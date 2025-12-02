CIIE 2025 abre puertas a oportunidades globales

Nuevas secciones fomentan la innovación y la inclusión

La CIIE de este año contó con varias secciones de exhibición inéditas, diseñadas para promover la innovación y una participación más inclusiva. Una zona recién establecida para países de Asia y África destacó los productos de naciones con vínculos diplomáticos con China, ofreciendo acceso preferencial y políticas de entrada sin aranceles que ayudaron a los pequeños exportadores a afianzarse en la segunda economía de consumo más grande del mundo.

Impulsando la apertura de alto nivel para una prosperidad compartida

La octava CIIE recibió a más de 4.108 expositores de más de 155 países y regiones, abarcando 430.000 metros cuadrados de espacio de exposición. Un total de 67 países y organizaciones confirmaron su participación, incluyendo 17 naciones africanas que exhibieron sus productos distintivos —soja de Nigeria, piña de Benín y café de Burundi—, destacando la rica diversidad y calidad de los productos africanos expuestos.

Perspectivas del foro y cooperación global

Paralelamente a la exposición, el Foro Económico Internacional de Hongqiao (HQF) volvió a reunir a líderes de opinión globales para profundizar la cooperación y compartir perspectivas sobre la apertura. El Foro publicó el Informe de Apertura Mundial 2025 y el último Índice de Apertura Mundial, que ofrecen un análisis fidedigno sobre la apertura económica global y la apertura de alto nivel de China. Por primera vez, un economista ganador del Premio Nobel lideró la redacción de un capítulo especial del informe, y las contribuciones de organizaciones internacionales ampliaron su perspectiva. Con el tema del Foro "Abrirse a nuevas oportunidades, colaborar para un futuro compartido", se celebraron 25 sesiones paralelas que abarcaron temas desde la revitalización de la cooperación multilateral y la innovación digital hasta el desarrollo verde y la construcción de una economía más abierta.

La octava CIIE concluyó con éxito, reafirmando su misión global: conectar mercados, inspirar la innovación e impulsar el crecimiento inclusivo. Expositores y visitantes de todo el mundo se reunieron en Shanghái y convirtieron las oportunidades en realidad.

