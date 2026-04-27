AXIA Time élargit son portefeuille avec un produit officiel sous licence de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La marque va créer des montres ultra-personnalisées en l'honneur des nations qui s'affrontent sur la plus grande scène du monde

WARREN, N.J., 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- AXIA Time (AXIA), créateur de montres de fabrication suisse de qualité patrimoniale qui honorent les réalisations déterminantes de la vie, a annoncé aujourd'hui l'ajout de garde-temps sous licence officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à son portefeuille croissant de modèles commémoratifs. Cette collection marque la première fois que des garde-temps sont présentés dans le cadre du programme de produits officiels sous licence de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

The three tiers of AXIA watches for the FIFA 2026 World Cup, shown here in the tournament design. Fourteen nations will have country-specific designs released in staggered drops.

La collection comprend 14 modèles de montres distincts. Sept honorent les pays qui ont déjà remporté la Coupe du Monde de la FIFA™ : Brésil, Uruguay, Argentine, France, Espagne, Allemagne et Angleterre. D'autres dessins reconnaissent des nations de football importantes dans le monde, comme le Japon, le Maroc, le Portugal et les Pays-Bas, ainsi que les pays hôtes du tournoi de 2026 : Le Canada, le Mexique et les États-Unis. Un dernier motif de la Coupe du Monde de la FIFA™ commémore le tournoi lui-même.

« La Coupe du monde de la FIFA™ est l'un des événements les plus regardés au monde. Des milliards de personnes se connecteront, unies par la fierté, la passion et l'identité nationale », a déclaré John Kanaras, fondateur et directeur général d'AXIA Time. « C'est un honneur de créer des garde-temps qui immortalisent un moment important et qui permettent aux gens d'emporter cette expérience avec eux pendant des années ».

Afin d'accroître l'accessibilité pour les fans, trois modèles pour chaque pays sont disponibles à différents niveaux de prix. Le modèle phare ARGOS est doté d'un mouvement mécanique ETA 2824 de fabrication suisse et d'un fond de boîtier d'exposition. Le modèle ENOSI, unisexe et d'inspiration vintage, est également fabriqué en Suisse avec un mouvement automatique Sellita SW200 et un bracelet en cuir italien Saffiano. La collection comprend également la KOSMOS, dotée d'un mouvement à quartz Miyota, d'un boîtier en biocéramique et d'un bracelet en caoutchouc FKM.

Tous les garde-temps seront produits en quantités limitées.

AXIA sortira également 20 coffrets de collection numérotés individuellement pour chaque pays. Chaque coffret présentera les trois montres conçues pour la collection du pays concerné et sera peint à la main par l'artiste sportive Lili Cantero.

AXIA sortira également une édition des Champions du Monde de la FIFA. Les collectionneurs qui achètent une montre ARGOS ou ENOSI spécifique à un pays auront la possibilité de passer à l'édition des champions du monde de la FIFA sans frais supplémentaires si le pays qu'ils ont choisi remporte le tournoi.

Les dessins spécifiques à chaque pays seront diffusés de manière échelonnée à partir du mois de mai. Les fans peuvent s'inscrire sur le site www.axiatime.com pour bénéficier d'une fenêtre de prévente de 48 heures avant chaque sortie.

A propos d'AXIA Time

AXIA Time crée des montres personnalisées de qualité patrimoniale qui honorent les réalisations marquantes de la vie. Chaque pièce est fabriquée avec des mouvements Swiss Made, des matériaux de première qualité et une attention méticuleuse aux détails, reflétant un engagement de qualité, d'attention et de service personnel. Qu'il s'agisse d'universités, d'équipes championnes ou d'individus marquant des moments uniques, AXIA Time construit des montres qui capturent une histoire et la gardent à portée de main.

AXIA Time. Fait pour le moment. Construit pour l'éternité.

La FIFA, le logo officiel des produits sous licence de la FIFA et tous les éléments de la marque, les dessins et les noms commerciaux de la FIFA et des tournois, événements et produits de la FIFA sont des droits d'auteur et/ou des marques déposées de la FIFA.

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