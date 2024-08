A CARNE VERMELHA PROCESSADA AUMENTA O RISCO DE DEMÊNCIA; TROCÁ-LA POR NOZES E FEIJÃO PODE DIMINUIR ESSE RISCO

Um estudo de quatro décadas com mais de 130.000 pessoas mediu o risco do seu bacon matinal ou daquele cachorro-quente no estádio de futebol

Principais conclusões

Comer cerca de duas porções de carne vermelha processada semanalmente aumenta o risco de demência em 14% em comparação com aqueles que comem menos de aproximadamente três porções por mês.

Trocar uma porção de carne vermelha processada por uma porção de nozes, feijão ou tofu todos os dias pode reduzir o risco de demência em 20%.

Cada porção diária adicional de carne vermelha processada foi associada a 1,6 ano extra de envelhecimento cognitivo global, incluindo linguagem e capacidade de executar funções.

A pesquisa incluiu mais de 130 mil pessoas, acompanhadas por até 43 anos.

FILADÉLFIA, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- As pessoas que comem pelo menos 1/4 de porção de bacon, mortadela ou outra carne vermelha processada por dia (cerca de duas porções por semana) têm um risco maior de demência do que aquelas que comem menos de 1/10 de uma porção por dia (cerca de três porções por mês), de acordo com um estudo divulgado hoje na Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2024, na Filadélfia e on-line.

Os resultados também sugerem que as pessoas podem diminuir o risco de demência substituindo uma porção de carne vermelha processada por uma porção de nozes e legumes, como feijão e ervilha, todos os dias.

"A prevenção do mal de Alzheimer e de todas as outras demências é um foco importante, e a Alzheimer's Association há muito incentiva uma dieta mais saudável – incluindo alimentos menos processados – porque eles estão associados a um menor risco de declínio cognitivo", disse Heather M. Snyder, Ph.D., vice-presidente de relações médicas e científicas da Alzheimer's Association. "Esse estudo amplo e de longo prazo apresenta um exemplo específico de como se alimentar de forma mais saudável."

O consumo de uma dieta saudável para o coração pode ajudar a diminuir o risco de declínio cognitivo e demência. No entanto, não existe um único alimento ou ingrediente que, através de investigação científica rigorosa, tenha demonstrado capacidade para prevenir, tratar ou curar o mal de Alzheimer ou outra demência. Na verdade, é improvável que um alimento ou ingrediente tenha um efeito benéfico significativo contra uma doença tão complexa quanto o mal de Alzheimer.

Os pesquisadores observaram mais de 130.000 participantes no Nurses' Health Study e no Health Professionals Follow-Up Study e os acompanharam por até 43 anos para avaliar a associação entre carne vermelha e demência. Eles identificaram 11.173 casos de demência. Os pesquisadores avaliaram a dieta dos participantes a cada dois a quatro anos com base em suas respostas a questionários de frequência alimentar, que perguntavam com que frequência eles comiam uma porção de carne vermelha processada, que inclui bacon (duas fatias), cachorro-quente (uma), salsicha ou kielbasa (56 gramas ou duas pequenas porções), salame, mortadela ou outros sanduíches de carne processada; e nozes e legumes, incluindo manteiga de amendoim (1 colher de sopa), amendoim, nozes ou outras nozes (28 gramas), leite de soja (copo de 240 ml), feijão, feijão ou lentilha, ervilha ou feijão de lima (1/2 xícara), ou tofu ou proteína de soja.

Relatados pela primeira vez na AAIC 2024, os resultados mostraram que as pessoas no estudo que consumiam 1/4 de porção ou mais de carne vermelha processada diariamente tinham um risco 14% maior de demência do que aquelas que consumiam menos de 1/10 de uma porção diária.

Os pesquisadores também avaliaram a cognição usando o método de entrevista por telefone sobre o status cognitivo em 17.458 participantes do estudo e determinaram que cada porção diária adicional de carne vermelha processada estava ligada a:

Mais 1,61 ano de envelhecimento cognitivo na cognição global – função cognitiva geral, incluindo linguagem, capacidade de executar funções e processamento, e

Mais 1,69 ano de envelhecimento cognitivo na memória verbal – a capacidade de recordar e entender palavras e frases.

