A Cleanova reforça seu portfólio de filtragem com as aquisições estratégicas da Airflotek e da TES-Clean Air Systems, entrando em mercados de ambiente controlado ultralimpo

CHATTANOOGA, Tennessee, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Cleanova, fabricante global líder em soluções avançadas de filtragem industrial, anunciou hoje a aquisição estratégica de duas empresas sediadas nos EUA: a Airflotek e a TES-Clean Air Systems. Fundada em 1982, a Airflotek projeta e fabrica sistemas personalizados de filtragem de ar e ambiente controlado usados em salas limpas de última geração no mundo todo, atendendo setores com requisitos de qualidade do ar excepcionalmente rigorosos, incluindo fabricação de semicondutores, produtos farmacêuticos e biotecnologia. Fundada em 1986, a TES-Clean Air Systems é a distribuidora exclusiva dos produtos Airflotek e traz décadas de experiência em aplicações de salas limpas e semicondutores, dando suporte a uma base global de clientes.

Essas aquisições proporcionam à Cleanova entrada imediata em ambientes ultralimpos e controlados, essenciais para a fabricação de semicondutores orientada por IA, a rápida construção de data centers e infraestrutura de computação de alto desempenho, e a produção asséptica de produtos farmacêuticos e biotecnológicos, onde confiabilidade, desempenho e controle de contaminação são absolutamente essenciais.

A Airflotek e a TES-Clean Air Systems trazem profunda experiência e os melhores recursos do setor em soluções de sala limpa essenciais e filtragem de ar ultralimpo.

As Unidades de Filtro de Ventilador ("FFUs") personalizadas da Airflotek, usadas em ambientes avançados de sala limpa, fornecem filtragem de ar particulado de alta eficiência ("HEPA") e ar particulado ultrabaixo ("ULPA") para garantir que o rigoroso controle de partículas necessário para proteger processos sensíveis atenda aos exigentes padrões regulatórios e reduza os riscos relacionados à contaminação. Os projetos personalizados da Airflotek otimizam a uniformidade do fluxo de ar, a eficiência energética e o desempenho geral para layouts exclusivos de instalações e classificações de limpeza. O portfólio também inclui um conjunto completo de outras soluções de infraestrutura de sala limpa.

Essas aquisições são a quinta e a sexta concluídas pela Cleanova desde 2023 e seguem a adição estratégica do Micronics Engineered Filtration Group em 2025. Nos termos da transação, a Airflotek e a TES-Clean Air Systems serão consolidadas em um único negócio dentro da Cleanova.

A Cleanova é uma empresa de portfólio da PX3, a empresa de private equity sediada em Londres.

Chris Cummins, Diretor Executivo da Cleanova, observou: "A Airflotek e a TES-Clean Air Systems são uma excelente opção estratégica para a Cleanova. Sua experiência em FFUs personalizadas, filtragem de ar HEPA/ULPA e soluções de ambiente controlado amplia nossas capacidades em semicondutores, produtos farmacêuticos, biotecnologia e outros setores altamente regulamentados, onde a qualidade do ar ultralimpo é essencial. Juntos, fortalecemos a posição da Cleanova como a principal plataforma de filtragem industrial independente do mundo, oferecendo um conjunto ainda mais completo de soluções de alto desempenho e essenciais para nossos clientes."

Alan Schlesinger, presidente da Airflotek, e Jim Harris, fundador da TES-Clean Air Systems, comentaram: "Estamos incrivelmente orgulhosos de ingressar na Cleanova, uma empresa que compartilha nosso compromisso com a excelência técnica, a parceria com o cliente e o desempenho de filtragem essencial. Nossa equipe está entusiasmada em contribuir para a jornada de crescimento da Cleanova e continuar apoiando os clientes com a mesma capacidade de resposta, confiabilidade e experiência que eles esperam da Airflotek e da TES-Clean Air Systems."

Os Sócios-Gerentes da PX3 comentaram: "Estamos muito satisfeitos em apoiar a administração da Cleanova nesta aquisição estratégica da Airflotek e da TES-Clean Air Systems. Essas empresas de tecnologia limpa ampliam bastante a capacidade da Cleanova em filtragem de ar ultralimpo e ambientes controlados, além de abrir acesso a setores atraentes e de alto crescimento, como fabricação de semicondutores, produtos farmacêuticos e biotecnologia. Esse investimento reforça nosso compromisso de construir ainda mais a principal plataforma independente de filtragem industrial do mundo e apoiar o crescimento global contínuo da Cleanova."

A Cleanova contou com o apoio da Alvarez & Marsal como consultora contábil e tributária; da Aon como consultora em benefícios, seguros e pensões; da Debevoise & Plimpton como consultora em estruturação tributária; da Perkins Coie como consultora jurídica; e da Phoenix Advantage como consultora em TI.

Sobre a Cleanova

A Cleanova foi formada em outubro de 2023 e é de propriedade da empresa pan-europeia de private equity PX3 Partners. A empresa fornece soluções de filtragem confiáveis, inovadoras e sustentáveis, combinando novas ideias com tecnologias de filtragem comprovadas. Com nossos meios filtrantes, sistemas de filtragem e soluções de serviço, nosso objetivo não é apenas superar as expectativas dos clientes em relação ao desempenho e ao custo, mas também contribuir para um futuro melhor. A Cleanova é composta por 19 marcas de filtragem industrial bem estabelecidas: Action, AeroPulse, AFT, Airpel, Allied Filter, CPE, Dollinger, Filterfab, Micronics, Midwesco, NFM, Plenty, Roome, SFM, Shawndra, Sidco, SOLAFT, UPC e Vokes. Com a adição da Airflotek e da TES-Clean Air Systems, a Cleanova agora emprega aproximadamente 1.600 pessoas em locais nos EUA, Canadá, México, Inglaterra, Irlanda, Índia, China, Brasil, Austrália e Oriente Médio. www.cleanova.com

Sobre a PX3 Partners

PX3 significa propósito, paixão e performance. É uma empresa de private equity pan-europeia fundada por Petter Johnsson, Gianpiero Lenza e Sébastien Mazella di Bosco, com sede em Londres. Ela investe em temas transformadores e tem como alvo empresas que operam em segmentos selecionados dos setores de serviços empresariais, consumo e lazer, e setores industriais com fortes fundamentos de negócios. A PX3 está comprometida em apoiar empreendedores ambiciosos e equipes de gestão a construir grandes negócios por meio de crescimento transformador internacionalmente e melhoria operacional. A PX3 é a continuação e consolidação da estratégia de investimento dos sócios fundadores e seu modelo de criação de valor diferenciado e focado em relacionamento aperfeiçoado ao longo de 20 anos de trabalho em conjunto. www.px3partners.com

