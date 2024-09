Automation Anywhere supera los objetivos del segundo trimestre con un impulso acelerado después del lanzamiento exitoso del agente autónomo de IA y las primeras victorias de los clientes

Cuarto trimestre consecutivo de ingresos operativos no GAAP, con más del 70 por ciento de las reservas nuevas y de ventas adicionales basadas en soluciones de automatización impulsadas por IA

SAN JOSÉ, California, 12 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, líder en automatización impulsada por IA, anunció impresionantes resultados del segundo trimestre, lo que representa su cuarto trimestre consecutivo de ingresos operativos no GAAP (GAAP: principios contables generalmente aceptados, por sus siglas en inglés) y la mejora de los márgenes. La empresa también experimentó un aumento sin precedentes en la demanda de agentes de IA autónomos por parte de los clientes, y los líderes de todas las industrias aprovecharon su potencial a un ritmo acelerado e impulsaron una creciente cartera de oportunidades.

"El panorama empresarial en evolución está impulsando una demanda sin precedentes de automatización impulsada por IA y agentes de IA autónomos para desbloquear la productividad, mejorar las experiencias de los clientes y generar un valor económico sustancial", expresó Mihir Shukla, director ejecutivo y cofundador de Automation Anywhere. "Este cambio estratégico se refleja claramente en nuestros resultados del segundo trimestre. La adopción acelerada de nuestro nuevo sistema destaca que las empresas reconocen el valor de los agentes autónomos de IA para ayudar a los empleados y desbloquear rápidamente el retorno de sus inversiones (ROI, por sus siglas en inglés) en IA".

En junio, la empresa lanzó su nuevo sistema empresarial AI + Automation Enterprise System (IA + Sistema de automatización empresarial) que pone a la IA a trabajar con la automatización para impulsar resultados exponenciales. Presentada durante Imagine 2024, la oferta se infunde con los modelos de procesos GenAI de segunda generación de la empresa para acelerar el descubrimiento, desarrollo e implementación de automatizaciones de procesos de IA complejas e integrales. Se incluyen nuevos agentes de IA autónomos para gestionar y ayudar con tareas cognitivas complejas y automatizar más que nunca todos los sistemas de una empresa. La nueva plataforma ayuda a las organizaciones a lograr mejoras drásticas en la eficiencia, impulsa procesos que antes tomaban horas o minutos, y brinda 3 veces más tiempo de valor y hasta 10 veces más impacto comercial en todos los flujos de trabajo, incluidas las operaciones de servicio al cliente, finanzas, TI y recursos humanos. Las empresas ahora pueden automatizar más procesos de misión crítica de forma más rápida y responsable, todo ello con seguridad, cumplimiento y gobernanza incorporados.

Aspectos destacados clave del negocio

Las grandes ofertas que superan los 200.000 dólares aumentaron un 70 % interanual

Más del 70 % de las ofertas nuevas y de ventas adicionales fueron incentivados por clientes de automatización impulsados por IA

Se continuó generando un crecimiento en clientes de un millón de dólares y un sólido desempeño en regiones clave

Hubo mayor impulso para muchos acuerdos de clientes con agentes de IA ganados desde el lanzamiento del producto en junio, y se estableció un nuevo récord de lanzamiento de productos

Saldo de caja creciente y saludable

Aspectos destacados adicionales del trimestre

Las nuevas capacidades de GenAI ayudaron a hacer de Document Automation una de las líneas de productos de más rápido crecimiento de la empresa.

El puntaje de promotor neto del cliente (NPS, por sus siglas en inglés) experimentó un aumento del 12 % en el rango superior de NPS fuerte para las empresas de SaaS, lo que destaca ganancias sustanciales en la lealtad del cliente y posiciona a Automation Anywhere como líder de la industria para ayudar a los clientes a planificar sus estrategias de automatización, medir y alcanzar los objetivos de ROI, y mejorar continuamente el valor de la automatización para sus resultados. La empresa ganó su 14.º premio de atención al cliente en los últimos 18 meses por su excelente servicio al cliente, soporte y excelencia operativa, incluidos dos codiciados premios de la Asociación de la Industria de Tecnología y Servicios (TSIA, por sus siglas en inglés).

Continuó logrando una utilización de licencias superior al 75 % para clientes de grandes empresas, lo que indica que los clientes están obteniendo un valor significativo y colocando a la empresa en el nivel superior del rendimiento de la industria de software como servicio (SaaS). La empresa cree que esta es una tasa de utilización de licencias mucho más alta que sus competidores.

Aspectos destacados del anuncio del segundo trimestre

Automation Anywhere fue reconocido por Gartner como Líder en Automatización por sexto año consecutivo en el Magic Quadrant de Automatización de 2024. Automation Anywhere fue reconocida como líder por su visión completa y su capacidad de ejecución.

Automation Anywhere presentó su nuevo sistema empresarial IA + automatización, con modelos de procesos GenAI de segunda generación y agentes de IA para tareas cognitivas complejas. Esto incluye nuevas ofertas como AI Agent Studio para crear agentes de IA autónomos personalizados, Automator AI con Generative Recorder y Autopilot mejorado, Document Automation mejorada y un copiloto de automatización conversacional integrado con Amazon Q.

segunda generación y agentes de IA para tareas cognitivas complejas. Esto incluye nuevas ofertas como AI Agent Studio para crear agentes de IA autónomos personalizados, Automator AI con Generative Recorder y Autopilot mejorado, Document Automation mejorada y un copiloto de automatización conversacional integrado con Amazon Q. La empresa amplió su alianza con Microsoft, al integrar Azure OpenAI Service dentro de su IA + sistema de automatización empresarial para crear agentes de IA empresariales para casos de uso de automatización complejos y mejorar las capacidades de procesamiento de documentos.

Jeff Tworek , un experimentado ejecutivo de ventas de tecnología, se unió a Automation Anywhere como director de ventas, centrado en impulsar el crecimiento continuo en medio del auge de la automatización impulsada por la IA. Este es el segundo ejecutivo de nivel C que se une a la empresa este año y aumenta el liderazgo de la empresa, tras la designación de Tim McDonough como director de marketing en abril.

El segundo trimestre de Automation Anywhere finalizó el 31 de julio de 2024. Como empresa privada, Automation Anywhere no divulga información financiera detallada.

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es un líder en automatización de procesos impulsada por IA que permite a las organizaciones aumentar las ganancias de productividad, fomentar la innovación, mejorar el servicio al cliente y acelerar el crecimiento del negocio. La IA + el sistema de automatización empresarial de la empresa, está impulsado por IA especializada, agentes de IA autónomos y ofrece descubrimiento de procesos, orquestación de procesos de extremo a extremo, procesamiento de documentos y análisis, todo con un enfoque de seguridad y gobierno primero. Automation Anywhere se guía por su visión de impulsar el futuro del trabajo y se dedica a liberar el potencial humano mediante la automatización impulsada por IA. Más información en www.automationanywhere.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2383572/4656575/Automation_Anywhere_Logo.jpg

FUENTE Automation Anywhere, Inc.