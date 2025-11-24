Alzheimer's Association Statement on Oral Semaglutide Phase 3 Topline Data Release

- Os resultados ressaltam a necessidade de pesquisa contínua e pipeline de tratamento diversificado

CHICAGO, 24 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Alzheimer's Association está desapontada com o fato de que os ensaios clínicos evoca e evoca+ não demonstraram uma redução estatisticamente significativa na progressão da doença de Alzheimer. Os estudos testaram uma pílula de semaglutida oral para o tratamento da doença de Alzheimer sintomática em estágio inicial.

"Embora esses resultados não sejam o que esperávamos, eles contribuirão para nossa compreensão dessa doença devastadora e fatal", disse Joanne Pike, DrPH, presidente e diretora executiva da Alzheimer's Association. "Os dados de todos os ensaios clínicos, independentemente do resultado, são vitais para acelerar nossa compreensão desta doença e ajudar a informar a próxima geração de ensaios clínicos. Continuamos otimistas sobre o futuro do tratamento e prevenção de Alzheimer, à medida que o cenário científico continua a se diversificar e expandir."

A empresa disse: "Embora o tratamento com semaglutida tenha resultado na melhoria dos biomarcadores relacionados à doença de Alzheimer em ambos os ensaios, isso não se traduziu em um atraso na progressão da doença." Os ensaios evoke e evoke+ foram ensaios clínicos internacionais de grande escala e longo prazo. Mais de 3.800 pessoas com idades entre 55 e 85 anos diagnosticadas com comprometimento cognitivo leve (MCI) ou demência leve devido à doença de Alzheimer (referidos como estágios 3 e 4 da doença de Alzheimer) foram inscritos.

"Esses resultados nos ajudarão a refinar nossa compreensão dessa classe de medicamentos", disse Maria C. Carrillo, Ph.D., diretora científica e líder de assuntos médicos da Alzheimer's Association. "Embora esta pílula de semaglutida não tenha ajudado contra a doença de Alzheimer, o campo continuará a investigar essa classe de medicamentos, pois eles podem agir de maneira diferente. E a Alzheimer's Association continua sendo uma líder feroz nesse tipo de pesquisa inovadora, e acreditamos que é fundamental continuar investigando diversas abordagens para tratamento e prevenção."

O canal de tratamento de Alzheimer é robusto e cheio de esperança. Uma avaliação anual do pipeline de desenvolvimento de medicamentos publicada em Alzheimer & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions no início de 2025, mostra que existem 182 ensaios clínicos ativos avaliando 138 novos medicamentos. A Alzheimer's Association, por meio de seu programa "Part the Cloud", fornece financiamento estratégico para promover terapias promissoras de Alzheimer em investigação em ensaios clínicos. Os alvos de tratamento são variados, o que é importante, dado o crescente consenso de que o tratamento eficaz e a prevenção da doença de Alzheimer provavelmente serão uma combinação personalizada de múltiplas intervenções.

Para pessoas que vivem com doença de Alzheimer precoce, estão disponíveis tratamentos aprovados. Incentivamos os indivíduos a conversar com seu médico sobre essas opções. Os indivíduos também podem conversar com seu médico sobre a participação em ensaios clínicos ou visitar o Alzheimer's Association's TrialMatch para obter mais informações.

A Associação aprecia estes resultados e espera ouvir uma análise mais aprofundada dos dados na reunião de Ensaios Clínicos na Doença de Alzheimer (CTAD) em dezembro.

