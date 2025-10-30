La 138e foire de Canton reflète l'essor de la fabrication intelligente

GUANGZHOU, Chine, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- À l'avant-garde de la transformation manufacturière mondiale, la foire des importations et exportations de Chine (foire de Canton) reste une plateforme clé pour mettre en lumière les technologies émergentes et faire progresser le développement industriel. Au cours de la première phase de la 138e foire de Canton, qui s'est tenue du 15 au 19 octobre, les exposants ont présenté des innovations allant des systèmes à commande numérique par ordinateur et de la robotique à l'internet industriel des objets et aux lignes de production intelligentes, qui accélèrent l'intégration de l'automatisation et de la durabilité et favorisent la formation de nouvelles forces productives de qualité dans divers secteurs.

Un exposant spécialisé dans l'automatisation de l'emballage a mis en avant son dernier robot de palettisation collaboratif. L'entreprise a souligné sa détermination à relever les défis de la logistique du « dernier kilomètre » en automatisant les dernières étapes de l'emballage et du transport, afin de garantir la sécurité des produits et de réduire les risques liés à la manutention manuelle grâce au robot de palettisation collaboratif.

Fondées sur des technologies brevetées, les machines de l'entreprise assurent une productivité inégalée qui aide les clients à développer leurs activités à moindres frais. Ses machines intégrées de formage et de scellage de boîtes transforment une simple plaque de carton en une boîte d'emballage complète, ce qui permet de réduire considérablement les coûts de main-d'œuvre et d'améliorer l'efficacité. Le directeur des ventes de l'entreprise a fait remarquer que ces solutions suscitaient un intérêt croissant sur les marchés de l'Asie du Sud-Est, où les fabricants recherchent des moyens rentables d'étendre leurs activités dans un contexte d'évolution de la dynamique commerciale.

Un autre exposant, spécialisé dans la mise au point et la fabrication de brosses destinées à des applications de nettoyage, a présenté une gamme variée de solutions conçues pour répondre aux besoins de multiples secteurs, qui illustrent comment des technologies et des modèles d'entreprise innovants peuvent conjointement stimuler la transformation du secteur de la fabrication de brosses. Équipé d'une vision par IA et d'une technologie de nettoyage adaptative, le robot de nettoyage de panneaux photovoltaïques proposé par l'entreprise détecte avec précision la poussière et la neige sur les panneaux pour augmenter de plus de 15 % l'efficacité de la conversion énergétique. Une autre innovation intègre des systèmes de massage et de détection pour améliorer la production laitière de 8 % et contribuer à un bien-être accru des animaux d'élevage. Ces produits sont adaptés au marché brésilien et au secteur australien de l'élevage de bétail.

Le directeur de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise a constaté que des échanges efficaces en face à face à la foire de Canton avaient permis à l'entreprise de mieux comprendre les besoins des clients et d'étendre sa présence mondiale.

La transition numérique de la fabrication traditionnelle a également attiré l'attention lors de cette édition. Un exposant du Fujian a présenté une plateforme perfectionnée de gestion des équipements industriels, intégrée à des outils collaboratifs basés sur l'IA. Ses routeurs industriels 5G, largement utilisés dans les usines intelligentes, connectent les lignes de production, les automates programmables industriels, les robots et les capteurs aux systèmes en nuage avec une latence de l'ordre de la milliseconde. Selon le directeur régional de l'entreprise, ces solutions ont aidé les clients industriels à augmenter la connectivité de leurs équipements de près de 30 % et à réduire la durée d'immobilisation d'environ 40 %. Le modèle d'usine numérique de l'exposant témoigne de la manière dont les technologies émergentes peuvent optimiser l'efficacité de la production, rendre possible la maintenance prédictive et favoriser une croissance industrielle durable.

L'accent mis par la foire de Canton sur l'automatisation industrielle souligne le rôle accru de la Chine pour faire progresser l'écosystème manufacturier mondial. Tandis que les exposants continuent d'améliorer leurs performances technologiques et l'intégration de leurs systèmes, la foire montre comment la productivité axée sur l'innovation remodèle la compétitivité industrielle et accélère la transition vers une production plus intelligente, plus verte et plus résiliente dans le monde entier.

