A Brown Advisory nomeia Logie Fitzwilliams como co-CEO para atuar ao lado do CEO de longa data Mike Hankin

BALTIMORE, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Brown Advisory, empresa independente de gestão de investimentos e consultoria estratégica, anunciou hoje o próximo passo em sua liderança, com a criação de uma estrutura de co-diretor executivo. A partir de agora, Mike Hankin e Logie Fitzwilliams compartilharão as responsabilidades do diretor executivo. Mike Hankin atua como único CEO e presidente desde que a empresa se tornou privada e independente em 1998. Logie Fitzwilliams começou na Brown Advisory em 2003 e, mais recentemente, atuou como Chefe de Negócios Internacionais e Chefe Global de Vendas.

Juntos, o Conselho de Administração independente da empresa e Mike Hankin decidiram que uma estrutura de Co-CEO seria o melhor projeto para fornecer a liderança necessária para atender às crescentes necessidades dos clientes, colegas e acionistas da empresa. Como equipe, Mike e Logie, que trabalharam juntos nos últimos 15 anos, aprofundarão a parceria e a cultura colaborativa da empresa para gerar resultados para todas as partes interessadas. Essa evolução representa a mudança mais significativa na liderança da Brown Advisory desde que a empresa adotou sua atual estrutura privada e independente em 1998. Como Co-CEOs – e Co-Presidentes – Mike e Logie servirão e se reportarão ao Conselho que governa a empresa.

Mike Hankin declarou: "Eu não poderia estar mais animado com este próximo passo natural na liderança da empresa. Na construção de uma equipe de investimentos e negócios globais para complementar o que temos cultivado nos EUA, Logie liderou com as qualidades que achamos que o tornam a pessoa ideal para compartilhar a responsabilidade pela liderança de toda a empresa. Ele entende que, para sermos verdadeiramente clientes em primeiro lugar, precisamos estar obsessivamente focados em ouvir nossos clientes nos EUA e em todo o mundo. Ele entende que, para construir equipes de sucesso, precisamos também ouvir nossos colegas. Precisamos garantir que nossos colegas tenham os recursos e o treinamento necessários para atender às expectativas de nossos clientes."

Ele acrescentou: "É importante ressaltar que Logie e eu compartilhamos o compromisso existencial de que a Brown Advisory continue sendo uma empresa privada e independente. Nossa estrutura de propriedade – onde cada colega possui capital próprio na empresa ao lado de um importante conjunto de acionistas externos que fornecem conselhos e suporte críticos – permanecerá a mesma; é a espinha dorsal estrutural para ser a empresa de primeiro cliente que aspiramos ser ao longo de gerações."

Logie Fitzwilliams observou: "É uma tremenda honra me juntar a Mike na liderança da Brown Advisory. Ao longo dos meus 22 anos na empresa, tive o privilégio de trabalhar com ele de perto e construímos um relacionamento profundo que servirá como base para nossa parceria como Co-CEOs. Mais importante ainda, desde o início, tivemos um foco compartilhado em investir, aconselhar e atender nossos clientes no mais alto nível possível, e um compromisso comum com o futuro da Brown Advisory como uma empresa privada, independente, empreendedora e ágil."

Bob Flanagan, Diretor Líder do Conselho Consultivo da Brown, compartilhou: "O processo e o pensamento por trás dessa decisão foram extensos, produtivos e sempre voltados para o futuro. Consideramos muitas opções e cenários para garantir que a Brown Advisory tivesse a melhor liderança para o presente e o futuro. Cada um de nós acredita que a empresa, seus clientes e seus colegas serão melhor atendidos com Mike e Logie atuando como CEOs, juntos."

Bea Hollond, diretora e presidente do Conselho Consultivo Internacional da empresa, acrescentou: "Com sede no Reino Unido, tive a oportunidade direta de trabalhar e aconselhar Logie sobre a estratégia de negócios internacionais da empresa. Eu vi em primeira mão o incrível impacto que ele causou para a Brown Advisory e seus clientes. Sei que todos os Diretores compartilham meu entusiasmo em receber Logie no Conselho e em ver Mike e Logie trabalhando juntos como uma equipe."

Sob a liderança de Mike Hankin, a empresa passou de supervisionar ativos de clientes de US $ 2 bilhões em 1998 para quase US $ 170 bilhões – representando uma taxa de crescimento anualizada de 17%. Hoje, os clientes da empresa são atendidos por quase 1.000 colegas localizados em 14 escritórios nos Estados Unidos, um escritório significativo em Londres e bases estratégicas em Frankfurt, Cingapura e Tóquio. Os clientes da empresa – um conjunto de indivíduos, famílias, organizações sem fins lucrativos, instituições de caridade, instituições e intermediários financeiros – estão localizados em 51 países e em todos os estados dos EUA. A Brown Advisory também gerencia plataformas de fundos significativas – fundos privados, fundos mútuos e agora ETFs – nos EUA, bem como plataformas fora dos EUA na Irlanda, nas Bermudas e nas Ilhas Cayman. Nos últimos dez anos, a taxa de retenção de clientes da empresa excede 98% por meio de seu compromisso de oferecer desempenho de investimento de primeira linha, consultoria estratégica cuidadosa e o mais alto nível de serviço para os clientes.

Quintin Ings-Chambers assumirá o cargo de Chefe de Negócios Internacionais. Quintin ingressou na Brown Advisory em 2012 como Chefe do Negócio Internacional de Clientes Privados e Caridade da empresa. Ele tem mais de 25 anos de experiência no setor de investimentos. Antes de ingressar na Brown Advisory, ele atuou como Diretor de Investimentos na SG Hambros e como Diretor no grupo privado de clientes e instituições de caridade da Baring Asset Management. Quintin se reportará a Logie Fitzwilliams.

A Brown Advisory é uma empresa independente de gestão de investimentos e consultoria estratégica comprometida em fornecer aos seus clientes uma combinação de desempenho de investimentos, consultoria estratégica e o mais alto nível de serviço. A Brown Advisory é uma empresa privada e independente desde 1998. Hoje, a empresa tem mais de 950 colegas – cada um com participação acionária – atendendo clientes e instituições privadas em mais de 50 países de 18 escritórios em todo o mundo e é responsável por aproximadamente US$ 170 bilhões em ativos para clientes privados e institucionais e instituições de caridade em 31 de dezembro de 2024. A participação acionária de colegas da empresa, profissionais de investimento experientes e cultura de cliente em primeiro lugar ajudam a fazer uma diferença material na vida de seus clientes. Para obter mais informações, acesse www.brownadvisory.com .

