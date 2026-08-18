Bitmine Immersion Technologies (BMNR) maakt bekend dat de ETH-positie is gestegen tot 5,82 miljoen tokens en dat het totale bezit aan cryptovaluta en contante reserves 11,4 miljard dollar bedraagt.

Op 16 augustus 2026 om 21.30 uur (ET) bestaan de crypto-holdings van de onderneming uit 5.815.164 ETH tegen een koers van 1.893 dollar per ETH (via CoinbaseNASDAQ: COIN), 210 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 73 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal aan liquide middelen en verhandelbare effecten van 78 miljoen dollar. De ETH-bezittingen van Bitmine vertegenwoordigen 4,8% van het totale ETH-aanbod van 120,7 miljoen ETH.

"We zijn verheugd om te zien dat de ETH/BTC-ratio 0,02994 is en stijgt. Deze ratio is gestegen boven de neerwaarste trend op lange termijn over de laatste jaren en is volgens ons een teken dat markten de materialisatie van tokenisatie en agentic-AI applicaties beginnen te zien, wat tot voordeel zou moeten strekken voor Ethereum", aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine. "We verwachten dat versoepelende financiële omstandigheden een rugwind zullen zijn voor crypto."

"Deze ETH/BTC-ratio is gestegen tijdens "crypto bull"-cycli, aangedreveven door hoger gebruik van Ethereum ten opzichte van bitcoin. Deze vorige cycli werden aangespoord door ICO's (2017-2018), NFT's (2020-2021), en stablecoins (2025). In de komende crypto-cyclus zien we de ETH/BTC-ratio stijgen, aangedreven door tokeniseren van Wall Street op de blockchain en door agentic-AI die blockchains gebruikt", vervolgde Lee.

"We blijven van mening dat de gewone aandelen van Bitmine ondergewaardeerd zijn en het bedrijf heeft de afgelopen week 1,7 miljoen aandelen teruggekocht, waardoor het totale aantal teruggekochte gewone aandelen sinds begin juli op meer dan 20,8 miljoen komt. Dit blijft de grootste aandeleninkoop ooit door een Ethereum-, Bitcoin- of andere crypto-DAT (Digital Asset Treasury)", vervolgde Lee. Sinds 1 juli 2026 heeft Bitmine 20,8 miljoen gewone aandelen teruggekocht in het kader van het eerder goedgekeurde aandeleninkoopprogramma van 4 miljard dollar.

"In de afgelopen week hebben we 9.926 ETH aangekocht. Bitmine heeft sinds de start van de ETH-treasurystrategie op 30 juni 2025, ongeveer 14 maanden geleden, elke week ETH gekocht", aldus Lee.

Op 16 juli 2026 heeft Bitmine de meest recente boodschap van de bestuursvoorzitter voor juli 2026 gepubliceerd (link hier). De titel van de boodschap luidt: "ETH is de remedie voor de Uncanny Valley of Wealth".

Eerder in 2026 lanceerde Bitmine MAVAN (het Made in America VAlidator Network), een stakingplatform van institutioneel niveau. Hoewel MAVAN oorspronkelijk werd ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmine's eigen Ethereum-treasury, is MAVAN van plan het platform uit te breiden om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar stakinginfrastructuur van topklasse van dienst te zijn. Een deel van Bitmine's ETH is al gestaket op het MAVAN-platform.

Op 16 augustus 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakete ETH 5.067.309 (9,6 miljard dollar bij een koers van 1.893 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaket dan enige andere partij ter wereld. Op volle schaal, wanneer alle ETH van Bitmine via MAVAN en zijn stakingpartners is gestaket, zullen de ETH-stakingbeloningen naar verwachting 287 miljoen dollar op jaarbasis bedragen (uitgaande van een zevendaags BMNR-rendement van 2,61%)", aldus Lee.

"De stakinginkomsten op jaarbasis worden nu geraamd op 250 miljoen dollar. Deze 5,1 miljoen ETH vertegenwoordigen 87% van de 5,82 miljoen ETH die Bitmine aanhoudt. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine realiseerden een rendement over 7 dagen van 2,61% (op jaarbasis)", vervolgde Lee.

