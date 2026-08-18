Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH s'élèvent à 5,82 millions de jetons, et que le total de ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités s'élève à 11,4 milliards de dollars

Au 16 août 2026 à 09 h 30 (heure de l'Est), le portefeuille de cryptomonnaies de la Société se composait de 5 815 164 ETH au cours de 1 893 dollars par ETH (selon Coinbase, NASDAQ : COIN), 210 Bitcoin (BTC), une participation de 180 millions de dollars dans Beast Industries, une participation de 73 millions de dollars dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et un total de liquidités et de titres négociables s'élevant à 78 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,8 % de l'offre totale d'ETH (qui s'élève à 120,7 millions de jetons).

« Nous trouvons encourageant de voir que le ratio ETH/BTC s'établit à 0,02994 et qu'il est en hausse. Ce ratio a dépassé la tendance baissière à long terme observée ces dernières années, ce qui, selon nous, indique que les marchés commencent à voir se concrétiser les applications liées à la tokenisation et à l'IA agentique, ce qui devrait profiter à Ethereum », a déclaré Thomas « Tom » Lee, Président de Bitmine. « Nous pensons que l'assouplissement des conditions financières constituera un facteur favorable pour les cryptomonnaies. »

« Ce ratio ETH/BTC a augmenté au cours des cycles haussiers des cryptomonnaies, sous l'effet d'une utilisation croissante d'Ethereum par rapport au bitcoin. Ces cycles précédents ont été alimentés par les ICO (2017-2018), les NFT (2020-2021) et les stablecoins (2025). Au cours du cycle des cryptomonnaies à venir, nous prévoyons une hausse du ratio ETH/BTC, portée par la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et par l'utilisation des blockchains par l'IA agentique », a poursuivi Lee.

« Nous considérons toujours que les actions ordinaires de Bitmine sont sous-évaluées ; la société a racheté 1,7 millions d'actions la semaine dernière, ce qui porte le nombre total d'actions ordinaires rachetées à plus de 20,8 millions depuis le début du mois de juillet. Ce rachat reste le plus important jamais réalisé pour une DAT (Digital Asset Treasury : trésorerie en actifs numériques) en Ethereum, Bitcoin ou autre cryptomonnaie », ajoute M. Lee. Depuis le 1er juillet 2026, Bitmine a racheté 20,8 millions d'actions ordinaires au titre du programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars préalablement autorisé.

« La semaine dernière, nous avons acquis 9 926 ETH. Bitmine a acheté des ETH chaque semaine depuis l'entrée en vigueur de la stratégie de trésorerie en ETH, le 30 juin 2025, il y a environ 14 mois », indique Tom Lee.

Le 16 juillet 2026, Bitmine a publié le dernier message du président (lien ici) pour le mois de juillet 2026. Le titre du message est « ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth » (L'ETH est le remède à la vallée dérangeante de la richesse).

Au début de l'année 2026, Bitmine a lancé MAVAN (Made in America VAlidator Network), une plateforme de jalonnement destinée aux investisseurs institutionnels. Initialement conçue pour soutenir la propre trésorerie en Ethereum de Bitmine, la plateforme MAVAN a aujourd'hui vocation à se développer au service des investisseurs institutionnels, des dépositaires et des partenaires de l'écosystème qui recherchent une infrastructure de jalonnement de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà jalonnée sur la plateforme MAVAN.

Au 16 août 2026, le montant total des 5 067 309 ETH jalonnés par Bitmine s'élève à 9,6 milliards de dollars, au cours de 1 893 dollars par ETH. « Bitmine a jalonné plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À grande échelle (lorsque les ETH de Bitmine seront entièrement jalonnés par MAVAN et ses partenaires de jalonnement), la prime prévue pour le jalonnement d'ETH devrait s'élever à 287 millions de dollars sur une base annualisée (en utilisant un rendement de 2,61 % sur 7 jours pour BMNR) », précise M. Lee.

« Les recettes annualisées issues du jalonnement sont désormais estimées à 250 millions de dollars. Et ces 5,1 millions d'ETH représentent 87 % des 5,82 millions d'ETH détenus par Bitmine. Les opérations de jalonnement menées par Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,61 % (annualisé) », conclut Thomas Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine occupent la première place au sein des trésoreries en Ethereum et la deuxième place au niveau mondial, derrière Strategy Inc., qui détiendrait 840 447 BTC évalués à environ 58 milliards de dollars. Bitmine reste la plus importante trésorerie en ETH au monde.

