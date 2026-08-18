Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 5,82 Millionen Token erreicht hat und sich die gesamten Krypto- sowie Barbestände auf 11,4 Milliarden US-Dollar belaufen

Stand 16. August 2026, 21:30 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.815.164 ETH zu einem Kurs von 1.893 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 210 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 73 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren in Höhe von insgesamt 78 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Wir sehen es als ermutigend an, dass das ETH/BTC-Verhältnis bei 0,02994 liegt und steigt. Dieses Verhältnis hat sich über den langfristigen Abwärtstrend der letzten Jahre hinwegbewegt und ist unserer Ansicht nach ein Zeichen dafür, dass die Märkte beginnen, die Verwirklichung von Tokenisierungs- und agentenbasierten KI-Anwendungen zu erkennen, was Ethereum zugutekommen dürfte", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. „Wir erwarten, dass die sich lockernden finanziellen Rahmenbedingungen Rückenwind für Kryptowährungen sein werden."

„Dieses ETH/BTC-Verhältnis ist in Krypto-Haussezyklen gestiegen, angetrieben durch die zunehmende Nutzung von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin. Diese früheren Zyklen wurden durch ICOs (2017–2018), NFTs (2020–2021) und Stablecoins (2025) befeuert. Im bevorstehenden Kryptozyklus sehen wir einen Anstieg des ETH/BTC-Verhältnisses, angetrieben durch die Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und durch agentenbasierte KI, die Blockchains nutzt", fuhr Lee fort.

„Wir betrachten die Stammaktien von Bitmine weiterhin als unterbewertet, und das Unternehmen hat in der vergangenen Woche 1,7 Millionen Aktien zurückgekauft, womit sich die Gesamtzahl der zurückgekauften Stammaktien seit Anfang Juli auf über 20,8 Millionen Stammaktien beläuft. Dieser Rückkauf bleibt der größte, der jemals von einer Ethereum-, Bitcoin- oder Krypto-DAT (Digital Asset Treasury) durchgeführt wurde", fuhr Lee fort. Seit dem 1. Juli 2026 hat Bitmine im Rahmen des zuvor genehmigten Aktienrückkaufprogramms im Umfang von 4 Milliarden US-Dollar 20,8 Millionen Stammaktien zurückgekauft.

„In der vergangenen Woche haben wir 9.926 ETH erworben. Bitmine hat seit der Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 – also seit etwa 14 Monaten – jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee.

Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorstandsvorsitzenden (Link hier) für Juli 2026. Der Titel der Botschaft lautet: „ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth."

Anfang 2026 startete Bitmine MAVAN (das ‚Made in America VAlidator Network'), die Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Zum 16. August 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der von Bitmine gestakten ETH auf 5.067.309 (9,6 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.893 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei vollem Umfang (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und dessen Staking-Partnern gestakt wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf annualisierter Basis auf 287 Millionen US-Dollar (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,61 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 250 Millionen US-Dollar prognostiziert. Und diese 5,1 Millionen ETH entsprechen 87 % der 5,82 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,61 % (auf Jahresbasis)", fuhr Lee fort.

Die Krypto-Bestände von Bitmine sind die größte Ethereum-Kasse und die zweitgrößte globale Kasse, hinter Strategy Inc., die Berichten zufolge 840.447 BTC im Wert von etwa 58 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen 2026 ebenso transformativ sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, die das Bretton-Woods-System beendete und den US-Dollar vor 55 Jahren vom Goldstandard abkoppelte. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften („Bitmine" oder das „Unternehmen") ein Unternehmen für Blockchain-Technologie-Infrastruktur, das in den Bereichen institutionelles Staking und Validierung digitaler Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategische Verwaltung digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit – über die es Staking-Prämien und Validierungserträge erzielt – und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität und Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking und Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung.

