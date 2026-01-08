Cleanova consolida la cartera de productos de filtración con las adquisiciones estratégicas de Airflotek y TES-Clean Air Systems, y con ello consigue entrar en los mercados de entornos controlados ultralimpios

CHATTANOOGA, Tennessee, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cleanova, principal fabricante a nivel mundial de soluciones avanzadas de filtración industrial, anunció hoy la adquisición estratégica de dos empresas con sede en Estados Unidos: Airflotek y TES-Clean Air Systems. Fundada en 1982, Airflotek diseña y fabrica sistemas personalizados de filtración de aire y entornos controlados utilizados en ámbitos de salas limpias de vanguardia en todo el mundo, para sectores con requisitos de calidad del aire excepcionalmente estrictos, que incluyen los de fabricación de semiconductores, productos farmacéuticos y biotecnología. Fundada en 1986, TES-Clean Air Systems es la distribuidora exclusiva de los productos Airflotek y aporta décadas de experiencia en aplicaciones en salas limpias y semiconductores, para apoyar a una base de clientes a nivel mundial.

Cleanova, a leading global manufacturer of advanced industrial filtration solutions based in Chattanooga, TN, U.S

Estas adquisiciones le proporcionan a Cleanova un acceso inmediato a entornos ultralimpios y controlados cruciales para la fabricación de semiconductores impulsados por IA, la rápida construcción de centros de datos e infraestructura informática de alto rendimiento, y la producción farmacéutica y biotecnológica aséptica, donde la confiabilidad, el rendimiento y el control de la contaminación son absolutamente esenciales.

Airflotek y TES-Clean Air Systems aportan una amplia experiencia y las mejores capacidades de la industria en soluciones vitales de filtración de aire ultralimpio y de sala limpia.

Las Unidades de Filtro de Ventilador ("FFU", por sus siglas en inglés) personalizadas de Airflotek, utilizadas en entornos avanzados de salas limpias, ofrecen filtración de alta eficiencia de Aire de Partículas de Alta Eficiencia ("HEPA", por sus siglas en inglés) y Aire de Partículas Ultrabajo ("ULPA") para garantizar que el estricto control de partículas requerido para proteger procesos sensibles cumpla con los exigentes estándares normativos y disminuya los riesgos relacionados con la contaminación. Los diseños personalizados de Airflotek optimizan la uniformidad del flujo de aire, la eficiencia energética y el rendimiento general para diseños exclusivos de instalaciones y clasificaciones de limpieza. La cartera también incluye un conjunto completo de otras soluciones de infraestructura de salas limpias.

Estas adquisiciones representan la quinta y la sexta transacciones completadas por Cleanova desde 2023 y siguen a la incorporación estratégica de Micronics Engineered Filtration Group en 2025. Según los términos de la transacción, Airflotek y TES-Clean Air Systems se consolidarán en una sola entidad comercial dentro de Cleanova.

Cleanova es una empresa de cartera de PX3, una firma de capital privado con sede en Londres.

Chris Cummins, director ejecutivo de Cleanova, comentó: "Airflotek y TES-Clean Air Systems son una excelente opción estratégica para Cleanova. Su experiencia en FFU personalizadas, filtración de aire HEPA/ULPA y soluciones de entornos controlados amplía nuestras capacidades en las industrias de semiconductores, farmacéutica, biotecnológica y otros sectores altamente regulados donde la calidad del aire ultralimpio es vital. Juntos, fortalecemos la posición de Cleanova como la principal plataforma de filtración industrial independiente a nivel mundial, al ofrecer un conjunto aún más amplio de soluciones de alto rendimiento y vitales para nuestros clientes".

Alan Schlesinger, presidente de Airflotek, y Jim Harris, fundador de TES-Clean Air Systems, añadieron: "Estamos increíblemente orgullosos de unirnos a Cleanova, una empresa que comparte nuestro compromiso con la excelencia técnica, la colaboración con el cliente y el rendimiento de filtración vital. Nuestro equipo se complace en contribuir al proceso de crecimiento de Cleanova y continuar apoyando a los clientes con la misma capacidad de respuesta, confiabilidad y experiencia que esperan de Airflotek y TES-Clean Air Systems".

Los socios directivos de PX3 señalaron: "Estamos encantados de apoyar a la dirección de Cleanova en esta adquisición estratégica de Airflotek y TES-Clean Air Systems. Estos negocios de tecnología limpia fortalecen significativamente las capacidades de Cleanova en filtración de aire ultralimpio y entornos controlados, a la vez que favorecen el acceso a sectores atractivos y de alto crecimiento como la fabricación de semiconductores, productos farmacéuticos y biotecnología. Esta inversión refuerza nuestro compromiso de seguir desarrollando la principal plataforma de filtración industrial independiente del mundo, y apoyar el crecimiento continuo de Cleanova a nivel mundial".

Cleanova contó con el apoyo de Alvarez & Marsal como entidad asesora contable y fiscal; Aon, como asesora de beneficios, seguros y pensiones; Debevoise & Plimpton como asesora de estructuración fiscal; Perkins Coie como asesora legal; Phoenix Advantage como asesora de TI.

Acerca de Cleanova

Cleanova surgió en octubre de 2023 y es propiedad de la firma paneuropea de capital privado PX3 Partners. La empresa ofrece soluciones de filtración fiables, innovadoras y sostenibles, que combinan nuevas ideas con tecnologías de filtración probadas. Con nuestros medios de filtración, sistemas de filtración y soluciones de servicio, nuestro objetivo no es solo superar las expectativas de los clientes en cuanto a rendimiento y costo, sino también contribuir a un futuro mejor. Cleanova comprende 19 marcas de filtración industrial consolidadas: Action, AeroPulse, AFT, Airpel, Allied Filter, CPE, Dollinger, Filterfab, Micronics, Midwesco, NFM, Plenty, Roome, SFM, Shawndra, Sidco, SOLAFT, UPC y Vokes. Con la incorporación de Airflotek y TES-Clean Air Systems, Cleanova ahora cuenta con aproximadamente 1.600 empleados en instalaciones en EE. UU., Canadá, México, Inglaterra, Irlanda, India, China, Brasil, Australia y Medio Oriente. www.cleanova.com

Acerca de PX3 Partners

PX3 es sinónimo de propósito, pasión y rendimiento. Es una firma de capital privado paneuropea fundada por Petter Johnsson, Gianpiero Lenza y Sébastien Mazella di Bosco, y que tiene su sede en Londres. Invierte en temas transformadores y se dirige a empresas que operan en determinados segmentos de los sectores de servicios empresariales, consumo y ocio, e industriales con sólidos fundamentos empresariales. PX3 tiene el compromiso de apoyar a emprendedores ambiciosos y equipos de gestión para construir grandes negocios mediante el crecimiento transformador a nivel internacional y la mejora operativa. PX3 es la continuación y consolidación de la estrategia de inversión de los socios fundadores y su modelo de creación de valor distintivo y centrado en las relaciones, perfeccionado durante 20 años de trabajo conjunto. www.px3partners.com

Consultas:

Contacto de Marketing:

Francine S. Bernitz

Directora de Marketing, Cleanova

+1 781-789-3178

[email protected]

Contacto para los medios:

Kathryn Lummis

Directora de Cuenta, Publitek

+44 (0)7739 954 455

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2856539/Cleanova.jpg

FUENTE Cleanova