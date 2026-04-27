AXIA Time amplía su cartera con el producto con licencia oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Marca para crear relojes ultra personalizados que honran a las naciones que compiten en el escenario más grande del mundo

WARREN, Nueva Jersey, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- AXIA Time (AXIA), creadora de relojes de calidad reliquia hechos en Suiza que honran los logros definitorios de la vida, anunció hoy la incorporación de los relojes con licencia oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a su creciente cartera de diseños conmemorativos. La colección marca la primera vez que los relojes se presentan como parte del programa de Productos con Licencia Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los tres niveles de relojes AXIA para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se muestran aquí en el diseño del torneo. Catorce naciones tendrán diseños específicos para cada país lanzados en lanzamientos escalonados.

La colección incluye 14 diseños de relojes distintos. Siete países de honor que han ganado previamente la Copa Mundial de la FIFA™: Brasil, Uruguay, Argentina, Francia, España, Alemania e Inglaterra. Otros diseños reconocen a naciones futbolísticas de importancia mundial, como Japón, Marruecos, Portugal y los Países Bajos, junto con las naciones anfitrionas del torneo de 2026: Canadá, México y Estados Unidos. Un diseño final de la Copa Mundial de la FIFA™ conmemora el torneo en sí.

"La Copa Mundial de la FIFA™ es uno de los eventos más vistos del mundo. Miles de millones de personas se sintonizarán, unidas por el orgullo, la pasión y la identidad nacional ", dijo John Kanaras, fundador y director ejecutivo de AXIA Time. "Es un honor crear relojes que capturan un momento que importa profundamente y le da a la gente una manera de llevar esa experiencia con ellos en los años venideros".

Para aumentar la accesibilidad para los aficionados, hay tres diseños disponibles para cada país a diferentes precios. El modelo insignia de ARGOS presenta un movimiento mecánico Swiss Made, ETA 2824 y un fondo de caja de exhibición. El modelo ENOSI unisex de inspiración vintage también es Swiss Made con un movimiento automático Sellita SW200 y una correa Saffiano de cuero italiano. La colección también incluye el KOSMOS, con un movimiento de cuarzo Miyota, una caja de biocerámica y una correa de goma FKM.

Todos los relojes se producirán en cantidades limitadas.

AXIA también lanzará 20 cajas colectoras numeradas individualmente para cada país. Cada caja contará con los tres relojes diseñados para la colección del país respectivo y serán pintados a mano por la artista deportiva Lili Cantero.

AXIA también lanzará una edición de Campeones Mundiales de la FIFA. Los coleccionistas que compren un reloj ARGOS o ENOSI específico para cada país tendrán la oportunidad de pasar a la edición de Campeones del Mundo de la FIFA sin costo adicional si su nación seleccionada gana el torneo.

Los diseños específicos de cada país se lanzarán en lanzamientos escalonados a partir de mayo. Los fanáticos pueden registrar su interés en www.axiatime.com para recibir acceso a un período de preventa de 48 horas antes de cada lanzamiento.

Acerca de AXIA TIME

AXIA Time crea relojes personalizados de calidad heredada que honran los logros definitorios de la vida. Cada pieza está confeccionada con movimientos Swiss Made, materiales de primera calidad y una atención meticulosa al detalle, lo que refleja un compromiso con la calidad, el cuidado y el servicio personal. Desde universidades y equipos de campeonato hasta personas que marcan momentos únicos en la vida, AXIA Time crea relojes que capturan una historia y la mantienen cerca.

AXIA Time. Hecho para el momento. Creada para siempre.

© FIFA, el logotipo del producto con licencia oficial de la FIFA y todos los elementos de marca, diseños y nombres comerciales de la FIFA y los torneos, eventos y productos de la FIFA son derechos de autor y/o marcas registradas de la FIFA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965413/Three_tiers_of_AXIA_watches_for_the_FIFA_2026_World_Cup.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2312567/5936653/AXIA_Time_Logo.jpg

FUENTE AXIA Time