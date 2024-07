VERARBEITETES ROTES FLEISCH ERHÖHT DAS DEMENZRISIKO; DER AUSTAUSCH GEGEN NÜSSE UND BOHNEN KANN DAS RISIKO SENKEN

Vier-Jahrzehnte-Studie mit mehr als 130.000 Menschen hat das Risiko des morgendlichen Specks oder des Hotdogs im Baseballspiel gemessen

Wichtigste Erkenntnisse

Der Verzehr von etwa zwei Portionen verarbeiteten roten Fleisches pro Woche erhöht das Demenzrisiko um 14 % im Vergleich zu denjenigen, die weniger als etwa drei Portionen pro Monat essen.

Der tägliche Austausch einer Portion verarbeiteten roten Fleisches gegen eine Portion Nüsse, Bohnen oder Tofu kann das Demenzrisiko um 20 % senken.

Jede zusätzliche tägliche Portion verarbeitetes rotes Fleisch wurde mit in Verbindung gebracht, was zu einem zusätzlichen kognitiven Alterungsprozess von 1,6 Jahren führt, einschließlich Sprache und exekutive Funktionen.

Die Untersuchung umfasste mehr als 130.000 Menschen, die bis zu 43 Jahre lang beobachtet wurden.

PHILADELPHIA, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Menschen, die täglich mindestens 1/4 Portion Speck, Wurst oder anderes verarbeitetes rotes Fleisch essen (etwa zwei Portionen pro Woche), haben ein höheres Demenzrisiko als diejenigen, die weniger als 1/10 einer Portion pro Tag (etwa drei Portionen pro Monat) essen, Dies geht aus einer Studie hervor, die heute auf der Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2024 in Philadelphia und online vorgestellt wurde.

Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass Menschen ihr Demenzrisiko senken können, wenn sie täglich eine Portion verarbeitetes rotes Fleisch durch eine Portion Nüsse und Hülsenfrüchte, wie Bohnen und Erbsen, ersetzen.

„Die Vorbeugung der Alzheimer-Krankheit und aller anderen Demenzerkrankungen ist ein wichtiger Schwerpunkt, und die Alzheimer's Association ermutigt seit langem zu einer gesünderen Ernährung - einschließlich weniger verarbeiteter Lebensmittel -, da diese mit einem geringeren Risiko des kognitiven Verfalls in Verbindung gebracht werden", sagte Heather M. Snyder, Ph.D., Vizepräsidentin der Alzheimer's Association für medizinische und wissenschaftliche Beziehungen. „Diese große Langzeitstudie liefert ein konkretes Beispiel für eine Möglichkeit, sich gesünder zu ernähren."

Eine insgesamt herzgesunde Ernährung kann dazu beitragen, das Risiko für kognitiven Verfall und Demenz zu senken. Es gibt jedoch kein einziges Lebensmittel und keine einzige Zutat, für die in strengen wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen wurde, dass sie Alzheimer oder andere Demenzerkrankungen verhindern, behandeln oder heilen können. Tatsächlich ist es unwahrscheinlich, dass ein einziges Lebensmittel oder ein einziger Inhaltsstoff bei einer so komplexen Krankheit wie der Alzheimer-Krankheit eine signifikante positive Wirkung hat.

Die Forscher beobachteten mehr als 130.000 Teilnehmer der Nurses' Health Study und der Health Professionals Follow-Up Study und verfolgten sie bis zu 43 Jahre lang, um den Zusammenhang zwischen rotem Fleisch und Demenz zu untersuchen. Sie ermittelten 11.173 Demenzfälle. Die Forscher bewerteten die Ernährung der Teilnehmer alle zwei bis vier Jahre anhand ihrer Antworten auf Fragebögen zur Lebensmittelhäufigkeit, in denen sie gefragt wurden, wie oft sie eine Portion verarbeitetes rotes Fleisch verzehrten, darunter Speck (zwei Scheiben), Hot Dogs (einer), Wurst oder Krakauer (2 Unzen oder zwei kleine Glieder), Salami, Bologna oder andere verarbeitete Fleischsandwiches; und Nüsse und Hülsenfrüchte, einschließlich Erdnussbutter (1 Esslöffel), Erdnüsse, Walnüsse oder andere Nüsse (1 Unze), Sojamilch (8-Unzen-Glas), grüne Bohnen, Bohnen oder Linsen, Erbsen oder Limabohnen (1/2 Tasse) oder Tofu oder Sojaprotein.

