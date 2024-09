Automation Anywhere dépasse ses objectifs du deuxième trimestre et accélère son élan après le lancement réussi d'un agent d'intelligence artificielle autonome et l'obtention de premiers clients

Quatrième trimestre consécutif de bénéfice d'exploitation non PCGR, avec plus de 70 pour cent des nouvelles réservations et des réservations de vente incitative réalisées avec des solutions d'automatisation alimentées par l'IA

SAN JOSE, Californie, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, leader de l'automatisation alimentée par l'IA, a annoncé des résultats impressionnants pour le deuxième trimestre, représentant son quatrième trimestre consécutif de bénéfice d'exploitation non PCGR et d'amélioration des marges. L'entreprise a également connu une augmentation sans précédent de la demande des clients pour des agents d'IA autonomes, avec des leaders dans tous les secteurs adoptant leur potentiel à un rythme accéléré et générant un pipeline croissant d'opportunités.

« L'évolution du paysage commercial entraîne une demande sans précédent d'automatisation alimentée par l'IA et d'agents d'IA autonomes pour débloquer la productivité, améliorer l'expérience client et générer une valeur économique substantielle », a déclaré Mihir Shukla, PDG et cofondateur d'Automation Anywhere. « Cette réorientation stratégique se reflète clairement dans nos résultats du deuxième trimestre. L'adoption accélérée de notre nouveau système souligne que les entreprises reconnaissent la valeur des agents d'IA autonomes pour aider les employés et débloquer rapidement un retour sur leurs investissements dans l'IA.»

En juin, la société a lancé son nouveau système d'entreprise AI + Automation, qui associe l'IA à l'automatisation pour obtenir des résultats exponentiels. Dévoilée à l'occasion d'Imagine 2024, cette offre est imprégnée des modèles de processus d'IA générative de deuxième génération de l'entreprise afin d'accélérer la découverte, le développement et le déploiement d'automatisations de processus d'IA complexes et de bout en bout. Elle inclut notamment de nouveaux agents d'IA autonomes qui gèrent et assistent les tâches cognitives complexes et automatisent plus que jamais tous les systèmes d'une entreprise. La nouvelle plateforme aide les organisations à améliorer considérablement leur efficacité, réduisant à quelques minutes des processus qui prenaient auparavant des heures, multipliant par trois le retour sur investissement et multipliant par jusqu'à dix l'impact commercial dans des flux de travail tels que les opérations de service à la clientèle, la finance, l'informatique et les ressources humaines. Les entreprises peuvent désormais automatiser davantage de processus critiques, plus rapidement et de manière plus responsable, tout en intégrant la sécurité, la conformité et la gouvernance.

Faits saillants commerciaux

Les gros contrats dépassant les 200 000 dollars ont augmenté de 70 % sur un an

ont augmenté de 70 % sur un an Plus de 70 % des nouveaux contrats et des contrats de vente incitative ont été conclus avec des clients ayant recours à l'automatisation pilotée par l'IA

Poursuite de la croissance du nombre de clients à un million de dollars et solides performances dans les régions clés

L'élan s'est renforcé avec de nombreux contrats signés avec des clients de l'agent d'IA depuis le lancement du produit en juin, établissant ainsi un nouveau record pour un lancement de produit

Un solde de trésorerie sain et en croissance

Autres faits marquants du trimestre

Les nouvelles capacités d'IA générative ont contribué à faire de l'automatisation des documents l'une des gammes de produits à la croissance la plus rapide de l'entreprise.

Le Net Promoter Score (NPS) des clients a augmenté de 12 % et se situe dans la partie supérieure du NPS pour les sociétés SaaS, ce qui souligne les gains substantiels en termes de fidélité des clients et fait d'Automation Anywhere un leader du secteur pour aider les clients à planifier leurs stratégies d'automatisation, à mesurer et à atteindre leurs objectifs de retour sur investissement et à améliorer continuellement la valeur de l'automatisation pour leur résultat net. L'entreprise a remporté son 14e prix d'aide à la clientèle au cours des 18 derniers mois pour l'excellence de son service à la clientèle, de son soutien et de son exploitation, y compris deux prix convoités de la Technology & Services Industry Association (TSIA).

L'entreprise a continué d'atteindre un taux d'utilisation des licences supérieur à 75 % pour les grandes entreprises clientes, ce qui indique que les clients en retirent une valeur significative et place l'entreprise dans le peloton de tête des performances de l'industrie du logiciel-service. L'entreprise estime qu'il s'agit là d'un taux d'utilisation des licences bien supérieur à celui de ses concurrents.

Faits marquants de l'annonce du deuxième trimestre

Automation Anywhere a été reconnu par Gartner comme un leader de l'automatisation pour la sixième année consécutive dans le Magic Quadrant 2024 pour l'automatisation. Automation Anywhere a été reconnu comme un leader pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution.

Automation Anywhere a dévoilé son nouveau système d'entreprise AI + Automation, qui comprend des modèles de processus d'IA générative de deuxième génération et des agents d'IA pour les tâches cognitives complexes. Il s'agit notamment de nouvelles offres telles que AI Agent Studio pour la création d'agents d'IA autonomes personnalisés, Automator AI avec Generative Recorder et Autopilot amélioré, Document Automation amélioré, et un Co-Pilot d'automatisation conversationnel intégré à Amazon Q.

La société a élargi son partenariat avec Microsoft, intégrant Azure OpenAI Service dans son système d'entreprise AI + Automation afin de créer des agents d'IA d'entreprise pour des cas d'utilisation complexes de l'automatisation et d'améliorer les capacités de traitement de documents.

Jeff Tworek , cadre commercial expérimenté dans le domaine des technologies, a rejoint Automation Anywhere en tant que directeur des ventes, avec pour mission de poursuivre la croissance dans le contexte du boom de l'automatisation basée sur l'IA. Il s'agit du deuxième cadre supérieur à rejoindre l'entreprise cette année et à renforcer son leadership, après la nomination de Tim McDonough au poste de directeur du marketing en avril.

Le deuxième trimestre d'Automation Anywhere s'est terminé le 31 juillet 2024. En tant qu'entreprise privée, Automation Anywhere ne divulgue pas d'informations financières détaillées.

A propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est un leader de l'automatisation des processus alimentée par l'IA, qui permet aux organisations de réaliser des gains de productivité , favoriser l'innovation, améliorer le service à la clientèle et accélérer la croissance commerciale. Le système d'entreprise AI + Automation de la société est alimenté par l'IA spécialisée, des agents d'IA autonomes , et permet la découverte de processus, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analyse - le tout avec une approche axée sur la sécurité et la gouvernance. Guidé par sa vision de façonner le futur du travail, Automation Anywhere se consacre à libérer le potentiel humain grâce à l'automatisation alimentée par l'IA. Pour en savoir plus : www.automationanywhere.com

