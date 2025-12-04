O PROGRAMA ESTRUTURADO DE ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL US POINTER -- QUE JÁ DEMONSTROU SER CAPAZ DE MELHORAR A COGNIÇÃO -- TAMBÉM PODE MELHORAR A APNEIA DO SONO, A REGULAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL E A RESILIÊNCIA COGNITIVA

- "Receita" de intervenção de estilo de vida de dois anos testada em três estudos auxiliares financiados pelo NIH -

Conclusões principais

Os resultados de três estudos auxiliares financiados pela NIA para o ensaio U.S. POINTER descreveram efeitos benéficos medidos por meio de imagens cerebrais, saúde do sono e regulação da pressão arterial.

A receita do U.S. POINTER, uma intervenção de estilo de vida saudável multicomponente de 2 anos com suporte estruturado regular, melhorou a regulação da pressão arterial do fluxo sanguíneo para o cérebro, reduziu a ocorrência de eventos respiratórios de apneia do sono e aumentou a resiliência cognitiva em adultos com certas alterações cerebrais relacionadas à doença de Alzheimer.

SAN DIEGO, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Uma intervenção de estilo de vida saudável multicomponente de dois anos com suporte regular e estruturado — que já demonstrou que pode melhorar a cognição em adultos com risco de declínio cognitivo — também pode melhorar a regulação da pressão arterial e reduzir os eventos respiratórios de apneia do sono por hora, de acordo com novos dados relatados hoje na CTAD 2025 em San Diego. A intervenção também pode proteger contra os efeitos cognitivos negativos de certas alterações cerebrais associadas à doença de Alzheimer.

A receita de estilo de vida saudável foi criada para o ensaio U.S. POINTER da Alzheimer's Association, que publicou seus resultados iniciais no JAMA em julho passado e os divulgou na AAIC 2025. A intervenção de estilo de vida multicomponente, baseada em evidências, adaptada para a população dos EUA, consiste em exercícios físicos regulares, dieta MIND, desafios cognitivos por meio de treinamento computadorizado e outras atividades intelectuais e sociais, além da revisão regular de métricas de saúde e da definição de metas com um clínico do estudo.

"Esses estudos nos dizem que a intervenção no estilo de vida do U.S. POINTER com suporte estruturado tem benefícios substanciais e significativos para a saúde, além de melhorar a cognição — e os benefícios estão em áreas reconhecidamente associadas a uma redução no risco de declínio cognitivo e demência", declarou Maria C. Carrillo, Ph.D., diretora científica e responsável por assuntos médicos da Alzheimer's Association. "Essa relação positiva pode multiplicar o impacto benéfico de seguir rigorosamente a 'receita' estruturada do U.S. POINTER."

"Em resumo, agora temos uma imagem mais abrangente de como a intervenção do programa U.S. POINTER afeta a saúde cerebral e a saúde geral", acrescentou o Dr. Carrillo.

Havia duas versões da intervenção — uma estruturada e outra autoguiada — que diferiam na intensidade, na estrutura, na responsabilidade e no suporte fornecido. Os participantes do ensaio na intervenção estruturada apresentaram uma melhora maior na cognição global em comparação com a intervenção autoguiada, um benefício que provavelmente reflete a desaceleração do envelhecimento cognitivo em um a dois anos.

A má regulação do fluxo sanguíneo para o cérebro e os problemas de sono/padrões irregulares de sono são fatores de risco conhecidos para declínio cognitivo e demência, incluindo a doença de Alzheimer; portanto, esses novos resultados descrevem benefícios adicionais da intervenção estruturada do U.S. POINTER.

Os novos relatórios de dados vieram de uma série de estudos auxiliares do U.S. POINTER financiados pelo National Institute on Aging (NIA) do NIH:

Um quarto estudo auxiliar, O Estudo POINTER-Microbiome, que apresentou um cartaz na CTAD 2025, apresentará um relatório mais completo em data posterior.

O diretor do NIA, Dr. Richard Hodes, disse: "Estou muito animado com os primeiros resultados dos estudos complementares do US POINTER, que oferecem informações valiosas sobre os mecanismos fisiológicos que podem ter contribuído para os resultados positivos do ensaio clínico. As próximas publicações e a análise contínua deste rico conjunto de dados permitirão uma compreensão mais aprofundada de como as intervenções multimodais podem apoiar a saúde cerebral."

"Esses estudos oferecem uma oportunidade sem precedentes para entender melhor o impacto das mudanças no estilo de vida saudável sobre a saúde geral e o risco de declínio cognitivo e demência", declarou a Dra. Kristina McLinden, Diretora de Programas da NIA.

POINTER-zzz

Nos idosos, os distúrbios do sono são altamente prevalentes, frequentemente não detectados ou não tratados e associados a resultados negativos para a saúde cerebral, incluindo declínio cognitivo. Isso destaca o sono como um fator de risco modificável para Alzheimer e outras doenças que causam demência. Intervenções que melhoram o sono também podem aprimorar a função cognitiva em idosos. Dois componentes da intervenção estruturada do U.S. POINTER são a atividade física e a dieta saudável, ambos demonstrando capacidade de melhorar a saúde geral do sono.

O estudo POINTER-zzz examinou se mudanças no estilo de vida poderiam melhorar a qualidade do sono em um subconjunto de 780 adultos que participaram do ensaio clínico U.S. POINTER. Quase 65% do grupo de estudo tinham pelo menos apneia do sono leve quando iniciaram o estudo. O POINTER-zzz usou testes de sono simples que foram realizados em casa. Os testes envolvem o uso de dispositivos semelhantes a relógios durante a noite para medir a apneia do sono, a inquietação e outras interrupções do sono.

