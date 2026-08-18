Bitmine Immersion Technologies (BMNR) ha annunciato di aver raggiunto detenzioni in ETH pari a 5,82 milioni di token, mentre il totale tra criptovalute e liquidità ammonta a 11,6 miliardi di dollari

Alle 21:30 ET del 16 agosto 2026, le detenzioni in criptovalute della Società comprendono: 5.815.164 ETH valutati 1.893 dollari per ETH (fonte CoinbaseNASDAQ: COIN), 210 Bitcoin (BTC), una partecipazione da 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 73 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e 78 milioni di dollari in liquidità e titoli negoziabili. Le detenzioni di ETH di Bitmine rappresentano il 4,8% dell'offerta totale di Ethereum (pari a 120,7 milioni di ETH).

Siamo incoraggiati nel vedere il rapporto ETH/BTC a 0,02994 e in crescita. Questo rapporto ha superato la tendenza ribassista di lungo periodo degli ultimi anni ed, a nostro avviso, un segnale che i mercati iniziano a riconoscere la materializzazione della tokenizzazione e delle applicazioni di intelligenza artificiale, che dovrebbero avvantaggiare Ethereum", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine. "Ci aspettiamo che condizioni finanziarie più vantaggiose rappresentino un vento a favore per le criptovalute".

"Storicamente, il rapporto ETH/BTC è aumentato durante i cicli rialzisti delle criptovalute, trainato da un utilizzo crescente di Ethereum rispetto al bitcoin. I cicli precedenti sono stati alimentati dagli ICO (2017-2018), dagli NFT (2020-2021) e dalle stablecoin (2025). Nel prossimo ciclo crypto, prevediamo un nuovo rialzo del rapporto ETH / BTC, spinto dalla tokenizzazione da parte di Wall Street e dall'adozione di blockchain da parte dell'agentic AI", ha proseguito Lee.

"Continuiamo a ritenere che le azioni ordinarie di Bitmine siano sottovalutate; nell'ultima settimana, la Società ha riacquistato 1,7 milioni di azioni, portando il totale dei riacquisti di azioni ordinarie a oltre 20,8 milioni dall'inizio di luglio. Questo riacquisto rimane il più grande mai eseguito da una società operante nell'ambito di Ethereum, Bitcoin o di un DAT (Digital Asset Treasury)", ha proseguito Lee. Dal 1° luglio 2026, Bitmine ha riacquistato 20,8 milioni di azioni ordinarie nell'ambito del programma di riacquisto da 4 miliardi di dollari autorizzato in precedenza.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 9.926 ETH. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana fin dall'avvio della strategia di tesoreria ETH, il 30 giugno 2025, all'incirca 14 mesi fa", ha dichiarato Lee.

Il 16 luglio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del Presidente (link qui) per il mese di luglio. Il titolo del messaggio è "ETH è la cura per la Uncanny Valley of Wealth".

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare la tesoreria Ethereum di Bitmine, MAVAN prevede ora di espandersi per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema che cercano migliore infrastrutture di staking di livello superiore. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 16 agosto 2026, il totale degli ETH in staking di Bitmine ammonta a 5.067.309 ETH per un valore di 9,6 miliardi di dollari (al prezzo di 1.893 dollari per ETH). "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala, quando tutti gli ETH di Bitmine saranno interamente messi in staking tramite MAVAN e i suoi partner, il rendimento annullizzato previsto è di 287 milioni di dollari, basato su un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,61%", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annualizzati derivanti dallo staking sono attualmente stimati in 250 milioni di dollari. E questi 5,1 milioni di ETH rappresentano l'87% dei 5,82 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking interne di Bitmine hanno generato un rendimento a 7 giorni del 2,61% annualizzato", ha proseguito Lee.

