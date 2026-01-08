Cleanova 策略性收購 Airflotek 及 TES-Clean Air Systems 強化過濾業務組合，進軍超潔淨受控環境市場

Airflotek 及 TES-Clean Air Systems 為 Cleanova 帶來了在關鍵任務無塵室及超潔淨空氣過濾解決方案方面深厚的專業知識及領先業界的技術能力。

Airflotek 用於先進無塵室環境的定制風機過濾單元（Fan Filter Units，簡稱「FFU」），提供高效微粒空氣（HEPA）及超低穿透空氣（ULPA）過濾功能，確保滿足保護敏感工藝所需的嚴格微粒控制，符合高規格的監管標準並降低與污染相關的風險。Airflotek 的量身定制設計針對獨特的設施佈局及潔淨度等級，優化了氣流均勻性、能源效益及整體性能。該產品組合還涵蓋一系列全面的其他無塵室基礎設施解決方案。

此乃 Cleanova 自 2023 年以來完成的第五及第六宗收購，此前公司已於 2025 年策略性收購了 Micronics Engineered Filtration Group。根據交易條款，Airflotek 及 TES-Clean Air Systems 將整合為 Cleanova 旗下的一個單一業務部門。

Cleanova 為總部位於倫敦的私募股權公司 PX3 的旗下投資組合公司。

Cleanova 行政總裁 Chris Cummins 表示：「Airflotek 及 TES-Clean Air Systems 與 Cleanova 在策略上高度契合。他們在定制 FFU、HEPA/ULPA 空氣過濾及受控環境解決方案方面的專業知識，將我們的業務能力延伸至半導體、製藥、生物科技及其他受嚴格監管的行業，而在這些行業中，超潔淨的空氣質素至關重要。我們將攜手鞏固 Cleanova 作為全球領先獨立工業過濾平台的地位，為客戶提供更廣泛的高性能、關鍵任務解決方案。」

Airflotek 總裁 Alan Schlesinger 及 TES-Clean Air Systems 創辦人 Jim Harris 表示：「我們對於能加入 Cleanova 深感自豪，這家公司與我們一樣致力於技術卓越、客戶夥伴關係及關鍵任務過濾性能。我們的團隊很高興能參與 Cleanova 的發展歷程，並繼續以客戶對 Airflotek 及 TES-Clean Air Systems 所期望的響應速度、可靠性及專業知識來提供支援。」

PX3 管理合夥人表示：「我們很高興支持 Cleanova 管理層對 Airflotek 及 TES-Clean Air Systems 進行這項策略性收購。這些潔淨科技業務顯著增強了 Cleanova 在超潔淨空氣過濾及受控環境方面的能力，同時開拓了通往半導體製造、製藥及生物科技等具吸引力的高增長行業之機遇。這項投資加強了我們致力打造全球領先獨立工業過濾平台，並支持 Cleanova 持續拓展全球業務的承諾。」

Cleanova 是次交易獲以下機構提供顧問服務：Alvarez & Marsal 擔任會計及稅務顧問；Aon 擔任福利、保險及退休金顧問；Debevoise & Plimpton 擔任稅務架構顧問；Perkins Coie 擔任法律顧問；Phoenix Advantage 擔任資訊科技顧問。

Cleanova 簡介

Cleanova 成立於 2023 年 10 月，由泛歐私募股權公司 PX3 Partners 擁有。公司提供可靠、創新且可持續的過濾解決方案，將嶄新思維與經實證的過濾技術相結合。憑藉我們的過濾介質、過濾系統及服務解決方案，我們的目標不僅是在性能和成本方面超越客戶期望，更致力於為更美好的明天作出貢獻。Cleanova 旗下擁有 19 個知名工業過濾品牌：Action、AeroPulse、AFT、Airpel、Allied Filter、CPE、Dollinger、Filterfab、Micronics、Midwesco、NFM、Plenty、Roome、SFM、Shawndra、Sidco、SOLAFT、UPC 及 Vokes。隨著 Airflotek 及 TES-Clean Air Systems 的加入，Cleanova 目前在美國、加拿大、墨西哥、英國、愛爾蘭、印度、中國、巴西、澳洲及中東的據點擁有約 1,600 名員工。www.cleanova.com

PX3 Partners 簡介

PX3 代表目標（Purpose）、熱情（Passion）及績效（Performance）。這是一家由 Petter Johnsson、Gianpiero Lenza 及 Sébastien Mazella di Bosco 創立的泛歐私募股權公司，總部位於倫敦。公司投資於具變革性主題的項目，並鎖定商業服務、消費與休閒以及工業領域中具有強大業務基礎的特定細分市場公司。PX3 致力支持雄心勃勃的企業家及管理團隊，透過國際性的變革增長及營運優化來建立卓越企業。PX3 延續並整合了創始合夥人的投資策略，以及他們合作 20 年來磨練出以關係為本的獨特價值創造模式。www.px3partners.com