Weitere Informationen finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen an Begriffen wie „erwartet", „prognostiziert", „beabsichtigt", „plant", „glaubt", „voraussehen", „schätzen", „prognostizieren", „Ziele", „streben an", „könnte", „wird", „würde", „könnte", „sollte", „ansieht", „sieht" oder ähnliche Ausdrücke, die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Formulierungen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Folgendes betreffen: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben (die Initiative „Alchemy of 5 %"), sowie Aussagen über die Fortschritte bei der Erreichung dieses Ziels; (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und zur Bestandsverwaltung, einschließlich Aussagen über fortgesetzte wöchentliche ETH-Käufe und den Status des Unternehmens als weltweit größter ETH-Bestand; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Erträge in Höhe von ca. 287 Millionen US-Dollar (unter der Annahme, dass die ETH von Bitmine in großem Umfang vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt wird), der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erlöse in Höhe von ca. 250 Millionen US-Dollar sowie der 7-Tage-Rendite von 2,61 % (annualisiert); (iv) die geplante Expansion von MAVAN zur Bedienung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen; (v) das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens im Umfang von 4 Milliarden US-Dollar, einschließlich Aussagen zur Durchführung, zum Umfang und zum potenziellen Wertzuwachs eines solchen Programms; (vi) die Einschätzungen des Managements hinsichtlich der Bewertung der Stammaktien des Unternehmens und die Einstufung dieser Aktien als „unterbewertet"; (vii) Erwartungen hinsichtlich des Verhältnisses zwischen der Wertentwicklung von ETH im Vergleich zu Bitcoin oder dem Nasdaq 100, einschließlich Aussagen, dass ETH den Nasdaq 100 im Juli 2026 um 2.500 Basispunkte übertroffen habe, was „die sich festigenden Fundamentaldaten von Kryptowährungen widerspiegelt"; (viii) die Erwartung der Unternehmensleitung, dass sich die lockeren finanziellen Rahmenbedingungen als „Rückenwind für Kryptowährungen" erweisen werden; (ix) Aussagen und Erwartungen bezüglich des ETH/BTC-Verhältnisses, darunter, dass die Märkte „allmählich die Umsetzung von Tokenisierungs- und agentenbasierter KI-Anwendungen erkennen, was Ethereum zugutekommen dürfte", und dass das ETH/BTC-Verhältnis im kommenden Kryptozyklus steigen wird, angetrieben durch die Tokenisierung an der Wall Street und agentenbasierte KI unter Verwendung von Blockchains; (x) die Überzeugung der Unternehmensleitung, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt „Crypto" „für die Finanzdienstleistungen ebenso transformativ" seien wie das Ende des Bretton-Woods-Systems im Jahr 1971; (xi) Aussagen bezüglich der Beteiligung des Unternehmens an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) als indirektes Engagement in OpenAI; und (xii) das zukünftige Wachstum, die Weiterentwicklung und die strategische Ausrichtung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens, seiner Blockchain-Infrastrukturkapazitäten und der MAVAN-Staking-Plattform.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin, sowie den spekulativen Charakter von Investitionen in digitale Vermögenswerte; Veränderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens auswirken; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen und seine ETH-Akquisitionsziele zu erreichen, einschließlich des Ziels „Alchemy of 5 %"; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten, den Ausbau von MAVAN sowie Aktienrückkaufmaßnahmen zu finanzieren; operative, sicherheitsbezogene und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen und Protokolländerungen; Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal, einschließlich der Führungsspitze; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, die Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten in den Vereinigten Staaten und weltweit betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung, Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act sowie anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und regulatorischer Initiativen; Maßnahmen der SEC, der CFTC und anderer Aufsichtsbehörden, die digitale Vermögenswerte und damit verbundene Geschäftsbereiche betreffen; Risiken im Zusammenhang mit den Investitionen des Unternehmens in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen), einschließlich der Investition in Eightco Holdings und eines etwaigen indirekten Engagements bei OpenAI; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze, die Geldpolitik der Federal Reserve, die Lage auf dem Arbeitsmarkt sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die die Stimmung der Anleger gegenüber digitalen Vermögenswerten beeinflussen; die Richtigkeit der Erwartungen des Managements hinsichtlich des ETH/BTC-Verhältnisses und der Auswirkungen von Tokenisierung und agentenbasierten KI-Anwendungen auf Ethereum; die Unvorhersehbarkeit von Kryptowährungsmarktzyklen und die Richtigkeit der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Kryptozyklen; Änderungen am Ethereum-Protokoll, einschließlich der Staking-Mechanismen, der Anforderungen an Validatoren und der Belohnungsstrukturen; Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen und deren potenziellen Auswirkungen auf Kryptowährungsmärkte und die Blockchain-Technologie; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; Risiken im Zusammenhang mit der Konzentration der Vermögenswerte des Unternehmens auf digitale Währungen, insbesondere Ethereum; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Ansichten und Überzeugungen der Geschäftsführung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Umstände wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich der oben beschriebenen sowie der im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr, der am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, in ihrer jeweils geänderten oder aktualisierten Fassung. Kopien dieser Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov und auf der Website des Unternehmens unter https://Bitminetech.io/investor-relations/.Forward-looking verfügbar. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung widerspiegeln. Bitmine lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zu ergänzen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht oder geltenden Vorschriften erforderlich.