食用加工紅肉會增加罹患認知障礙症的風險；換成果仁和豆類或有助降低風險

針對 130,000 多人進行長達 40 年的研究, 測量你早上吃煙肉或熱狗的風險

重要結論

與每月進食少於約三份的人相比,每星期進食約兩份加工紅肉,會將罹患認知障礙症的風險提高 14%。

每天將一份加工紅肉,換成一份果仁、豆類或豆腐,罹患認知障礙症的風險可能會降低 20%。

每日額外食用加工紅肉,使 整體認知額外老化多 1.6 年,包括削弱語言和執行機能。

這項研究包括 130,000 多人,追蹤時間長達 43 年。

費城2024年7月31日 /美通社/ -- 每天至少吃 1/4 份煙肉、臘腸或其他加工紅肉 (約每星期兩份) 的人,罹患認知障礙症的風險,比每天吃不到 1/10 份 (約每月三份) 的人高。此數據來自今天在費城舉行的 Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2024 年會暨網上會議上所發表的研究報告。

研究結果還表明,人們可以透過每天以一份果仁和豆類(如大豆和青豆)取代一份加工紅肉。 以降低罹患認知障礙症的風險。

Alzheimer's Association 醫學和科學關係副主席 Heather M. Snyder 博士說:「預防阿茲海默氏病和所有其他認知障礙症是主要焦點,而 Alzheimer's Association 長久以來一直鼓勵飲食更健康的飲食(包括較少加工的食物),有助降低心智衰退的風險。這項大型的長期研究,提供了如何吃得更健康的具體例子 。」

能夠維持整體心臟健康的飲食,可能有助於降低心智衰退衰退和罹患認知障礙症的風險。 然而嚴格的科學研究證明,沒有一種食物或成分可以預防,治療或治癒阿茲海默症或其他認知障礙症。事實上,對於像阿茲海默症這樣複雜的疾病,一種食物或成份不太可能有顯著的療效。

研究人員觀察了「護士健康研究」(Nurses' Health Study) 和「健康專業人員追蹤研究」(Health Professionals Follow-Up Study) 的 130,000 多名參與者,並跟踪他們長達 43 年,以評估紅肉與認知障礙症之間的關聯。研究人員發現了 11,173 個罹患認知障礙症病例。研究人員根據參與者對食物頻率問卷的回答,每兩到四年評估一次參與者的飲食習慣,問卷詢問參與者多久會吃一份加工紅肉,包括煙肉 (兩塊)、熱狗 (一份)、香腸或煙熏紅腸 (2 安士或兩小段)、莎樂美腸、波洛尼亞香腸或其他加工肉類三明治; 以及堅果和豆類,包括花生醬 (1 湯匙)、花生、核桃或其他果仁 (1 安士)、豆漿 (8 安士杯)、四季豆、大豆或扁豆、青豆或皇帝豆 (1/2 杯),或豆腐或大豆蛋白。

在 AAIC 2024 年第一次報告的結果顯示,研究中每天吃 1/4 份或更多加工紅肉的人患上認知障礙症的風險,比每天吃少於 1/10 份的人高出 14%。

研究人員也使用「認知狀態電話訪談」(Telephone Interview for Cognitive Status) 評估了 17,458 位研究參與者的認知狀況,並確定每天每多進食一份加工紅肉,都與以下因素有關:

整體認知(包括語言、執行機能和處理能力)額外老化 1.61 年,以及

言語記憶(即回憶和理解單字和句子的能力)額外老化 1.69 年。

然而,將每日一份加工紅肉替換為每日一份果仁和豆類,可以降低 20% 患上認知障礙症的風險,讓整體認知老化減少 1.37 年。

「研究結果關於認知衰退和肉類消耗之間是否有關係的相關,因此我們仔細研究了不同量的加工和未加工肉類如何影響認知風險和功能,因此我們仔細研究了不同量的加工和未加工肉類如何影響認知風險和功能,」Brigham and Women's Hospital 的 Channing 網絡醫學部的研究助理、本研究的主要作者 Yuhan Li, M.H.S. 說道,她在波士頓 Harvard T.H. Chan School of Public Health 就讀研究生時進行此研究。「透過長時間研究人們,我們發現進食加工紅肉可能是認知障礙症的重要風險因素。飲食指引可納入限制飲食的建議,以促進腦部健康。」

「加工紅肉也被證實會增加癌症、心臟病和糖尿病的風險。加工紅肉含有高水平的有害物質,例如硝酸鹽(防腐劑)和鈉,可能會影響腦部,」Li 說道。

研究人員也研究了未加工的紅肉,並未發現認知障礙症與進食未加工的紅肉(例如漢堡包、牛排或豬排)有顯著的關聯。

Alzheimer's Association 的「透過生活方式干預以降低風險保護大腦健康的美國研究」(U.S. Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk) (U.S. POINTER) 是一項為期兩年的臨床試驗,旨在評估針對許多風險因素的生活方式干預法,是否能保護認知能力衰退風險增加的老年人的認知功能。超過 2,000 名義工在五個研究地點報名。結果預計將於 2025 年報告。

Yuhan Li , M.H.S., et al. A Prospective Study of Long-Term Red Meat Intake, Risk of Dementia, and Cognitive Function in US Adults.

