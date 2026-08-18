A Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas reservas de ETH atingiram 5,82 milhões de tokens e que suas reservas totais em criptomoedas e dinheiro somam US$ 11,4 bilhões.

Em 16 de agosto de 2026, às 21h30 (horário do leste dos EUA) ou 22h30 (horário de Brasília), as participações da empresa em criptomoedas eram compostas por 5.815.164 ETH a US$ 1.893 por ETH (segundo a Coinbase NASDAQ: COIN), 210 Bitcoins (BTC), participação de US$ 180 milhões na Beast Industries, participação de US$ 73 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("projetos ambiciosos") e um total de caixa e títulos negociáveis de US$ 78 milhões. As reservas de ETH da Bitmine representam 4,8% da oferta total de ETH (que é de 120,7 milhões de ETH).

"É animador ver a relação ETH/BTC em 0,02994 e em ascensão. Essa proporção ultrapassou a tendência de queda de longo prazo observada nos últimos anos e, em nossa opinião, é um sinal de que os mercados estão começando a ver a materialização da tokenização e das aplicações de IA com agentes, o que deve beneficiar o Ethereum", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine. "Esperamos que a flexibilização das condições financeiras seja um fator positivo para as criptomoedas."

"Essa relação ETH/BTC aumentou durante os ciclos de alta das criptomoedas, impulsionada pelo uso crescente do Ethereum em relação ao Bitcoin. Esses ciclos anteriores foram impulsionados por ICOs (2017-2018), NFTs (2020-2021) e stablecoins (2025). Neste próximo ciclo de criptomoedas, vemos a relação ETH/BTC aumentando, impulsionada pela tokenização de Wall Street na blockchain e pela IA ativa que utiliza blockchains", continuou Lee.

"Continuamos a considerar as ações ordinárias da Bitmine subvalorizadas e a empresa recomprou 1,7 milhão de ações na última semana, elevando o total de recompras de ações ordinárias para mais de 20,8 milhões de ações ordinárias desde o início de julho. Essa recompra permanece como a maior já executada por um Tesouro de Ativos Digitais (DAT, Digital Asset Treasury) voltado para Ethereum, Bitcoin ou outras criptomoedas", continuou Lee. Desde 1º de julho de 2026, a Bitmine recomprou 20,8 milhões de ações ordinárias no âmbito do programa de recompra de ações previamente autorizado, no valor de US$ 4 bilhões.

"Na última semana, adquirimos 9.926 ETH. A Bitmine compra ETH todas as semanas desde o início da Estratégia de Tesouraria ETH em 30 de junho de 2025, há cerca de 14 meses", afirmou Lee.

No dia 16 de julho de 2026, a Bitmine publicou a mais recente mensagem do presidente (link disponível aqui) referente ao mês de julho de 2026. O título da mensagem é "ETH é a cura para o Vale da Estranheza da Riqueza".

No início de 2026, a Bitmine lançou a MAVAN (Made in America Validator Network), a plataforma de staking de nível institucional. Embora tenha sido originalmente desenvolvida para dar suporte ao tesouro Ethereum da Bitmine, a MAVAN pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking da categoria. Parte dos ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 16 de agosto de 2026, o total de ETH em staking na Bitmine era de 5.067.309 (US$ 9,6 bilhões a US$ 1.893 por ETH). "A Bitmine aplicou mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada pelo staking de ETH é de US$ 287 milhões em uma base anualizada (usando um rendimento de BMNR de 2,61% em 7 dias)", afirmou Lee.

"A projeção atual é de que as receitas anuais provenientes de staking cheguem a US$ 250 milhões. E esses 5,1 milhões de ETH representam 87% dos 5,82 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 2,61% (anualizado) em 7 dias", continuou Lee.

As reservas de criptomoedas da Bitmine constituem a maior tesouraria de Ethereum e a segunda maior tesouraria de criptomoedas do mundo, atrás da Strategy Inc., que supostamente possui 840.447 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 58 bilhões. A Bitmine continua sendo a maior detentora de reservas de ETH do mundo.

