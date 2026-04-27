A AXIA Time expande portfólio com produto oficial licenciado da Copa do Mundo da FIFA 2026™

Marca criará relógios ultra-personalizados que homenageiam as nações que competem no maior palco do mundo

WARREN, N.J., 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- AXIA Time (AXIA), criadora de relógios suíços de qualidade de herança que honram as conquistas definidoras da vida, anunciou hoje a adição de relógios licenciados oficiais da Copa do Mundo da FIFA 2026™ ao seu crescente portfólio de designs comemorativos. A coleção marca a primeira vez que os relógios foram introduzidos como parte do programa de Produtos Licenciados Oficiais da Copa do Mundo da FIFA 2026™.

Os três níveis de relógios AXIA para a Copa do Mundo FIFA 2026, mostrados aqui no design do torneio. Catorze nações terão projetos específicos de cada país lançados em lançamentos escalonados.

A coleção inclui 14 designs de relógios distintos. Sete países homenageados que já venceram a Copa do Mundo da FIFA™: Brasil, Uruguai, Argentina, França, Espanha, Alemanha e Inglaterra. Projetos adicionais reconhecem nações de futebol globalmente significativas, incluindo Japão, Marrocos, Portugal e Holanda, ao lado das nações anfitriãs do torneio de 2026: Canadá, México e Estados Unidos. Um design final da Copa do Mundo da FIFA™ comemora o torneio em si.

"A Copa do Mundo da FIFA™ é um dos eventos mais assistidos do mundo. Bilhões de pessoas se sintonizarão, unidas pelo orgulho, paixão e identidade nacional ", disse John Kanaras, fundador e CEO da AXIA Time. "É uma honra criar relógios que capturam um momento que é profundamente importante e dá às pessoas uma maneira de levar essa experiência consigo por muitos anos."

Para aumentar a acessibilidade para os fãs, três designs para cada país estão disponíveis a uma variedade de preços. O modelo emblemático ARGOS apresenta movimento mecânico Swiss Made, ETA 2824 e fundo de caixa de exposição. O modelo ENOSI unissex de inspiração vintage também é fabricado na Suíça com um movimento automático Sellita SW200 e uma pulseira Saffiano de couro italiano. A coleção também inclui o KOSMOS, com um movimento de quartzo Miyota, uma caixa de biocerâmica e uma pulseira de borracha FKM.

Todos os relógios serão produzidos em quantidades limitadas.

A AXIA também lançará 20 conjuntos de caixas de colecionador numerados individualmente para cada país. Cada conjunto de caixas contará com os três relógios projetados para a coleção do respectivo país e serão pintados à mão pela artista esportiva Lili Cantero.

A AXIA também lançará uma edição dos Campeões Mundiais da FIFA. Os colecionadores que comprarem um relógio ARGOS ou ENOSI específico do país terão a oportunidade de atualizar para a edição dos Campeões Mundiais da FIFA sem custo adicional se a nação selecionada vencer o torneio.

Os designs específicos de cada país serão lançados em lançamentos escalonados a partir de maio. Os fãs podem registrar seu interesse em www.axiatime.com para receber acesso a uma janela de pré-venda de 48 horas antes de cada lançamento.

Sobre a AXIA TIME

O AXIA Time cria relógios personalizados de qualidade de herança que honram as conquistas definidoras da vida. Cada peça é trabalhada com movimentos feitos na Suíça, materiais premium e atenção meticulosa aos detalhes, refletindo um compromisso com a qualidade, cuidado e serviço pessoal. De universidades e equipes de campeonato a indivíduos que marcam momentos únicos na vida, o AXIA Time constrói relógios que capturam uma história e a mantêm por perto.

AXIA Time. Feito para o momento. Construído para sempre.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965412/Three_tiers_of_AXIA_watches_for_the_FIFA_2026_World_Cup.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2312567/5936651/AXIA_Time_Logo.jpg

FONTE AXIA Time