De cryptobezittingen van Bitmine maken het bedrijf tot de grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasury ter wereld, na Strategy Inc., dat naar verluidt 840.447 BTC bezit met een waarde van ongeveer 58 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) in 2026 net zo ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als het besluit van de Verenigde Staten van 15 augustus 1971, waarmee 55 jaar geleden een einde werd gemaakt aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan goud werd losgelaten. Deze gebeurtenis in 1971 vormde de katalysator voor de modernisering van Wall Street en leidde tot het ontstaan van de huidige toonaangevende spelers op Wall Street en de huidige financiële en betalingsinfrastructuur. Deze bleken uiteindelijk betere investeringen dan goud.

Het bericht van de bestuursvoorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De resultatenpresentatie voor het volledige boekjaar 2025 en de ondernemingspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Over Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), samen met zijn dochterondernemingen ('Bitmine' of de 'onderneming') vormen een onderneming voor blockchaintechnologie-infrastructuur die actief is op het gebied van institutionele staking- en validatiediensten voor digitale activa, en strategisch beheer van digitale assets. Als 's werelds toonaangevende onderneming op het gebied van Ethereum-treasury's hanteert Bitmine een innovatieve strategie voor digitale activa, gericht op institutionele beleggers en deelnemers aan de openbare kapitaalmarkten. De onderneming biedt staking- en validatie-infrastructuur van institutionele kwaliteit, waarmee ze stakingbeloningen en inkomsten uit validatie genereert, en houdt zich daarnaast bezig met bitcoinmining. Bitmine houdt digitale activa strategisch aan en genereert rendement op die activa ter ondersteuning van de liquiditeit en kapitaalvorming. Sinds 2025 heeft de onderneming haar capaciteiten op het gebied van blockchaininfrastructuur uitgebreid, waaronder de ontwikkeling en implementatie van MAVAN, haar institutionele platform voor staking en validatie. De activiteiten van de onderneming omvatten verder investeringen in veelbelovende blockchainprojecten in een vroege fase ('moonshot'-investeringen), evenals aanvullende diensten op het gebied van mining, hosting en consultancy.

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https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Toekomstgerichte verklaringen omvatten alle verklaringen die niet uitsluitend historisch van aard zijn en die over het algemeen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'raamt', 'is van plan', 'plant', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat', 'voorspelt', 'streeft naar', 'doelstellingen', 'kan', 'zal', 'zou', 'zou kunnen', 'zou moeten', 'beschouwen', 'zien, of soortgelijke uitdrukkingen, of de ontkenning van dergelijke termen, of andere vergelijkbare terminologie. Dit persbericht bevat specifiek toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot onder meer: (i) de doelstelling van het bedrijf om 5% van de totale ETH-aanbod te verwerven (het initiatief 'Alchemy of 5%') en verklaringen over de voortgang richting deze doelstelling; (ii) de accumulatie van digitale activa en de treasurystrategie van het bedrijf, waaronder verklaringen over de voortzetting van wekelijkse ETH-aankopen en de status van het bedrijf als de grootste ETH-treasury ter wereld; (iii) de stakingactiviteiten van het bedrijf, waaronder verwachte geannualiseerde ETH-stakingbeloningen van ongeveer 287 miljoen dollar (ervan uitgaande dat de ETH van Bitmine volledig wordt gestaket door MAVAN en zijn stakingpartners op volle schaal), de huidige verwachte geannualiseerde stakinginkomsten van ongeveer 250 miljoen dollar en het rendement over 7 dagen van 2,61% (geannualiseerd; (iv) de beoogde uitbreiding van MAVAN om institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar stakinginfrastructuur van topniveau; (v) het aandeleninkoopprogramma van het bedrijf ter waarde van 4 miljard dollar, waaronder verklaringen over de uitvoering, omvang en mogelijke waardeverhogende impact van een dergelijk programma; (vi) de opvattingen van het management over de waardering van de gewone aandelen van de onderneming en de karakterisering van deze aandelen als "ondergewaardeerd"; (vii) verwachtingen inzake de relatie tussen de prestaties van ETH ten opzichte van Bitcoin of de Nasdaq 100, waaronder verklaringen dat ETH beter presteerde dan de Nasdaq 100 met 2.500 basispunten in juli 2026 als "wat wijst op de steeds sterker wordende fundamentele basis van crypto"; (viii) de verwachting van het management dat versoepelende financiële omstandigheden "een rugwind zullen zijn voor crypto"; (ix) verklaringen en verwachtingen over de ETH/BTC-ratio, waaronder dat markten "de materialisatie van tokenisatie en agentic-AI applicaties beginnen te zien, wat tot voordeel zou moeten strekken voor Ethereum" en dat de ETH/BTC-ratio zal stijgen in de komende crypto-cyclus aangedreven door tokenisering van Wall Street en agentic-AI die blockchains gebruiken; (x) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en SEC Project Crypto "een even transformerende impact hebben op financiële diensten" als het einde van het Bretton Woods systeem in 1971; (xi) verklaringen over de investering van de onderneming in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) als een investering die indirecte blootstelling aan OpenAI biedt; en (xi) de toekomstige groei, ontwikkeling en strategische richting van de Ethereum-treasurystrategie, de blockchaininfrastructuurcapaciteiten en het MAVAN-stakingplatform van de onderneming.