A administração da Bitmine acredita que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da SEC serão tão transformadores para os serviços financeiros em 2026 quanto a ação dos Estados Unidos em 15 de agosto de 1971, quando o país pôs fim ao sistema de Bretton Woods e retirou o dólar americano do padrão-ouro, fato que ocorreu há 55 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs do mercado de ações e as infraestruturas financeiras e de pagamento que conhecemos hoje. Esses investimentos se mostraram superiores ao ouro.

A mensagem do presidente está disponível aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação dos resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser encontradas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para ficar a par das novidades, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: A BMNR, juntamente com suas subsidiárias ("Bitmine" ou a "Empresa"), é uma empresa de infraestrutura de tecnologia de blockchain que opera nos setores de serviços institucionais de staking e validação de ativos digitais, mineração de bitcoin e gestão estratégica de ativos digitais. Como a principal empresa de tesouraria de Ethereum do mundo, ela implementa uma estratégia inovadora de gestão de ativos digitais voltada a investidores institucionais e participantes do mercado público. A empresa fornece infraestrutura de staking e validação de nível institucional, por meio da qual obtém recompensas de staking e receita de validação, juntamente com atividades de mineração de bitcoin. A Bitmine detém ativos digitais de forma estratégica, gerando rendimento sobre esses investimentos para apoiar a liquidez e a formação de capital. Desde 2025, a empresa expandiu suas capacidades de infraestrutura de blockchain, incluindo o desenvolvimento e a implementação da MAVAN, sua plataforma institucional de staking e validação. As atividades da Empresa incluem ainda investimentos em oportunidades de blockchain em estágio inicial (investimentos "moonshot") e serviços auxiliares de mineração, hospedagem e consultoria.

Para obter mais detalhes, siga a empresa no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, conforme alterada. As declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são puramente históricas e geralmente podem ser identificadas por termos como "espera", "projeta", "pretende", "planeja", "acredita", "antecipa", "estima", "prevê", "almeja", "objetiva", "pode", "irá", "poderia", "deveria", "considera", "vê", ou expressões semelhantes, ou a forma negativa desses termos, ou outra terminologia comparável. Este comunicado de imprensa contém especificamente declarações prospectivas referentes, entre outras coisas: (i) a meta da empresa de adquirir 5% do fornecimento total de ETH (a iniciativa "Alquimia dos 5%") e declarações sobre seu progresso em direção a essa meta; (ii) a estratégia de acumulação de ativos digitais e tesouraria da empresa, incluindo declarações sobre as aquisições semanais contínuas de ETH e o status da empresa como a maior tesouraria de ETH global; (iii) as operações de staking da empresa, incluindo recompensas anuais projetadas de staking de ETH de aproximadamente US$ 287 milhões (assumindo que o ETH da Bitmine seja totalmente alocado em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking em escala), receitas anuais projetadas de staking de aproximadamente US$ 250 milhões e o rendimento de 7 dias de 2,61% (anualizado); (iv) a expansão pretendida da MAVAN para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking da categoria; (v) o programa de recompra de ações da Companhia no valor de US$ 4 bilhões, incluindo declarações sobre a execução, o tamanho e o potencial de valorização de tal programa; (vi) as opiniões da administração sobre a avaliação das ações ordinárias da Companhia e a caracterização de tais ações como "subvalorizadas"; (vii) as expectativas em relação ao desempenho do ETH em comparação com o Bitcoin ou o Nasdaq 100, incluindo declarações de que o ETH superou o Nasdaq 100 em 2.500 pontos-base em julho de 2026 como "reflexo do fortalecimento dos fundamentos das criptomoedas"; (viii) a expectativa da administração de que a flexibilização das condições financeiras será "um fator favorável para as criptomoedas"; (ix) declarações e expectativas em relação à proporção ETH/BTC, incluindo que os mercados estão "começando a ver a materialização da tokenização e de aplicações de IA ativa, o que deve beneficiar o Ethereum", e que a proporção ETH/BTC aumentará no próximo ciclo de criptomoedas impulsionado pela tokenização de Wall Street e pela IA ativa usando blockchains; (x) a crença da administração de que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da SEC são "tão transformadores para os serviços financeiros" quanto o fim do sistema de Bretton Woods em 1971; (xi) declarações relativas ao investimento da Companhia na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) como proporcionando exposição indireta à OpenAI; e (xii) o crescimento futuro, o avanço e a direção estratégica da estratégia de tesouraria Ethereum da Empresa, as capacidades de infraestrutura de blockchain e a plataforma de staking MAVAN.

Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos. Os fatores que podem causar ou contribuir para tais diferenças incluem, mas não se limitam a: a extrema volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais, incluindo ETH e Bitcoin, e a natureza especulativa dos investimentos em ativos digitais; mudanças nas condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias e das ações preferenciais da Série A da Empresa; a capacidade da Empresa de executar com sucesso sua estratégia de aquisição de ativos digitais e atingir suas metas de acumulação de ETH, incluindo a meta "Alquimia de 5%"; a capacidade da Empresa de financiar suas operações comerciais, operações de tesouraria Ethereum, expansão do MAVAN e atividades de recompra de ações; riscos operacionais, de segurança e tecnológicos associados às operações de staking e validação da Empresa, incluindo falhas de rede, eventos de penalização, violações de segurança cibernética e mudanças de protocolo; concorrência nos setores de tesouraria, staking e mineração de ativos digitais; a dependência da Empresa de pessoal-chave, incluindo a liderança executiva; desenvolvimentos regulatórios que afetam ativos digitais, tecnologia blockchain e atividades de staking nos Estados Unidos e globalmente, incluindo a promulgação, implementação e interpretação da Lei GENIUS e outras legislações e iniciativas regulatórias pendentes; ações da SEC, CFTC e outros órgãos reguladores que afetam ativos digitais e negócios relacionados; riscos relacionados aos investimentos da Companhia em oportunidades de blockchain em estágio inicial ("investimentos ambiciosos"), incluindo o investimento na Eightco Holdings e qualquer exposição indireta à OpenAI; fatores macroeconômicos, incluindo inflação, taxas de juros, política monetária do Federal Reserve, condições do mercado de trabalho e condições econômicas gerais que afetam o sentimento do investidor em relação aos ativos digitais; a precisão das expectativas da administração em relação à proporção ETH/BTC e o impacto da tokenização e das aplicações de IA ativa no Ethereum; a imprevisibilidade dos ciclos do mercado de criptomoedas e a precisão das expectativas em relação aos ciclos futuros de criptomoedas; mudanças no protocolo Ethereum, incluindo mecanismos de staking, requisitos de validadores e estruturas de recompensa; riscos relacionados a sistemas de IA e seu impacto potencial nos mercados de criptomoedas e na tecnologia blockchain; o desempenho de provedores de serviços terceirizados, exchanges, custodiantes e parceiros de staking; riscos relacionados à concentração dos ativos da Empresa em moedas digitais, particularmente Ethereum; e os demais fatores de risco descritos nos documentos da Empresa junto à SEC.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado baseiam-se em informações à disposição da administração no momento de sua elaboração, refletindo suas expectativas, estimativas, previsões, projeções, opiniões e crenças em relação a eventos e circunstâncias futuras. Os resultados reais podem variar substancialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, com base em diversos fatores, incluindo aqueles descritos acima e na seção "Fatores de risco" do Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2025, arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, nos Relatórios Trimestrais da Empresa no Formulário 10-Q e em outros documentos arquivados pela Empresa na SEC, conforme alterados ou atualizados periodicamente. Cópias desses documentos estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov e no site da Empresa em https://Bitminetech.io/investor-relations/. A empresa alerta os leitores para que não depositem confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, as quais se referem apenas à data em que foram feitas. A Bitmine expressamente se exime de qualquer obrigação ou compromisso de atualizar, revisar ou complementar quaisquer declarações prospectivas para refletir qualquer mudança em suas expectativas ou qualquer mudança nos eventos, condições ou circunstâncias em que tais declarações se baseiam, exceto conforme exigido pela legislação ou regulamentação aplicável.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.