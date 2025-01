Brown Advisory nomme Logie Fitzwilliams co-directeur général aux côtés de Mike Hankin, directeur général de longue date.

BALTIMORE, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Brown Advisory, une société indépendante de gestion des investissements et de conseil stratégique, a annoncé aujourd'hui la prochaine étape de son leadership, avec la création d'une structure de co-chef de la direction. Dès à présent, Mike Hankin et Logie Fitzwilliams se partageront les responsabilités de directeur général. Mike Hankin est le seul directeur général et président depuis que l'entreprise est devenue privée et indépendante en 1998. Logie Fitzwilliams a commencé à travailler pour Brown Advisory en 2003 et a récemment occupé les postes de responsable des affaires internationales et de responsable mondial des ventes.

Logie Fitzwilliams and Mike Hankin

Ensemble, le conseil d'administration indépendant de la société et Mike Hankin ont décidé qu'une structure de co-PDG serait le meilleur moyen de fournir le leadership nécessaire pour répondre aux besoins croissants des clients, des collègues et des actionnaires de la société. En tant qu'équipe, Mike et Logie, qui ont travaillé en étroite collaboration au cours des 15 dernières années, renforceront le partenariat et la culture de collaboration de l'entreprise afin d'obtenir des résultats pour toutes les parties prenantes. Cette évolution représente le changement le plus important dans la direction de Brown Advisory depuis que la société a adopté sa structure privée et indépendante actuelle en 1998. En tant que codirecteurs généraux et coprésidents, Mike et Logie siégeront au conseil d'administration de l'entreprise et lui rendront compte.

Mike Hankin a déclaré : "Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de cette nouvelle étape naturelle dans la direction de l'entreprise. Dans le cadre de la mise en place d'une équipe d'investissement et d'une activité à l'échelle mondiale pour compléter ce que nous avons développé aux États-Unis, Logie a fait preuve des qualités qui, selon nous, font de lui la personne idéale pour partager la responsabilité de la direction de l'ensemble de la société. Il a compris que pour être véritablement au service du client, nous devons être obsessionnellement à l'écoute de nos clients aux États-Unis et dans le monde entier. Il comprend que pour constituer des équipes performantes, il faut aussi écouter ses collègues. Nous devons nous assurer que nos collègues disposent des ressources et de la formation nécessaires pour répondre aux attentes de nos clients".

Il a ajouté : "Il est important de noter que Logie et moi partageons l'engagement existentiel de faire en sorte que Brown Advisory reste une société privée et indépendante. Notre structure d'actionnariat - où chaque collègue détient une participation dans l'entreprise, aux côtés d'un groupe important d'actionnaires extérieurs qui fournissent des conseils et un soutien essentiels - restera inchangée ; c'est l'épine dorsale structurelle qui nous permet d'être l'entreprise axée sur le client que nous aspirons à devenir au fil des générations".

Logie Fitzwilliams a déclaré : "C'est un immense honneur de rejoindre Mike à la tête de Brown Advisory. Tout au long de mes 22 années au sein de l'entreprise, j'ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec lui et nous avons construit une relation profonde qui servira de base à notre partenariat en tant que co-présidents-directeurs généraux. Plus important encore, depuis le début, nous partageons la même volonté d'investir pour nos clients, de les conseiller et de les servir au plus haut niveau possible, ainsi qu'un engagement commun en faveur de l'avenir de Brown Advisory en tant qu'entreprise privée, indépendante, entreprenante et agile."

Bob Flanagan, directeur principal du Conseil consultatif Brown, a déclaré : "Le processus et la réflexion à l'origine de cette décision ont été approfondis, productifs et toujours tournés vers l'avenir. Nous avons envisagé de nombreuses options et scénarios pour faire en sorte que Brown Advisory dispose de la meilleure direction possible pour le présent et l'avenir. Chacun d'entre nous est convaincu que l'entreprise, ses clients et ses collègues seront mieux servis si Mike et Logie agissent ensemble en tant que PDG".

Bea Hollond, directrice et présidente du conseil consultatif international de l'entreprise, a ajouté : "Étant basée au Royaume-Uni, j'ai eu l'occasion de travailler directement avec Logie et de la conseiller sur sa stratégie commerciale internationale. J'ai pu constater de visu l'impact incroyable qu'il a eu sur Brown Advisory et ses clients. Je sais que tous les directeurs partagent mon enthousiasme à l'idée d'accueillir Logie au sein du conseil d'administration et de voir Mike et Logie travailler ensemble en tant qu'équipe."

Sous la direction de Mike Hankin, la société est passée de 2 milliards de dollars d'actifs en 1998 à près de 170 milliards de dollars aujourd'hui, ce qui représente un taux de croissance annuel de 17 %. Aujourd'hui, les clients du cabinet sont servis par près de 1 000 collègues répartis dans 14 bureaux aux États-Unis, un bureau important à Londres et des bases stratégiques à Francfort, Singapour et Tokyo. Les clients du cabinet - un ensemble de particuliers, de familles, d'organisations à but non lucratif, d'associations caritatives, d'institutions et d'intermédiaires financiers - sont établis dans 51 pays et dans tous les États des États-Unis. Brown Advisory gère également d'importantes plateformes de fonds - fonds privés, fonds communs de placement et maintenant ETF - aux États-Unis, ainsi que des plateformes en dehors des États-Unis en Irlande, aux Bermudes et aux Îles Caïmans. Au cours des dix dernières années, le taux de fidélisation des clients de la société a dépassé 98 % grâce à son engagement à fournir des performances d'investissement de premier ordre, des conseils stratégiques réfléchis et le plus haut niveau de service pour les clients.

Quintin Ings-Chambers prendra la direction des affaires internationales. Quintin a rejoint Brown Advisory en 2012 en tant que responsable de la clientèle privée internationale et des activités caritatives du cabinet. Il a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement. Avant de rejoindre Brown Advisory, il a été directeur des investissements chez SG Hambros et directeur du groupe de clients privés et d'organisations caritatives de Baring Asset Management. Quintin fera rapport à Logie Fitzwilliams.

À propos de Brown Advisory

Brown Advisory est une société indépendante de gestion d'investissements et de conseil stratégique qui s'engage à fournir à ses clients une combinaison de performance d'investissement, de conseil stratégique et de service de la plus haute qualité. Brown Advisory est une société privée et indépendante depuis 1998. Aujourd'hui, la société compte plus de 950 collègues - chacun détenant une participation - au service de clients privés et d'institutions dans plus de 50 pays à partir de 18 bureaux dans le monde. Elle est responsable d'environ 170 milliards de dollars d'actifs pour le compte de clients privés et institutionnels et d'organisations caritatives au 31 décembre 2024. L'actionnariat des collègues, l'expérience des professionnels de l'investissement et la culture de la priorité au client contribuent à faire la différence dans la vie de ses clients. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.brownadvisory.com.

