secteurs des billets de banque, des monnaies et de la protection des marques et complète et exploite d'autres secteurs d'activité tels que l'impression de haute sécurité pour soutenir la croissance continue d'Authentix dans notre groupe d'authentification couvrant les banques centrales, les gouvernements et les propriétaires de marques commerciales", a déclaré Kevin McKenna, président et PDG d'Authentix, ajoutant que "la sécurité nano-optique est la prochaine génération de progrès dans la technologie anti-contrefaçon et d'authentification et place Authentix dans une position unique pour conserver sa place de leader du secteur en matière d'innovation".

Authentix continuera d'exploiter deux installations canadiennes clés de NSC à Burnaby, en Colombie britannique, et à Thurso, au Québec, en tant que sites technologiques et de production d'Authentix. En outre, certains anciens salariés de NSC deviendront des salariés d'Authentix et continueront à jouer des rôles clés dans l'avancement de la suite technologique et l'expansion de la part de marché.

À propos d'Authentix

En tant qu'autorité en matière de solutions d'authentification, Authentix apporte la traçabilité aux chaînes d'approvisionnement mondiales complexes d'aujourd'hui. Depuis plus de 25 ans, Authentix fournit à ses clients des solutions matérielles et logicielles pour détecter, atténuer et prévenir la contrefaçon et d'autres activités commerciales illicites pour les monnaies, les produits soumis à accises et les produits de consommation de marque. Grâce à un modèle de partenariat éprouvé et à une expertise sectorielle approfondie, les clients bénéficient d'une conception de solutions sur mesure et d'une gestion de programme complète afin de garantir la sécurité des produits, la protection des recettes et la confiance des consommateurs. Authentix, Inc., dont le siège social se trouve à Addison, au Texas (États-Unis), possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, au service de clients du monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.authentix.com. Authentix® est une marque déposée d'Authentix, Inc.