La direction de Bitmine estime que la loi GENIUS et le projet Crypto de la SEC (Securities and Exchange Commission : Commission américaine des opérations boursières) auront, en 2026, un impact aussi transformateur sur les services financiers que la décision prise par les États-Unis le 15 août 1971 qui, il y a près de 55 ans, a mis fin au système de Bretton Woods et détaché le dollar américain de l'étalon-or. En 1971, cet événement a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, qui en a créé les titans emblématiques et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

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La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation de la société sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

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À propos de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR) et ses filiales (« Bitmine » ou la « société »), spécialisées dans les infrastructures de technologie de la blockchain, proposent des services institutionnels de jalonnement et de validation d'actifs numériques, d'extraction de bitcoins et de gestion stratégique d'actifs numériques. Leader mondial dans le domaine de la gestion de trésorerie en Ethereum, la société met en œuvre une stratégie innovante d'actifs numériques à l'intention des investisseurs institutionnels et des acteurs des marchés publics. Parallèlement à ses activités d'extraction de bitcoins, la société fournit une infrastructure de jalonnement et de validation de niveau institutionnel, grâce à laquelle elle perçoit des primes de jalonnement et des revenus de validation. Bitmine détient des actifs numériques dans le cadre d'une stratégie visant à générer un rendement sur ces avoirs afin de soutenir la liquidité et la formation de capital. Depuis 2025, la société renforce ses capacités en matière d'infrastructure blockchain, notamment en développant et en déployant MAVAN, sa plateforme institutionnelle de staking et de validation. Les activités de la société comprennent également des investissements dans des projets de blockchain en phase de démarrage (investissements « moonshot ») ainsi que des services connexes dans les domaines du minage, de l'hébergement et du conseil.

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995, telle que modifiée. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas purement historiques, et peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « s'attend à », « prévoit », « a l'intention de », « envisage de », « croit », « anticipe », « estime », « pronostique », « vise », « objectifs », « pourra », « sera », « serait », « pourrait », « devrait », « consulter », « voir » ou des expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces termes ou toute autre terminologie comparable. Ce communiqué de presse contient notamment des déclarations prospectives concernant : i) l'objectif de la société visant à acquérir 5 % de l'offre totale d'ETH (l'initiative « Alchimie des 5 %») et les déclarations relatives à la progression de la société vers cet objectif ; ii) la stratégie de la société en matière de trésorerie et d'accumulation d'actifs numériques, y compris les déclarations concernant la poursuite des acquisitions hebdomadaires d'ETH et le statut de la société en tant que plus grande trésorerie d'ETH au monde ; iii) les opérations de jalonnement de la société, y compris les primes de jalonnement en ETH annualisées prévues d'environ 287 millions de dollars (en supposant que les ETH de Bitmine soient entièrement jalonnés par MAVAN et ses partenaires de jalonnement à grande échelle), les recettes annualisées issues du jalonnement, actuellement prévues à environ 250 millions de dollars, et le rendement sur 7 jours de 2,61 % (annualisé) ; iv) l'expansion prévue de MAVAN pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels, des dépositaires et des partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de jalonnement de premier ordre ; v) le programme de rachat d'actions de la société d'un montant de 4 milliards de dollars, y compris les déclarations concernant la mise en œuvre, l'ampleur et la valeur ajoutée potentielle dudit programme ; vi) l'opinion de la direction relative à la valorisation des actions ordinaires de la société et la caractérisation de ces actions comme étant « sous-évaluées » ; vii) les prévisions concernant la relation entre la performance de l'ETH par rapport au Bitcoin ou à l'indice Nasdaq 100, y compris les déclarations selon lesquelles l'ETH a surperformé le Nasdaq 100 de 2 500 points de base en juillet 2026 , « ce qui témoigne du renforcement des fondamentaux des cryptomonnaies » ; viii) les prévisions de la direction selon lesquelles l'assouplissement des conditions financières constituera « un facteur favorable pour les cryptomonnaies » ; ix) les déclarations et prévisions concernant le rapport ETH/BTC, notamment que les marchés « commencent à voir se concrétiser les applications liées à la tokenisation et à l'IA agentique, ce qui devrait profiter à Ethereum » et que le rapport ETH/BTC va augmenter au cours du cycle des cryptomonnaies à venir, porté par la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et par l'utilisation des blockchains par l'IA agentique » ; x) la conviction de la direction selon laquelle la loi GENIUS et le projet Crypto de la SEC constituent une « véritable transformation pour les services financiers » à la fin des accords de Bretton Woods en 1971 ; xi) les déclarations concernant l'investissement de la société dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) en vue d'une exposition indirecte à OpenAI ; et xii) la croissance future, les progrès et l'orientation de la stratégie de gestion de trésorerie en Ethereum de la société, ainsi que de ses capacités en matière d'infrastructure de blockchain et la plateforme de staking MAVAN.

Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes importants qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner de telles différences ou d'y contribuer, on peut citer, sans que cette liste soit exhaustive : la volatilité extrême et l'imprévisibilité des cours des actifs numériques, notamment l'ETH et le Bitcoin, ainsi que la nature spéculative des investissements en actifs numériques ; les changements des conditions de marché affectant le cours des actions ordinaires et des actions privilégiées de catégorie A de la société ; la capacité de la société à mettre en œuvre avec succès sa stratégie d'acquisition d'actifs numériques et à atteindre ses objectifs d'accumulation d'ETH, y compris l'objectif « Alchimie des 5 % » ; la capacité de la société à financer ses activités commerciales, ses opérations de trésorerie en Ethereum, l'expansion de MAVAN et ses opérations de rachat d'actions ; les risques opérationnels, de sécurité et technologiques associés aux opérations de jalonnement et de validation de la société, notamment les pannes de réseau, les événements de coupe, les failles de cybersécurité et les modifications de protocole ; la concurrence dans les secteurs de la trésorerie en actifs numériques, du jalonnement et du minage ; la dépendance de la société à l'égard de son personnel clé, y compris ses dirigeants ; les évolutions réglementaires affectant les actifs numériques, la technologie de la blockchain et les activités de jalonnement aux États-Unis et à l'échelle mondiale, y compris l'adoption, la mise en œuvre et l'interprétation définitives de la loi GENIUS et d'autres projets de loi et initiatives réglementaires en cours ; les mesures prises par la SEC, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission : Commission de réglementation des marchés de produits dérivés) et d'autres organismes de réglementation ayant une incidence sur les actifs numériques et les activités connexes ; les risques liés aux investissements de la société dans des projets de blockchain en phase de démarrage (investissements « moonshot »), y compris l'investissement dans Eightco Holdings et toute exposition indirecte à OpenAI ; les facteurs macroéconomiques, notamment l'inflation, les taux d'intérêt, la politique monétaire de la Réserve fédérale, les conditions du marché du travail et la conjoncture économique générale influant sur le sentiment des investisseurs à l'égard des actifs numériques ; la précision des attentes de la direction concernant le rapport ETH/BTC et l'impact de la tokenisation et des applications d'IA agentique sur Ethereum ; le caractère imprévisible des cycles du marché des cryptomonnaies et la précision des attentes concernant les cycles de cryptomonnaie à venir ; les modifications apportées au protocole Ethereum, notamment les mécanismes de jalonnement, les exigences imposées aux validateurs et les structures de prime ; les risques liés aux systèmes d'IA et leur impact potentiel sur les marchés des cryptomonnaies et la technologie de la blockchain ; les performances des prestataires de services tiers, des plateformes d'échange, des dépositaires et des partenaires de jalonnement ; les risques liés à la concentration des actifs de la société dans des monnaies numériques, en particulier Ethereum ; ainsi que les autres facteurs de risque décrits dans les documents déposés par la société auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, qui reposent sur les informations dont dispose la direction à la date de publication de ce communiqué, reflètent les attentes, estimations, prévisions, projection, opinions et convictions actuelles de la direction concernant des événements et circonstances futurs. Les résultats réels peuvent s'écarter sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment ceux décrits ci-dessus et dans la partie « Facteurs de risque » du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 septembre 2025, déposé auprès de la SEC le 21 novembre 2025, dans les rapports trimestriels de la société sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans les autres documents déposés par la société auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies de ces documents sont disponibles sur le site internet de la SEC, à l'adresse www.sec.gov, et sur le site internet de la société, à l'adresse https://Bitminetech.io/investor-relations/. La Société invite les lecteurs à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Bitmine décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour, de réviser ou de compléter les déclarations prospectives afin de refléter tout changement dans ses prévisions ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation en vigueur l'exige.