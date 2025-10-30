La edición número 138 de la Canton Fair refleja el creciente impulso en el desarrollo de fabricación inteligente

GUANGZHOU, China, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Feria de Importación y Exportación de China (Canton Fair) está a la vanguardia de la transformación de la fabricación mundial y sigue siendo una plataforma clave para mostrar las tecnologías emergentes y avanzar en el desarrollo industrial. Durante la fase 1 de la 138.ª Canton Fair, celebrada del 15 al 19 de octubre, los expositores presentaron innovaciones desde sistemas de control numérico por computadora (CNC, por sus siglas en inglés) y robótica hasta Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) industrial y líneas de producción inteligentes y acelera la integración de la automatización y la sostenibilidad e impulsa la formación de nuevas fuerzas productivas de calidad en diversos sectores.

Un expositor especializado en automatización de envases presentó su último robot de paletizado colaborativo. La empresa enfatizó su compromiso con la solución de los desafíos de "última milla" en logística, lo que automatiza los pasos finales de embalaje y transporte para garantizar la seguridad del producto y reducir los riesgos de manipulación manual con el robot de paletizado colaborativo.

Sus máquinas cuentan con tecnologías patentadas que ofrecen una productividad inigualable, lo que ayuda a los clientes a escalar las operaciones a la vez que reducen los costos. Sus máquinas integradas de formación y sellado de cajas convierten una sola hoja de cartón en una caja completamente empaquetada, lo que reduce considerablemente los costos de mano de obra y mejora la eficiencia. El gerente de ventas de la empresa señaló que estas soluciones han atraído un creciente interés de los mercados del Sudeste Asiático, donde los fabricantes están buscando formas rentables de escalar las operaciones en medio de una dinámica comercial cambiante.

Otro expositor, especializado en investigación y fabricación de productos de cepillo para aplicaciones de limpieza, mostró una amplia variedad de soluciones diseñadas para prestar servicio a diferentes sectores, lo que refleja cómo la innovación tecnológica y de modelos de negocio impulsan de forma conjunta la transformación dentro del sector de fabricación de cepillos. Su robot de limpieza de energía fotovoltaica, equipado con visión artificial y tecnología de limpieza adaptativa, detecta con precisión el polvo y la nieve en los paneles, lo que aumenta la eficiencia de la conversión de energía en más de un 15 %. Otra innovación integra sistemas de masaje y detección para mejorar la producción lechera en un 8 %, lo que contribuye a las mejoras orientadas al bienestar en la ganadería. Estos productos están diseñados para el mercado brasileño y la industria ganadera de Australia.

El director de la Cadena de Suministro de la empresa señaló que el compromiso efectivo cara a cara en la Canton Fair ha permitido a la empresa comprender mejor las necesidades de los clientes y ampliar su presencia mundial.

La digitalización en la fabricación tradicional también llamó la atención en esta sesión. Un expositor de Fujian demostró una plataforma mejorada de gestión de equipos industriales, integrada con herramientas de colaboración de IA. Sus enrutadores industriales 5G, ampliamente aplicados en fábricas inteligentes, conectan líneas de producción, PLC, robots y sensores a sistemas en la nube con latencia de milisegundos. Según el gerente regional de la empresa, estas soluciones ayudaron a los clientes industriales a aumentar la conectividad de los equipos en casi un 30 % y reducir el tiempo de inactividad en alrededor de un 40 %. El modelo de fábrica digital del expositor ejemplificó cómo las tecnologías emergentes pueden optimizar la eficiencia de la producción, permitir el mantenimiento predictivo y fomentar el crecimiento industrial sostenible.

El enfoque de la Canton Fair en la automatización industrial destaca el mayor papel de China en el avance del ecosistema de fabricación mundial. A medida que los expositores continúan mejorando el rendimiento tecnológico y la integración de sistemas, la feria demuestra cómo la productividad impulsada por la innovación redefine la competitividad industrial y acelera la transición hacia una producción más inteligente, más ecológica y más resiliente en todo el mundo.

Para registrarse en la 138.ª Canton Fair, haga clic en https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808103/image_969985_27095833.jpg

FUENTE Canton Fair