Die Ergebnisse, über die erstmals auf der AAIC 2024 berichtet wurde, zeigen, dass die Studienteilnehmer, die täglich eine Viertelportion oder mehr verarbeitetes rotes Fleisch verzehrten, ein um 14 % höheres Demenzrisiko hatten als diejenigen, die täglich weniger als eine Zehntelportion aßen.

Die Forscher bewerteten auch die kognitiven Fähigkeiten von 17.458 Studienteilnehmern mit Hilfe des Telefoninterviews für den kognitiven Status und stellten fest, dass jede zusätzliche tägliche Portion von verarbeitetem rotem Fleisch mit einem erhöhten Risiko verbunden war:

1,61 zusätzliche Jahre kognitiver Alterung für die globale Kognition - allgemeine kognitive Funktion, einschließlich Sprache, Exekutivfunktion und Verarbeitung, und

Zusätzliche 1,69 Jahre kognitive Alterung beim verbalen Gedächtnis - der Fähigkeit, Wörter und Sätze abzurufen und zu verstehen.

Der Ersatz einer täglichen Portion verarbeiteten roten Fleisches durch eine tägliche Portion Nüsse und Hülsenfrüchte war jedoch mit einem um 20 % geringeren Risiko verbunden, an Demenz zu erkranken, und 1,37 Jahre weniger kognitive Alterung in der globalen Kognition.

„Die Studienergebnisse zu der Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen kognitivem Verfall und Fleischkonsum im Allgemeinen gibt, waren uneinheitlich. Deshalb haben wir uns genauer angesehen, wie sich der Verzehr unterschiedlicher Mengen von verarbeitetem und unverarbeitetem Fleisch auf das kognitive Risiko und die kognitive Funktion auswirkt", so Yuhan Li, M.H.S., Forschungsassistentin in der Channing Division of Network Medicine am Brigham and Women's Hospital und Hauptautorin der Studie, die sie während ihres Studiums am Harvard T.H. Hospital durchführte. Chan School of Public Health, Boston. „Indem wir Menschen über einen langen Zeitraum hinweg untersuchten, fanden wir heraus, dass der Verzehr von verarbeitetem rotem Fleisch ein erheblicher Risikofaktor für Demenz sein könnte. In die Ernährungsrichtlinien könnten Empfehlungen aufgenommen werden, um die Gesundheit des Gehirns zu fördern."

„Verarbeitetes rotes Fleisch erhöht nachweislich auch das Risiko von Krebs, Herzkrankheiten und Diabetes. Es kann das Gehirn beeinträchtigen, weil es einen hohen Gehalt an schädlichen Substanzen wie Nitriten (Konservierungsstoffen) und Natrium enthält", so Li.

Die Forscher untersuchten auch unverarbeitetes rotes Fleisch und konnten keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Demenz und dem Verzehr von unverarbeitetem rotem Fleisch wie Hamburger, Steak oder Schweinekoteletts feststellen.

Die Alzheimer's Association U.S. Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk (U.S. POINTER) ist eine zweijährige klinische Studie, mit der untersucht werden soll, ob Lebensstilmaßnahmen, die auf viele Risikofaktoren abzielen, die kognitiven Funktionen älterer Erwachsener, die ein erhöhtes Risiko für kognitiven Verfall haben, schützen können. Mehr als 2.000 Freiwillige sind an fünf Studienstandorten eingeschrieben. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Jahr 2025 vorliegen.