Deze toekomstgerichte verklaringen brengen aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die hierin worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken of daaraan kunnen bijdragen, omvatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot: de extreme volatiliteit en onvoorspelbaarheid van prijzen van digitale activa, waaronder ETH en Bitcoin en de speculatieve aard van investeringen in digitale activa; veranderingen in marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelsprijs van de gewone aandelen en preferente aandelen van serie A van het bedrijf; het vermogen van het bedrijf om zijn strategie voor de verwerving van digitale activa succesvol uit te voeren en zijn doelstellingen voor de opbouw van ETH-bezittingen te behalen, waaronder de doelstelling "Alchemie van 5%"; het vermogen van het bedrijf om zijn bedrijfsactiviteiten, Ethereum-treasuryactiviteiten, de uitbreiding van MAVAN en aandeleninkoopactiviteiten te financieren; operationele, beveiligings- en technologische risico's verbonden aan de staking- en validatieactiviteiten van het bedrijf, waaronder netwerkstoringen, cyberbeveiligingsinbreuken en protocolwijzigingen; concurrentie in de sectoren van digitale-activatreasury's, staking en mining; de afhankelijkheid van het bedrijf van belangrijke medewerkers, waaronder de leidinggevenden; regelgevende ontwikkelingen die van invloed zijn op digitale activa, blockchaintechnologie en stakingactiviteiten in de Verenigde Staten en wereldwijd, waaronder de uiteindelijke goedkeuring, implementatie en interpretatie van de GENIUS Act, CLARITY Act en andere aanhangige wetgeving en regelgevende initiatieven; acties van de SEC, CFTC en andere toezichthoudende instanties die van invloed zijn op digitale activa en aanverwante activiteiten; risico's verbonden aan de investeringen van het bedrijf in blockchainmogelijkheden in een vroeg stadium ('moonshot'-investeringen), waaronder de investering in Eightco Holdings; macro-economische factoren, waaronder inflatie, rentetarieven, het monetaire beleid van de Federal Reserve en algemene economische omstandigheden die van invloed zijn op het beleggerssentiment ten aanzien van digitale activa; de nauwkeurigheid van de verwachtingen van het management over de ETH/BTC-ratio en de impact van tokenisatie en agentic-AI applicaties op Ethereum; de onvoorspelbaarheid van cryptomarktcycli en de nauwkeurigheid van verwachtingen over toekomstige crypto-cycli; wijzigingen in het Ethereum-protocol, waaronder stakingmechanismen, vereisten voor validators en beloningsstructuren; risico's verbonden aan AI-systemen en hun mogelijke impact op cryptomarkten en blockchaintechnologie; de prestaties van externe dienstverleners, beurzen en custodians; risico's verbonden aan de concentratie van de activa van het bedrijf in digitale valuta's, voornamelijk Ethereum; en de overige risicofactoren beschreven in de documenten die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend.

De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie waarover het management beschikte op de datum van dit persbericht en weerspiegelen de huidige verwachtingen, ramingen, prognoses, meningen en overtuigingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die in toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd op basis van een aantal factoren, waaronder de hierboven beschreven factoren en de factoren die zijn beschreven in het gedeelte Risicofactoren van het jaarverslag van het bedrijf op formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 30 september 2025, ingediend bij de SEC op 21 november 2025, de kwartaalverslagen van het bedrijf op formulier 10-Q en de overige documenten die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van deze documenten zijn beschikbaar op de website van de SEC via [www.sec.gov] en op de website van het bedrijf via https://Bitminetech.io/investor-relations/. Het bedrijf waarschuwt lezers om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum waarop ze worden gedaan. Bitmine wijst uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, te herzien of aan te vullen om rekening te houden met wijzigingen in zijn verwachtingen of wijzigingen in gebeurtenissen, omstandigheden of situaties waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit wordt vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.