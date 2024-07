Cactus Custody gewinnt die Auszeichnung „Custodian of the Year - APAC".

SINGAPUR, 11. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Cactus Custody, eine auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Tochtergesellschaft von Matrixport, wurde bei den HedgeWeek Global Digital Assets Awards 2024 als „Custodian of the Year – APAC" (Verwahrstelle des Jahres –APAC) ausgezeichnet. Mit der Nominierung wurden herausragende Leistungen im Bereich der Digital Asset Services hervorgehoben.

Cactus Custody won Custodian of the Year - APAC at the London HedgeWeek Global Digital Assets Awards 2024 Custodian_of_the_Year

Die Auszeichnungen werden auf der Grundlage detaillierter Recherchen des internen Teams und einer breit angelegten Umfrage unter mehr als 100 globalen Fondsmanagern für digitale Vermögenswerte vergeben. Diese Auszeichnung folgt auf die jüngste Ankündigung ihrer außerbörslichen Abwicklungslösung Cactus Oasis, die darauf ausgelegt ist, institutionelle Anlagegelder gegen inhärente Kontrahentenrisiken abzusichern.

Wendy Jiang, Geschäftsführerin von Cactus Custody, sagte: „Die Auszeichnung ,Custodian of the Year – APAC' ehrt und inspiriert uns. HedgeWeek erkennt die Bedeutung digitaler Vermögenswerte in der Finanzbranche an, und die Anerkennung als führender Anbieter in diesem Bereich macht uns stolz. Unsere Verwahrungsdienste für digitale Vermögenswerte kommen unseren Kunden bereits zugute, da sie es ihnen ermöglichen, auf den Kryptowährungsmärkten effektiv und sicher zu agieren, ohne die mit nicht vertrauenswürdigen Unternehmen verbundenen Risiken eingehen zu müssen."

Weitere Informationen zu den HedgeWeek Global Digital Assets Awards 2024 finden Sie in der offiziellen Bekanntgabe.

Informationen zu Cactus Custody

Cactus Custody, eine weitere Tochtergesellschaft von Matrixport, bietet erstklassige Verwahrungsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte an, die auf große Mining-Unternehmen, Mining-Pools, Hash-Power-Plattformen, Börsen, Fonds und OTC-Händler zugeschnitten sind. Als lizenzierte Hongkonger Treuhandgesellschaft (Lizenz Nr.: TC006789), hält sie sich an die Vorschriften zur Kapitalrücklage und zur Bekämpfung der Geldwäsche und gewährleistet damit die vollständige Einhaltung der Branchenstandards. Das Unternehmen ist außerdem nach ISO 27001, ISO 27701 und ISO 9001 zertifiziert, was sein Engagement für hohe Standards in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Qualitätsmanagement widerspiegelt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2455883/Cactus_Custody.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2455884/Custodian_of_the_Year.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2455882/CactusCustodylogo__1_Logo.jpg