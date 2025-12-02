CIIE 2025 öffnet die Türen zu globalen Möglichkeiten: Innovation, Inklusion und neue Märkte stehen im Mittelpunkt

Neue Abschnitte fördern Innovation und Eingliederung

Auf der diesjährigen CIIE wurden zum ersten Mal mehrere Ausstellungsbereiche eingerichtet, um Innovationen und eine stärkere Beteiligung aller zu fördern. Eine neu eingerichtete Zone für Länder in Asien und Afrika stellte Produkte aus Ländern mit diplomatischen Beziehungen zu China in den Vordergrund und bot einen präferenziellen Zugang und eine zollfreie Einfuhrpolitik, die kleinen Exporteuren half, in der zweitgrößten Konsumwirtschaft der Welt Fuß zu fassen.

Ausbau der Öffnung für hohe Standards für gemeinsamen Wohlstand

Die achte CIIE begrüßte über 4.108 Aussteller aus mehr als 155 Ländern und Regionen auf einer Ausstellungsfläche von 430.000 Quadratmetern. Insgesamt 67 Länder und Organisationen haben ihre Teilnahme bestätigt, darunter 17 afrikanische Länder, die ihre besonderen Produkte vorstellten - Sojabohnen aus Nigeria, Ananas aus Benin und Kaffee aus Burundi - und damit die reiche Vielfalt und Qualität der afrikanischen Waren unterstrichen.

Erkenntnisse des Forums und globale Zusammenarbeit

Parallel zur Messe fand das Hongqiao International Economic Forum (HQF) statt, auf dem sich wieder einmal globale Vordenker trafen, um die Zusammenarbeit zu vertiefen und Erkenntnisse über Offenheit auszutauschen. Das Forum veröffentlichte den World Openness Report 2025 und den neuesten World Openness Index, der eine maßgebliche Analyse der weltweiten wirtschaftlichen Offenheit und der Öffnung Chinas auf hohem Niveau liefert. Zum ersten Mal war ein Wirtschaftsnobelpreisträger federführend bei der Abfassung eines speziellen Kapitels des Berichts, und Beiträge internationaler Organisationen erweiterten die Perspektive des Berichts. Unter dem Motto „Öffnung für neue Chancen, Zusammenarbeit für eine gemeinsame Zukunft" fanden 25 parallele Sitzungen statt, die sich mit Themen wie der Wiederbelebung der multilateralen Zusammenarbeit und digitaler Innovation, grüner Entwicklung und dem Aufbau einer offeneren Wirtschaft befassten.

Die achte CIIE ist erfolgreich zu Ende gegangen und hat ihren globalen Auftrag - Märkte zu verbinden, Innovationen anzuregen und integratives Wachstum zu fördern - bekräftigt. Aussteller und Besucher aus der ganzen Welt kamen in Shanghai zusammen und setzten ihre Chancen in die Tat um.