Os distúrbios respiratórios da apneia do sono diminuíram em 1 a 2 eventos por hora de sono entre os participantes do estudo na intervenção estruturada em comparação com os do grupo autoguiado.

"Estamos entusiasmados com essa descoberta, pois mostra que a intervenção estruturada melhora não apenas a cognição, mas também outros comportamentos que afetam a saúde cerebral, o que pode aumentar a proteção contra a demência", comentou Laura D. Baker, Ph.D., professora de medicina interna e ciências da saúde pública; e diretora associada do Wake Forest Alzheimer's Disease Research Center na Wake Forest University School of Medicine, Winston Salem, NC. "O efeito positivo da intervenção estruturada sobre o sono reforça a importância dos resultados do ensaio U.S. POINTER para os americanos mais velhos." O Dr. Baker é um dos pesquisadores principais do estudo parental e o pesquisador principal do estudo auxiliar do sono.

POINTER-NV

O fluxo sanguíneo adequado ao cérebro é necessário para manter um suprimento constante de oxigênio e nutrientes. Embora a relevância da redução do fluxo sanguíneo para o cérebro na doença de Alzheimer e demências relacionadas esteja bem documentada, poucos estudos investigaram como a saúde vascular é essencial para a regulação do fluxo sanguíneo no cérebro; esse foi o foco principal do estudo auxiliar neurovascular.

O POINTER-NV inscreveu 491 participantes do estudo parental que completaram testes abrangentes de saúde vascular no período basal, no mês 12 e no mês 24. Vários procedimentos, como ultrassom e monitoramento contínuo da pressão arterial, foram utilizados para avaliar a estrutura e a função dos vasos sanguíneos no corpo e no cérebro.

Muitos participantes do POINTER-NV têm problemas que sobrecarregam o coração e os vasos sanguíneos, como artérias entupidas, artérias rígidas ou quedas na pressão arterial ao se levantarem. Os pesquisadores constataram benefícios significativos da intervenção estruturada no sistema cardiovascular e na capacidade de responder a mudanças repentinas na pressão arterial, indicando melhora na regulação da pressão arterial em comparação com o grupo autoguiado. A intervenção estruturada também melhorou vários indicadores de saúde dos vasos sanguíneos na maior artéria do corpo e nas principais artérias que irrigam o cérebro.

"Nossas descobertas indicam que uma intervenção estruturada em vários domínios do estilo de vida pode melhorar a capacidade do corpo de regular a pressão arterial, o que é crucial para o fluxo sanguíneo adequado ao cérebro. A melhora na regulação da pressão arterial também pode reduzir as alterações vasculares relacionadas ao envelhecimento que permitem o fluxo sanguíneo prejudicial e pulsante — muito rápido e excessivo — para o cérebro. Esses benefícios podem ajudar a apoiar a função cognitiva e a saúde geral do cérebro em participantes DO U.S. POINTER", disseram os pesquisadores principais do estudo auxiliar, Drs. Brinkley e Shaltout.

POINTER-Neuroimaging

POINTER-Neuroimaging é a primeira pesquisa em larga escala sobre como as intervenções no estilo de vida afetam os marcadores biológicos da doença de Alzheimer e da demência. Os participantes do ensaio de todos os cinco centros de estudo principais foram convidados a receber imagens de ressonância magnética e tomografia por emissão de pósitrons (PET) Aβ e tau para avaliar os efeitos da intervenção U.S. POINTER na saúde cerebral, incluindo (1)os biomarcadores de imagem cerebral de Alzheimer e doença cerebrovascular e (2) os benefícios cognitivos que foram influenciados por esses biomarcadores.

O POINTER-Neuroimaging inscreveu cerca de 50% dos participantes do estudo principal. Os pesquisadores descobriram que os participantes do estudo que apresentavam certas alterações cerebrais relacionadas ao Alzheimer — menor volume do hipocampo ou maior acúmulo de proteína tau — obtiveram maiores benefícios cognitivos da intervenção de estilo de vida estruturado do que os que apresentavam essas alterações no grupo autoguiado. No entanto, a presença, a ausência ou o nível de amiloide no cérebro não afetou a magnitude do benefício cognitivo.

"A participação na intervenção estruturada do estudo U.S. POINTER protegeu contra os efeitos negativos do acúmulo de emaranhados de tau ou de menor volume basal do hipocampo", disse a Dra. Susan Landau, pesquisadora principal do estudo auxiliar. "Em outras palavras, pessoas com certas características que aumentam a probabilidade de um evento cerebral ocorrer obtiveram maiores benefícios cognitivos após a intervenção, mas o acúmulo de amiloide — o biomarcador primário que define a doença de Alzheimer — não foi um desses fatores de risco. Isso significa que as pessoas com acúmulo de amiloide obtêm os mesmos benefícios da intervenção que as pessoas sem amiloide."

Os estudos auxiliares do US POINTER são apoiados pelos seguintes subsídios do NIH:

Sobre a Alzheimer's Association®

A Alzheimer's Association é uma organização mundial de saúde voluntária dedicada ao cuidado, ao apoio e à pesquisa do Alzheimer. Nossa missão é ser protagonista nos esforços para acabar com a doença de Alzheimer e todas as outras demências, acelerando a pesquisa global, impulsionando a redução de riscos e a detecção precoce, e maximizando o atendimento e o apoio de qualidade. Nossa visão é de um mundo livre do Alzheimer e de todas as outras demências®. Acesse alz.org ou ligue para +1 800.272.3900.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2689936/Alzheimers_Association_Logo.jpg

FONTE Alzheimer's Association