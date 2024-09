Automation Anywhere übertrifft die Ziele für das zweite Quartal mit zunehmender Dynamik nach erfolgreicher Einführung des autonomen KI-Agenten und ersten Kundenerfolgen

Viertes Quartal in Folge mit Non-GAAP-Betriebsergebnis, wobei mehr als 70 % der neuen und Upsell-Buchungen auf KI-gestützte Automatisierungslösungen zurückzuführen sind

SAN JOSE, Kalifornien, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Automatisierung, gab beeindruckende Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt, die das vierte Quartal in Folge mit einem Non-GAAP-Betriebsergebnis und steigenden Margen darstellen. Das Unternehmen erlebte außerdem einen beispiellosen Anstieg der Kundennachfrage nach autonomen KI-Agenten, wobei führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen das Potenzial dieser Technologie in immer schnellerem Tempo nutzen und eine wachsende Pipeline von Geschäftsmöglichkeiten vorantreiben.

„Die sich verändernde Unternehmenslandschaft führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach KI-gestützter Automatisierung und autonomen KI-Agenten, um die Produktivität zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und einen erheblichen wirtschaftlichen Wert zu generieren", sagt Mihir Shukla, Geschäftsführer und Mitbegründer von Automation Anywhere. „Diese strategische Neuausrichtung spiegelt sich deutlich in unseren Ergebnissen für das zweite Quartal wider. Die zunehmende Akzeptanz unseres neuen Systems unterstreicht, dass Unternehmen den Wert von autonomen KI-Agenten erkennen, um Mitarbeiter zu unterstützen und schnell einen ROI aus ihren KI-Investitionen zu erzielen."

Im Juni brachte das Unternehmen sein neuesAI + Automation Enterprise System auf den Markt, das KI mit Automatisierung kombiniert, um exponentielle Ergebnisse zu erzielen. Das Angebot, das auf der Imagine 2024 vorgestellt wurde, ist mit den GenAI-Prozessmodellen der zweiten Generation des Unternehmens ausgestattet, um die Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung komplexer, durchgängiger KI-Prozessautomatisierungen zu beschleunigen. Dazu gehören neue autonome KI-Agenten, die komplexe kognitive Aufgaben verwalten und unterstützen und mehr als je zuvor über alle Systeme in einem Unternehmen hinweg automatisieren. Die neue Plattform verhilft Unternehmen zu drastischen Effizienzsteigerungen, indem sie Prozesse, die früher mehrere Stunden dauerten, auf wenige Minuten reduziert und eine dreifache Time-to-Value sowie eine bis zu zehnfache Auswirkung auf die Geschäftsabläufe in den Bereichen Kundenservice, Finanzen, IT und Personalwesen ermöglicht. Unternehmen können jetzt mehr geschäftskritische Prozesse schneller und verantwortungsvoller automatisieren, und das alles mit integrierter Sicherheit, Compliance und Governance.

Highlights der Geschäftstätigkeit

• Große Abschlüsse über 200.000 USD stiegen um 70 % im Vergleich zum Vorjahr

• Mehr als 70 % der Neu- und Upsell-Abschlüsse wurden durch KI-gestützte Automatisierungskunden getätigt

• Weiteres Wachstum bei Kunden mit Millionenumsätzen und starke Leistung in Schlüsselregionen

• Erhöhte Dynamik durch zahlreiche Kundenabschlüsse mit KI-Agenten seit der Produkteinführung im Juni, wodurch ein neuer Rekord bei der Produkteinführung aufgestellt wurde

• Wachsender, gesunder Kassenbestand

Weitere Highlights des Quartals

• Die neuen GenAI-Funktionen haben dazu beigetragen, dass Dokumentenautomatisierung zu einer der am schnellsten wachsenden Produktlinien des Unternehmens geworden ist.

• Der Kunden-Net-Promoter-Score (NPS) stieg um 12 % in den oberen Bereich der starken NPS-Werte für SaaS-Unternehmen. Dies unterstreicht die beträchtlichen Zuwächse bei der Kundenbindung und positioniert Automation Anywhere als Branchenführer bei der Unterstützung von Kunden bei der Planung ihrer Automatisierungsstrategien, der Messung und Erreichung von ROI-Zielen und der kontinuierlichen Verbesserung des Wertes der Automatisierung für ihr Geschäftsergebnis. Das Unternehmen erhielt in den letzten 18 Monaten bereits zum 14. Mal eine Auszeichnung für herausragenden Kundenservice, Support und operative Exzellenz, darunter zwei begehrte Auszeichnungen der Technology & Services Industry Association (TSIA).

• Weiterhin mehr als 75 % Lizenzauslastung bei großen Unternehmenskunden, was zeigt, dass die Kunden einen erheblichen Nutzen daraus ziehen und das Unternehmen im oberen Bereich der SaaS-Branche ansiedeln. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine viel höhere Lizenznutzungsrate ist als bei seinen Wettbewerbern.

Höhepunkte der Ankündigung für das zweite Quartal

• Automation Anywhere wurde von Gartner im 2024 Magic Quadrant for Automation zum sechsten Mal in Folge als „Leader in Automation" (führend im Bereich Automatisierung) ausgezeichnet. Automation Anywhere wurde als Leader für die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit zur Umsetzung ausgezeichnet.

• Automation Anywhere hat sein neues AI + Automation Enterprise System vorgestellt, das GenAI Prozessmodelle der zweiten Generation und AI Agenten für komplexe kognitive Aufgaben beinhaltet. Dazu gehören neue Angebote wie AI Agent Studio für die Erstellung benutzerdefinierter autonomer KI-Agenten, Automator AI mit generativem Recorder und erweitertem Autopiloten, verbesserte Dokumentenautomatisierung und ein konversationeller Automatisierungs-Co-Pilot, der in Amazon Q integriert ist.

• Das Unternehmen erweiterte seine Microsoft-Partnerschaft und den Azure OpenAI Service in sein AI + Automation Enterprise System integriert, um KI-Agenten für komplexe Automatisierungsanwendungen zu entwickeln und die Möglichkeiten der Dokumentenverarbeitung zu verbessern.

• Jeff Tworek, eine erfahrene Führungskraft im Technologievertrieb, stieß als Vertriebsleiter zu Automation Anywhere, um das kontinuierliche Wachstum inmitten des KI-gestützten Automatisierungsbooms voranzutreiben. Nach der Ernennung von Tim McDonough zum Marketingleiter im April ist dies die zweite Führungskraft, die in diesem Jahr zum Unternehmen stößt und die Führung des Unternehmens verstärkt.

Das zweite Quartal von Automation Anywhere endete am 31. Juli 2024. Als privat geführtes Unternehmen legt Automation Anywhere keine detaillierten Finanzinformationen offen.

Informationen zu Automation Anywhere

Automation Anywhere ist ein führender Anbieter von KI-gestützter Prozessautomatisierung, die Unternehmen in die Lage versetzt, Produktivitätssteigerungen zu erzielen, Innovationen zu fördern, den Kundenservice zu verbessern und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Das AI + Automation Enterprise System des Unternehmens basiert auf spezialisierter AI, autonomen AI Agenten, und bietet Prozesserkennung, End-to-End-Prozessorchestrierung, Dokumentenverarbeitung und Analysen – alles mit einem sicherheits- und governance-orientierten Ansatz. Angetrieben von der Vision, die Zukunft der Arbeit zu fördern, widmet sich Automation Anywhere der Freisetzung des menschlichen Potenzials durch KI-gestützte Automatisierung. Weitere Informationen finden Sie unter www.automationanywhere.com