Le detenzioni in criptovalute di Bitmine si confermano come la principale tesoreria Ethereum al mondo e la seconda tesoreria globale, dietro Strategy Inc., che secondo le stime riferito detiene 840.447 BTC per un valore di circa 58 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande tesoreria di ETH al mondo.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) rappresentino, per i servizi finanziari del 2026, un cambiamento trasformativo paragonabile all'intervento degli Stati Uniti del 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e rimosse il dollaro statunitense dal gold standard 55 anni fa. L'evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando origine agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Questi investimenti si sono rivelati più efficienti dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), e le sue controllate ("Bitmine" o la "Società"), è un'azienda specializzata in infrastrutture per la tecnologia blockchain, che opera nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di leader mondiale tra le società con una strategia di tesoreria basata su Ethereum, la società implementa un'innovativa strategia sugli asset digitali, destinata a investitori istituzionali e operatori dei mercati pubblici. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, che le consente di generare ricompense di staking e redditi dall'attività di validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene asset digitali come parte della propria strategia aziendale, generando rendimenti su tali attività a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità di infrastruttura blockchain, tra cui lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la sua piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in iniziative blockchain in fase iniziale (investimenti "moonshot"), nonché servizi accessori di mining, hosting e consulenza.

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Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, come successivamente modificato. Le dichiarazioni previsionali includono tutte le affermazioni che non sono puramente storiche e che possono generalmente essere identificate dall'uso di termini quali "si aspetta", "stima", "intende", "pianifica", "ritiene", "prevede", "valuta", "proietta", "punta a", "obiettivi", "potrebbe", "sarà", "sarebbe", "potrebbe", "dovrebbe" o espressioni simili, incluse le forme negative di tali termini, o da altra terminologia comparabile. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni previsionali riguardanti, tra l'altro: i) l'obiettivo della società di acquisire il 5% dell'offerta totale di ETH (iniziativa "Alchemy of 5%) e dichiarazioni relative ai progressi compiuti verso tale obiettivo; ii) la strategia di accumulo e di tesoreria delle attività digitali della società, comprese le dichiarazioni riguardanti le continue acquisizioni settimanali di ETH e lo status della società come la più grande tesoreria di ETH al mondo; iii) le operazioni di staking della società, compresi i premi annualizzati proiettati per lo staking di ETH di circa 287 milioni di dollari (supponendo che l'ETH di Bitmine sia interamente investito da MAVAN e dai suoi partner di staking su larga scala), gli attuali ricavi annualizzati proiettati per lo staking di circa 250 milioni di dollari e il rendimento di 7 giorni del 2,61% (annualizzato); iv) l'intenzione di MAVAN di espandersi per servire gli investitori istituzionali, i custodi e i partner dell'ecosistema che cercano infrastrutture di staking di prim'ordine; v) il programma di riacquisto di azioni della società per 4 miliardi di dollari, comprese le dichiarazioni riguardanti l'esecuzione, le dimensioni e il potenziale valore aggiuntivo di tale programma; vi) le opinioni della direzione in merito alla valutazione delle azioni ordinarie della società e alla qualificazione di tali azioni come "sottovalutate"; vii) aspettative riguardanti il rapporto tra le prestazioni di ETH rispetto a Bitcoin o al Nasdaq 100, comprese dichiarazioni secondo cui ETH ha superato il Nasdaq 100 di 2.500 punti base nel luglio 2026 come "riflesso del rafforzamento dei fondamentali della criptovaluta"; viii) l'aspettativa della direzione che un allentamento delle condizioni finanziarie sarà "un vento di coda per le criptovalute"; (ix) dichiarazioni e aspettative riguardanti il rapporto ETH/BTC, tra cui il fatto che i mercati stanno "cominciando a vedere la materializzazione di applicazioni di tokenizzazione e di intelligenza artificiale agentica, che dovrebbero avvantaggiare Ethereum", e che il rapporto ETH/BTC aumenterà nel prossimo ciclo crittografico guidato dalla tokenizzazione di Wall Street e dall'intelligenza artificiale agentica utilizzando blockchain; (x) la convinzione della direzione che il GENIUS Act e il SEC Project Crypto siano "così trasformazionali per i servizi finanziari" come la fine del sistema di Bretton Woods nel 1971; (xi) dichiarazioni relative all'investimento della società in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) offre un'esposizione indiretta a OpenAI; e (xii) la futura crescita, evoluzione e all'indirizzo della strategia di tesoreria Ethereum della Società e delle sue capacità di infrastruttura blockchain e della piattaforma di staking MAVAN.

