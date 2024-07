A Cactus Custody vence o prêmio "Custodian of the Year - APAC"

SINGAPURA, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Cactus Custody, uma subsidiária da Matrixport especializada em ativos digitais, recebeu o prêmio "Custodian of the Year – APAC" (Custodiante do ano da região APAC) no HedgeWeek Global Digital Assets Awards 2024. A indicação destacou a excelência em serviços de ativos digitais.

A Cactus Custody ganhou o prêmio Custodian of the Year - APAC no London HedgeWeek Global Digital Assets Awards 2024

Os prêmios são julgados com base em pesquisas detalhadas realizadas pela equipe interna e em uma ampla pesquisa com mais de 100 gestores de fundos de ativos digitais globais. Esse reconhecimento ocorreu após o recente anúncio de sua solução de liquidação fora da bolsa, Cactus Oasis, criada para proteger os ativos de investimento institucional contra os riscos de contraparte inerentes.

Wendy Jiang, gerente-geral da Cactus Custody, comentou: "Receber o prêmio 'Custodian of the Year – APAC' nos honra e inspira. A HedgeWeek reconhece a importância dos ativos digitais no setor financeiro, e o fato de nos reconhecerem como um dos principais fornecedores nessa área nos deixa orgulhosos. Nossos serviços de custódia de ativos digitais já beneficiam nossos clientes, permitindo que eles operem nos mercados de criptomoedas com eficácia e segurança, livres dos riscos associados a entidades não confiáveis".

Acesse o anúncio oficial para obter mais informações sobre o HedgeWeek Global Digital Assets Awards 2024.

Sobre a Cactus Custody

A Cactus Custody, outra subsidiária da Matrixport, oferece serviços premium de custódia de ativos digitais adaptados para grandes empresas de mineração, pools de mineração, plataformas de hash power, bolsas, fundos e traders OTC. Como uma empresa fiduciária licenciada de Hong Kong (número de licença: TC006789), ela segue as normas de reserva de capital e de combate à lavagem de dinheiro, garantindo total conformidade com os padrões do setor. A empresa também é certificada nas normas ISO 27001, ISO 27701 e ISO 9001, o que reflete seu compromisso com os altos padrões de segurança da informação, proteção da privacidade e gestão da qualidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2456791/Cactus_Custody.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2456792/Custodian_of_the_Year.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2455903/4801643/logo.jpg

FONTE Cactus Custody