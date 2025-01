Brown Advisory benoemt Logie Fitzwilliams tot co-CEO naast voormalig CEO Mike Hankin

BALTIMORE, 15 januari 2025 /PRNewswire/ -- Brown Advisory, een onafhankelijk bedrijf voor beleggingsbeheer en strategisch advies, kondigde vandaag de volgende stap in zijn leiderschap aan, met de oprichting van een Co-Chief Executive Officer structuur. Met onmiddellijke ingang zullen Mike Hankin en Logie Fitzwilliams de verantwoordelijkheden van chief executive delen. Mike Hankin is de enige CEO en president sinds het bedrijf in 1998 onafhankelijk werd. Logie Fitzwilliams begon in 2003 bij Brown Advisory en was onlangs hoofd internationale zaken en wereldwijd hoofd verkoop.

De onafhankelijke raad van bestuur van het bedrijf en Mike Hankin besloten samen dat een co-CEO structuur het beste ontwerp zou zijn om het nodige leiderschap te bieden zodat aan de groeiende behoeften van de klanten, collega's en aandeelhouders van het bedrijf kan worden voldaan. Mike en Logie hebben de afgelopen 15 jaar nauw samengewerkt. Als team zullen zij nu het partnerschap en de samenwerkingscultuur van het bedrijf verder uitdiepen om resultaten te behalen voor alle belanghebbenden. Deze ontwikkeling is de belangrijkste verandering in de leiding van Brown Advisory sinds het bedrijf in 1998 zijn huidige particuliere, onafhankelijke structuur aannam. Als co-CEO's en co-presidenten zullen zowel Mike als Logie deel uitmaken van de raad van bestuur van het bedrijf en hieraan rapportage uitbrengen.

Mike Hankin verklaart: "Ik kan niet enthousiaster zijn over deze natuurlijke volgende stap in het leiderschap van het bedrijf. Logie heeft leiding gegeven aan het opbouwen van een wereldwijd beleggingsteam en bedrijf als aanvulling op wat we in de VS hebben gedaan. Wij zijn van mening dat hij met deze kwaliteiten de ideale persoon is om de verantwoordelijkheid voor het leiderschap van het hele bedrijf te delen. Hij begrijpt dat we, om echt klantgericht te zijn, obsessief moeten luisteren naar onze klanten in de VS en de rest van de wereld. Hij begrijpt dat we, om succesvolle teams te bouwen, ook naar onze collega's moeten luisteren. We moeten ervoor zorgen dat onze collega's de nodige middelen en training hebben om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen."

Hij voegt eraan toe: "Belangrijk is dat Logie en ik de existentiële verplichting delen dat Brown Advisory een particuliere en onafhankelijke onderneming blijft. Onze eigendomsstructuur, waarbij elke collega aandelen bezit in het bedrijf, naast een belangrijke groep externe aandeelhouders die kritisch advies en ondersteuning bieden, blijft hetzelfde; het is de structurele ruggengraat van het klantgerichte bedrijf dat we al generaties lang willen zijn."

Logie Fitzwilliams merkt op: "Het is een enorme eer om samen met Mike leiding te geven aan Brown Advisory. Gedurende mijn 22 jaar bij het bedrijf heb ik het voorrecht gehad om nauw met hem samen te werken. De hechte band die we hebben opgebouwd zal als basis dienen voor ons co-CEO partnerschap. Het belangrijkste is dat we vanaf het begin een gezamenlijke focus hebben gehad op onze klanten om voor hen te investeren, en hen te bedienen en adviseren op het hoogst mogelijke niveau. Wij zijn samen betrokken bij de toekomst van Brown Advisory als een particuliere, onafhankelijke, ondernemende en wendbare onderneming."

Bob Flanagan, hoofddirecteur van de adviesraad van Brown, zegt: "Het proces en het denken achter deze beslissing was uitgebreid, productief en altijd toekomstgericht. We hebben veel opties en scenario's overwogen om ervoor te zorgen dat Brown Advisory het beste leiderschap had voor nu en in de toekomst. Ieder van ons is van mening dat het bedrijf, zijn klanten en collega's het best gediend zijn met Mike en Logie samen als CEO."

Bea Hollond, directeur en voorzitter van de internationale adviesraad van het bedrijf, voegt hieraan toe: "Omdat ik in het Verenigd Koninkrijk gevestigd ben, heb ik de directe mogelijkheid gehad om met Logie te werken en hem te adviseren over de internationale bedrijfsstrategie van het bedrijf. Ik heb uit eerste hand de ongelooflijke impact gezien die hij heeft gemaakt voor Brown Advisory en haar klanten. Ik weet dat alle bestuursleden mijn enthousiasme delen om Mike en Logie als samenwerkend team welkom te heten in de raad van bestuur.

Onder leiding van Mike Hankin is het bedrijf gegroeid van een beheerd vermogen van $ 2 miljard in 1998 tot bijna $ 170 miljard vandaag. Dit komt neer op een jaarlijkse groei van 17%. Nu worden de klanten van het bedrijf bediend door bijna 1000 collega's in 14 kantoren in de Verenigde Staten, een belangrijk kantoor in Londen en strategische bases in Frankfurt, Singapore en Tokio. De klanten van het bedrijf bestaan uit een verzameling particulieren, families, non-profitorganisaties, liefdadigheidsorganisaties, instellingen en financiële tussenpersonen, en bevinden zich in 51 landen en in elke Amerikaanse staat. Brown Advisory beheert ook zinvolle fondsenplatforms in de VS, waaronder private fondsen, beleggingsfondsen en nu ook ETF's. Buiten de VS bedient het ook platforms in Ierland, Bermuda en de Kaaimaneilanden. In de afgelopen tien jaar bedroeg de klantenbinding van het bedrijf meer dan 98% dankzij de inzet om eersteklas beleggingsprestaties, doordacht strategisch advies en het hoogste serviceniveau voor klanten te leveren.

Quintin Ings-Chambers wordt hoofd van de internationale bedrijfsactiviteiten. Quintin trad in 2012 in dienst bij Brown Advisory als hoofd van de internationale particuliere client en liefdadigheidsactiviteiten. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de beleggingssector. Voordat hij bij Brown Advisory kwam, was hij directeur Investeringen bij SG Hambros en directeur van de particuliere client en liefdadigheidsactiviteitengroep van Baring Asset Management. Quintin zal verslag uitbrengen aan Logie Fitzwilliams.

Brown Advisory is een onafhankelijk beleggingsbeheer- en strategisch adviesbureau dat ernaar streeft zijn klanten te voorzien van een combinatie van beleggingsprestaties, strategisch advies en het hoogste serviceniveau. Brown Advisory is sinds 1998 een onafhankelijk bedrijf. Vandaag de dag heeft het bedrijf meer dan 950 collega's die elk een aandelenbelang bezitten, waarbij het particuliere klanten en instellingen bedient in meer dan 50 landen vanuit 18 kantoren wereldwijd. Per 31 december 2024 beheert de onderneming ongeveer US $170 miljard aan vermogen voor particuliere en institutionele klanten en liefdadigheidsinstellingen. Het bedrijf is in handen van collega's, ervaren beleggingsprofessionals, waarbij het een cultuur hanteert waarin de klant centraal staat en zo helpt een wezenlijk verschil te maken in het leven van de klanten. Ga voor meer informatie naar www.brownadvisory.com.

