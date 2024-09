A Automation Anywhere supera as metas do segundo trimestre com o crescimento acelerado após o lançamento bem-sucedido de agentes autônomos de IA e a conquista antecipada de clientes

Quarto trimestre consecutivo de receita operacional não GAAP, com mais de 70% das reservas de novos produtos e upsell impulsionadas por soluções de automação baseadas em IA

SAN JOSE, Califórnia, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Automation Anywhere, líder em automação baseada em IA, anunciou resultados impressionantes no segundo trimestre, representando seu quarto trimestre consecutivo de receita operacional não-GAAP e melhorando as margens. A empresa também experimentou um aumento sem precedentes na demanda dos clientes por agentes autônomos de IA, com líderes de todos os setores adotando seu potencial em um ritmo acelerado e gerando um crescente fluxo de oportunidades.

"O cenário de negócios em evolução está motivando uma demanda sem precedentes por automação baseada em IA e agentes autônomos de IA para desbloquear a produtividade, melhorar as experiências do cliente e gerar valor econômico substancial", disse Mihir Shukla, CEO e cofundador da Automation Anywhere. "Essa mudança estratégica está claramente demonstrada em nossos resultados do segundo trimestre. A adoção acelerada de nosso novo sistema destaca que as empresas reconhecem o valor dos agentes autônomos de IA para ajudar os funcionários e desbloquear rapidamente o ROI de seus investimentos em IA."

Em junho, a empresa lançou seu novo Sistema Empresarial de IA + Automação que permite que a IA seja utilizada com automação para gerar resultados exponenciais. Revelada durante o Imagine 2024, a proposta conta com os Modelos de Processos GenAI de segunda geração da empresa para acelerar a descoberta, o desenvolvimento e a implantação de automações complexas de processo de IA de ponta a ponta. Estão incluídos novos agentes autônomos de IA para gerenciar e auxiliar em tarefas cognitivas complexas e automatizar mais do que nunca todos os sistemas de uma empresa. A nova plataforma está ajudando as organizações a obter melhorias impressionantes de eficiência, reduzindo processos que antes levavam horas a minutos e oferecendo 3x tempo de retorno e impacto de até 10x nos negócios em fluxos de trabalho, incluindo operações de atendimento ao cliente, finanças, TI e RH. As empresas agora podem automatizar mais processos de importância fundamental com mais rapidez e responsabilidade, tudo com segurança, conformidade e governança incorporadas.

Principais destaques comerciais

Grandes negócios, superiores a US$ 200.000 aumentaram 70% em relação ao ano anterior

aumentaram 70% em relação ao ano anterior Mais de 70% dos negócios novos e de upsell foram impulsionados por clientes de automação com inteligência artificial

70% dos negócios novos e de upsell foram impulsionados por clientes de automação com inteligência artificial Continuamos a ver crescimento em clientes de milhões de dólares e forte desempenho nas principais regiões

Aumento do impulso, com inúmeras conquistas de negócios de clientes do AI Agent, desde o lançamento do produto em junho, estabelecendo um novo recorde de lançamento de produto

Saldo de caixa crescente e saudável

Destaques adicionais do trimestre

Os novos recursos da GenAI ajudaram a tornar a Document Automation uma das linhas de produtos de crescimento mais rápido da empresa.

O Customer Net Promoter Score (NPS) registrou um aumento de 12% no intervalo superior do NPS forte para empresas de SaaS, destacando ganhos substanciais na fidelidade do cliente e posicionando a Automation Anywhere como líder do setor em ajudar os clientes a planejar suas estratégias de automação, medir e atingir metas de ROI e melhorar continuamente o valor da automação para seus resultados. A empresa ganhou seu 14º prêmio de apoio ao cliente nos últimos 18 meses por excelente atendimento ao cliente, suporte e excelência operacional, incluindo dois cobiçados prêmios da Technology & Services Industry Association (TSIA).

Continuou a alcançar mais de 75% de utilização de licenças para clientes corporativos de grande porte, sinalizando que os clientes estão obtendo valor significativo e colocando a empresa no nível superior de desempenho do setor de SaaS. A empresa acredita que esta é uma taxa de utilização de licenças muito maior do que seus concorrentes.

Destaques do anúncio do segundo trimestre

A Automation Anywhere foi reconhecida pela Gartner como Líder em Automação pelo sexto ano consecutivo no 2024 Magic Quadrant Automation. A Automation Anywhere foi reconhecida como Líder por sua abrangência de visão e capacidade de execução.

A Automation Anywhere revelou seu novo Sistema Empresarial de IA + Automação, apresentando Modelos de Processos GenAI de segunda geração e agentes de IA para tarefas cognitivas complexas. Isso inclui novas ofertas, como o AI Agent Studio para criar agentes de IA autônomos personalizados, o Automator AI com Generative Recorder e o Autopilot aprimorado, a automação de documentos aprimorada e um Automation Co-Pilot de conversação integrado ao Amazon Q.

A empresa expandiu sua parceria com a Microsoft, integrando o Serviço Azure OpenAI em seu AI + Automation Enterprise System para criar Agentes de IA corporativos para casos de uso de automação complexos e aprimorar os recursos de processamento de documentos.

Jeff Tworek , um experiente executivo de vendas de tecnologia, se juntou a Automation Anywhere como diretor de vendas, focado em impulsionar o crescimento contínuo em meio ao boom da automação movida por IA. Este é o segundo executivo de nível C a ingressar na empresa este ano e aumentar a liderança da organização, após a nomeação de Tim McDonough como diretor de marketing, em abril.

O segundo trimestre da Automation Anywhere terminou em 31 de julho de 2024. Como é uma empresa privada, a Automation Anywhere não divulga informações financeiras detalhadas.

Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é líder em automação de processos movidos por IA que capacita organizações a impulsionar ganhos de produtividade, promover inovação, melhorar o atendimento ao cliente e acelerar o crescimento dos negócios. O Sistema Empresarial de IA + Automação da empresa é movido por IA especializada, agentes autônomos de IA e oferece descoberta de processos, otimização de processos de ponta a ponta, processamento de documentos e análises — tudo com uma abordagem de segurança e governança em primeiro lugar. Guiada por sua visão de alimentar o futuro do trabalho, a Automation Anywhere se dedica a liberar o potencial humano por meio da automação baseada em IA. Saiba mais em www.automationanywhere.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2383572/4656575/Automation_Anywhere_Logo.jpg

FONTE Automation Anywhere, Inc.