La CIIE 2025 abre las puertas a oportunidades globales: la innovación, la inclusión y los nuevos mercados ocupan un lugar central

Este año, seis países invitados de honor, Suecia, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Colombia, Nigeria, Tailandia y Georgia, encabezaron el evento, representando a cuatro continentes y un compromiso compartido con el crecimiento abierto y sostenible.

Las nuevas secciones fomentan la innovación y la inclusión

La CIIE de este año contó con varias secciones de exhibición por primera vez diseñadas para promover la innovación y una participación más inclusiva. Una zona recientemente establecida para países de Asia y África destacó los productos de naciones con lazos diplomáticos con China, ofreciendo acceso preferencial y políticas de entrada sin aranceles que ayudaron a los pequeños exportadores a encontrar su primer punto de apoyo en la segunda economía de consumo más grande del mundo.

Mayor apertura de alto nivel para la prosperidad compartida

La octava CIIE dio la bienvenida a más de 4.108 expositores de más de 155 países y regiones, que abarcaban 430.000 metros cuadrados de espacio de exposición. Un total de 67 países y organizaciones confirmaron su participación, incluidas 17 naciones africanas que mostraron sus productos distintivos: soja de Nigeria, piñas de Benín y café de Burundi, destacando la rica diversidad y calidad de los productos africanos en exhibición.

Ideas del foro y cooperación global

Junto con la exposición, el Foro Económico Internacional de Hongqiao (HQF, por sus siglas en inglés) convocó una vez más a líderes de opinión mundiales para profundizar la cooperación y compartir ideas sobre la apertura. El Foro publicó el Informe de Apertura Mundial 2025 y el último Índice de Apertura Mundial, que proporciona un análisis autorizado sobre la apertura económica mundial y la apertura de alto nivel de China. Por primera vez, un economista ganador del Premio Nobel dirigió la redacción de un capítulo especial en el informe, y las contribuciones de organizaciones internacionales ampliaron su perspectiva. Con el tema del Foro "Apertura a nuevas oportunidades, colaboración para un futuro compartido", se llevaron a cabo 25 sesiones paralelas, que abarcaron temas desde la revitalización de la cooperación multilateral y la innovación digital hasta el desarrollo verde y la construcción de una economía más abierta.

La octava CIIE concluyó con éxito, reafirmando su misión global: conectar mercados, inspirar la innovación y promover el crecimiento inclusivo. Expositores y visitantes de todo el mundo se reunieron en Shanghai y convirtieron las oportunidades en realidad.

