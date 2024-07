Cactus Custody remporte le titre de « Gardien de l'année - APAC ».

SINGAPOUR, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Cactus Custody, filiale de Matrixport spécialisée dans les actifs numériques, a reçu le prix de "Gardien de l'année - APAC" aux HedgeWeek Global Digital Assets Awards 2024. Cette récompense a révélé l'excellence des services d'actifs numériques proposés.

Les prix sont décernés sur la base d'une étude approfondie menée par l'équipe interne et dans le cadre d'une vaste enquête réalisée auprès de plus de 100 gestionnaires de fonds d'actifs numériques dans le monde. Cette distinction fait suite à l'annonce récente de la solution de règlement hors bourse, Cactus Oasis, conçue pour protéger les actifs d'investissement institutionnels contre les risques de contrepartie inhérents.

Wendy Jiang, directrice générale de Cactus Custody, a déclaré que « Recevoir le prix de Gardien de l'année - APAC nous honore et nous inspire. HedgeWeek reconnaît l'importance des actifs numériques dans le secteur financier, et nous sommes fiers d'être reconnus comme un fournisseur de premier plan dans ce domaine. Nos services de garde d'actifs numériques profitent déjà à nos clients, en leur permettant d'opérer sur les marchés des cryptomonnaies de manière efficace et sécurisée, à l'abri des risques associés à des entités peu fiables ».

À propos de Cactus Custody

Cactus Custody, une autre filiale de Matrixport, offre des services de garde d'actifs numériques de premier plan adaptés aux grandes sociétés de minage et coopératives de minage, aux plateformes de puissance de hachage, aux bourses, aux fonds et aux négociants de gré à gré. En tant que société de fiducie agréée basée à Hong Kong (N° de licence : TC006789), elle adhère aux réglementations relatives aux réserves de capital et à la lutte contre le blanchiment d'argent, garantissant ainsi une conformité totale avec les normes du secteur. Elle est également certifiée ISO 27001, ISO 27701 et ISO 9001, ce qui témoigne de son engagement à respecter des normes strictes en matière de sécurité de l'information, de protection de la vie privée et de gestion de la qualité.