No entanto, a substituição de uma porção diária de carne vermelha processada por uma porção diária de nozes e leguminosas foi associada a um risco 20% menor de desenvolver demência e 1,37 ano a menos de envelhecimento cognitivo na cognição global.

"Os resultados do estudo foram contraditórios quanto à existência ou não de uma relação entre o declínio cognitivo e o consumo de carne em geral, por isso analisamos mais detidamente como a ingestão de diferentes quantidades de carne processada e não processada afeta o risco e a função cognitiva", disse Yuhan Li, M.H.S., assistente de pesquisa na Divisão Channing de Medicina de Rede (Channing Division of Network Medicine) no Brigham and Women's Hospital e principal autora do estudo, que ela conduziu enquanto estudante de pós-graduação na Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston. "Ao estudar as pessoas durante um longo período de tempo, descobrimos que comer carne vermelha processada pode ser um fator de risco significativo para a demência. As diretrizes dietéticas podem incluir recomendações que a limitem para promover a saúde do cérebro."

"Também foi demonstrado que a carne vermelha processada aumenta o risco de câncer, doenças cardíacas e diabetes. Pode afetar o cérebro porque tem altos níveis de substâncias nocivas, como nitritos (conservantes) e sódio ", disse Li.

Os pesquisadores também estudaram carne vermelha não processada e não descobriram uma associação significativa entre demência e comer carne vermelha não processada, como hambúrguer, bife ou costeletas de porco.

O U.S. Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk (Estudo dos EUA para proteger a saúde do cérebro através da intervenção no estilo de vida para reduzir o risco) da Alzheimer's Association (U.S. POINTER) é um ensaio clínico de dois anos para avaliar se as intervenções no estilo de vida que visam muitos fatores de risco podem proteger a função cognitiva em idosos com maior risco de declínio cognitivo. Mais de 2.000 voluntários estão inscritos em cinco locais de estudo. Espera-se que os resultados sejam reportados em 2025.

Sobre a Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®)

A Alzheimer's Association International Conference (AAIC) é o maior encontro mundial de pesquisadores de todo o mundo, focados no mal de Alzheimer e outras demências. Como parte do programa de pesquisa da Alzheimer's Association, a AAIC serve como um catalisador para gerar novos conhecimentos sobre demência e promover uma comunidade de pesquisa vital e colegiada.

Página inicial da AAIC 2024: www.alz.org/aaic/

Sala de imprensa da AAIC 2024: www.alz.org/aaic/pressroom.asp

Hashtag da AAIC 2024: #AAIC24

Sobre a Alzheimer's Association®

A Alzheimer's Association é uma organização de saúde voluntária mundial dedicada aos cuidados, apoio e pesquisa de Alzheimer. Nossa missão é liderar o caminho para acabar com o mal de Alzheimer e todas as outras demências – acelerando a pesquisa global, impulsionando a redução de riscos e a detecção precoce e maximizando o atendimento e o apoio de qualidade. Our vision is a world without Alzheimer's and all other dementia®. Acesse alz.org ou ligue para 800.272.3900.

Yuhan Li , MHS, et al. A Prospective Study of Long-Term Red Meat Intake, Risk of Dementia, and Cognitive Function in US Adults (Um estudo prospectivo do consumo de carne vermelha a longo prazo, risco de demência e função cognitiva em adultos dos EUA). (Financiamento: National Institutes of Health R01AG077489, R00DK119412, RF1AG083764, R01NR01999 e P30DK046200; o Nurses' Health Study foi apoiado pelo NIH UM1 CA186107; e o Health Professionals Follow-Up Study foi apoiado pelo NIH U01 CA167552)

*** Os comunicados de imprensa da AAIC 2024 podem conter dados atualizados que não correspondem ao relatado no resumo a seguir.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2470275/AAIC24_rgb_Logo.jpg

FONTE Alzheimer's Association