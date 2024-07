Cactus Custody wint "Custodian of the Year - APAC".

SINGAPORE, 11 juli 2024 /PRNewswire/ -- Cactus Custody, een dochteronderneming van Matrixport die gespecialiseerd is in digitale activa, is uitgeroepen tot "Custodian of the Year-APAC" tijdens de HedgeWeek Global Digital Assets Awards 2024. De nominatie benadrukt uitmuntendheid in digitale activadiensten.

Cactus Custody won Custodian of the Year - APAC at the London HedgeWeek Global Digital Assets Awards 2024 Custodian_of_the_Year

De awards worden toegekend op basis van gedetailleerd onderzoek door het interne team en een grootschalige enquête onder meer dan 100 wereldwijde beheerders van digitale beleggingsfondsen. Deze onderscheiding volgt op de recente aankondiging van Cactus Oasis, zijn oplossing voor afwikkeling buiten de beurs om, die is ontworpen om institutionele beleggingsactiva tegen inherente tegenpartijrisico's te beschermen.

Wendy Jiang, General Manager van Cactus Custody, merkte op: "Het ontvangen van de 'Custodian of the Year-APAC' award eert en inspireert ons. HedgeWeek erkent het belang van digitale activa in de financiële sector. Deze erkenning van ons als een toonaangevende aanbieder op dit gebied vervult ons met trots. Onze diensten voor het bewaren van digitale activa komen onze klanten nu al ten goede. Hiermee kunnen zij effectief en veilig op de cryptocurrency-markten opereren, zonder de risico's inherent aan onbetrouwbare entiteiten."

Ga naar de officiële aankondiging voor meer informatie over de HedgeWeek Global Digital Assets Awards 2024.

Over Cactus Custody

Cactus Custody, een andere dochteronderneming van Matrixport, biedt eersteklas bewaringsdiensten voor digitale activa op maat voor grote mijnbouwbedrijven, mijnbouwpools, hash power-platforms, beurzen, fondsen en OTC-handelaren. Als gelicentieerde Hong Kong Trust Company (License No: TC006789), houdt het zich aan de regelgeving voor kapitaalreserves en antiwitwasmaatregelen, en voldoet het volledig aan de industrienormen. Het bedrijf heeft ISO 27001, ISO 27701 en ISO 9001-certiferingen, een bewijs dat het bedrijf hoge normen hanteert op het gebied van informatiebeveiliging, privacybescherming en kwaliteitsmanagement.

