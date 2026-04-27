AXIA Time erweitert sein Portfolio um ein offizielles Lizenzprodukt für die FIFA World Cup 2026™

Die Marke kreiert maßgeschneiderte Zeitmesser zu Ehren der Nationen, die auf der größten Bühne der Welt antreten

WARREN, N.J., 27. April 2026 /PRNewswire/ -- AXIA Time (AXIA), Hersteller von Swiss Made-Zeitmessern in Erbstückqualität, die die wichtigsten Errungenschaften des Lebens würdigen, gab heute die Aufnahme der FIFA World Cup 2026™ Official Licensed Timepieces in sein wachsendes Portfolio von Gedenkdesigns bekannt. Die Kollektion ist das erste Mal, dass Zeitmesser im Rahmen des offiziellen Lizenzprogramms der FIFA World Cup 2026™ eingeführt werden.

The three tiers of AXIA watches for the FIFA 2026 World Cup, shown here in the tournament design. Fourteen nations will have country-specific designs released in staggered drops.

Die Kollektion umfasst 14 verschiedene Uhrendesigns. Sieben Länder werden geehrt, die bereits die FIFA World Cup™ gewonnen haben: Brasilien, Uruguay, Argentinien, Frankreich, Spanien, Deutschland und England. Weitere Designs würdigen weltweit bedeutende Fußballnationen wie Japan, Marokko, Portugal und die Niederlande sowie die Gastgeberländer des Turniers 2026: Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten. Ein letztes FIFA World Cup™-Design erinnert an das Turnier selbst.

„Die FIFA World Cup™ ist eine der meistgesehenen Veranstaltungen der Welt. Milliarden von Menschen werden einschalten, geeint durch Stolz, Leidenschaft und nationale Identität", so John Kanaras, Gründer und CEO von AXIA Time. „Es ist eine Ehre, Zeitmesser zu kreieren, die einen wichtigen Moment festhalten und den Menschen die Möglichkeit geben, diese Erfahrung über Jahre hinweg mit sich zu tragen."

Um die Zugänglichkeit für Fans zu erhöhen, sind drei Designs für jedes Land in verschiedenen Preisklassen erhältlich. Das Spitzenmodell ARGOS verfügt über ein mechanisches Uhrwerk Swiss Made ETA 2824 und einen Sichtboden. Das vom Vintage-Stil inspirierte Unisex-Modell ENOSI ist ebenfalls Swiss Made mit einem Sellita SW200-Automatikwerk und einem italienischen Saffiano-Lederarmband. Zur Kollektion gehört auch die KOSMOS mit einem Miyota-Quarzwerk, einem Gehäuse aus Biokeramik und einem FKM-Kautschukband.

Alle Zeitmesser werden in begrenzter Stückzahl hergestellt.

AXIA wird außerdem 20 einzeln nummerierte Collector Box Sets für jedes Land veröffentlichen. Jede Box enthält die drei Uhren, die für die Kollektion des jeweiligen Landes entworfen und von der Sportkünstlerin Lili Cantero handbemalt wurden.

AXIA wird auch eine FIFA World Champions Edition herausbringen. Sammler, die einen länderspezifischen ARGOS- oder ENOSI-Zeitmesser erwerben, haben die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten auf die FIFA World Champions Edition umzusteigen, wenn ihre ausgewählte Nation das Turnier gewinnt.

Die länderspezifischen Designs werden ab Mai gestaffelt veröffentlicht. Fans können sich unter www.axiatime.com registrieren, um Zugang zu einem 48-stündigen Vorverkaufsfenster vor jeder Veröffentlichung zu erhalten.

Über AXIA Time

AXIA Time kreiert individuelle Zeitmesser in Erbstückqualität, die die wichtigsten Errungenschaften des Lebens ehren. Jedes Stück wird mit Swiss-Made-Uhrwerken, hochwertigen Materialien und viel Liebe zum Detail gefertigt und spiegelt das Engagement für Qualität, Sorgfalt und persönlichen Service wider. Von Universitäten und Meisterschaftsmannschaften bis hin zu Einzelpersonen, die einmalige Momente im Leben festhalten, baut AXIA Time Uhren, die eine Geschichte einfangen und sie festhalten.

AXIA Zeit. Für den Moment gemacht. Gebaut für die Ewigkeit.

Die FIFA, das offizielle FIFA-Lizenzprodukt-Logo und alle Markenelemente, Designs und Handelsnamen der FIFA und der FIFA-Turniere, -Veranstaltungen und -Produkte sind Urheberrechte und/oder Marken der FIFA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965188/Three_tiers_of_AXIA_watches_for_the_FIFA_2026_World_Cup.jpg

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