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o impliciti. I fattori che potrebbero causare o contribuire a tali differenze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi ETH e Bitcoin, e la natura speculativa degli investimenti in asset digitali; i cambiamenti nelle condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di serie A della società; la capacità della società di attuare con successo la sua strategia di acquisizione di attività digitali e di raggiungere i suoi obiettivi di accumulazione di ETH, tra cui: Obiettivo "alchimia del 5%"; capacità della società di finanziare le proprie operazioni commerciali, le operazioni di tesoreria di Ethereum, l'espansione di MAVAN e le attività di riacquisto di azioni; rischi operativi, di sicurezza e tecnologici associati alle operazioni di staking e di convalida della società, compresi i guasti di rete, gli eventi di slashing, le violazioni della sicurezza informatica e le modifiche del protocollo; concorrenza nei settori della tesoreria, dello staking e dell'estrazione delle attività digitali; dipendenza della società dal personale chiave, compresi i leadership esecutiva; sviluppi normativi che riguardano gli asset digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking negli Stati Uniti e a livello globale, compresa l'adozione, l'attuazione e l'interpretazione definitiva del GENIUS Act e di altre iniziative legislative e normative pendenti; azioni della SEC, della CFTC e di altri organismi normativi che riguardano gli asset digitali e le attività correlate; rischi connessi agli investimenti della società in opportunità blockchain in fase iniziale ("moonshot"); investimenti), compresi gli investimenti in Eightco Holdings e qualsiasi esposizione indiretta a OpenAI; fattori macroeconomici, tra cui l'inflazione, i tassi di interesse, la politica monetaria della Federal Reserve, le condizioni del mercato del lavoro e le condizioni economiche generali che influenzano il sentimento degli investitori nei confronti delle attività digitali; l'accuratezza delle aspettative della direzione per quanto riguarda il rapporto ETH/BTC e l'impatto della tokenizzazione e delle applicazioni di IA agentica su Ethereum; l'imprevedibilità dei cicli del mercato delle criptovalute e gli investimenti l'accuratezza delle aspettative relative ai futuri cicli crittografici; le modifiche apportate al protocollo Ethereum, compresi i meccanismi di staking, i requisiti per i validatori e le strutture di ricompensa; i rischi connessi ai sistemi di intelligenza artificiale e il loro potenziale impatto sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia blockchain; le prestazioni dei fornitori di servizi terzi, degli exchange, dei custodi e dei partner di staking; i rischi connessi alla concentrazione delle attività della società in valute digitali, in particolare Ethereum; e gli altri rischi fattori descritti nei documenti presentati dalla società alla SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data della presente diffusione e riflettono le attuali aspettative, stime, previsioni e proiezioni, valutazioni e convinzioni del management riguardo a eventi e circostanze future. I risultati effettivi possono differire in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali in funzione di molteplici fattori, inclusi quelli descritti in precedenza e nella sezione Risk Factors della Relazione Annuale della Società sul Form 10-K per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositata presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché nelle Relazioni Trimestrali sul Form 10-Q e negli altri documenti della Società depositati presso la SEC, come di volta in volta modificati o aggiornati. Copie di tali documenti sono disponibili sul sito della SEC all'indirizzo www.sec.gov e sul sito della Società all'indirizzo https://Bitminetech.io/investor-relations/. La società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che si riferiscono esclusivamente alla data in cui sono state formulate. Bitmine declina espressamente qualsivoglia obbligo o impegno ad aggiornare, rivedere o integrare tali dichiarazioni previsionali per riflettere eventuali cambiamenti delle proprie aspettative o mutamenti di eventi, condizioni o circostanze su cui si basano tali dichiarazioni, salvo quanto richiesto dalla normativa o regolamentazione applicabile.