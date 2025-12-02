CIIE 2025 ouvre les portes aux opportunités mondiales : L'innovation, l'inclusion et les nouveaux marchés occupent le devant de la scène

Les nouvelles sections favorisent l'innovation et l'inclusion

Cette année, la CIIE a présenté plusieurs sections d'exposition inédites conçues pour promouvoir l'innovation et une participation plus inclusive. Une zone nouvellement créée pour les pays d'Asie et d'Afrique a mis en avant les produits des nations ayant des liens diplomatiques avec la Chine, offrant un accès préférentiel et des politiques d'entrée à tarif zéro qui ont aidé les petits exportateurs à prendre pied dans la deuxième plus grande économie de consommation du monde.

Renforcer l'ouverture aux normes élevées pour une prospérité partagée

La huitième édition de la CIIE a accueilli plus de 4 108 exposants de plus de 155 pays et régions, sur une surface d'exposition de 430 000 mètres carrés. Au total, 67 pays et organisations ont confirmé leur participation, dont 17 nations africaines qui ont présenté leurs produits spécifiques - le soja du Nigeria, les ananas du Bénin et le café du Burundi - soulignant ainsi la riche diversité et la qualité des produits africains exposés.

Perspectives du forum et coopération mondiale

Parallèlement à l'exposition, le Forum économique international de Hongqiao (HQF) a une fois de plus réuni des leaders d'opinion mondiaux pour approfondir la coopération et partager des idées sur l'ouverture. Le Forum a publié le rapport sur l'ouverture du monde 2025 et le dernier indice d'ouverture du monde, fournissant une analyse faisant autorité sur l'ouverture économique mondiale et l'ouverture de haut niveau de la Chine. Pour la première fois, un économiste lauréat du prix Nobel a dirigé la rédaction d'un chapitre spécial du rapport, et des contributions d'organisations internationales ont élargi sa perspective. Le thème du forum étant « S'ouvrir à de nouvelles opportunités, collaborer pour un avenir commun », 25 sessions parallèles ont été organisées, couvrant des sujets allant de la revitalisation de la coopération multilatérale et de l'innovation numérique au développement vert et à la construction d'une économie plus ouverte.

La huitième édition de la CIIE s'est achevée avec succès, réaffirmant sa mission mondiale : connecter les marchés, inspirer l'innovation et faire progresser la croissance inclusive. Des exposants et des visiteurs du monde entier se sont réunis à Shanghai et ont concrétisé des opportunités.

Pour plus d'informations et de mises à jour, veuillez consulter le site officiel de la CIIE : Exposition internationale d'importation de Chine.

