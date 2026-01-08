Cleanova stärkt Filtrationsportfolio durch strategische Übernahme von Airflotek und TES-Clean Air Systems und steigt in den Markt für ultrareine kontrollierte Umgebungen ein

CHATTANOOGA, Tenn., 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Cleanova, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher industrieller Filtrationslösungen, gab heute die strategische Übernahme von zwei Unternehmen mit Sitz in den USA bekannt: Airflotek und TES-Clean Air Systems. Das 1982 gegründete Unternehmen Airflotek entwickelt und fertigt kundenspezifische Luftfiltrations- und Überwachungssysteme, die weltweit in hochmodernen Reinraumumgebungen eingesetzt werden und Branchen mit außergewöhnlich strengen Anforderungen an die Luftqualität bedienen, darunter die Halbleiter-, Pharma- und Biotechnologieindustrie. TES-Clean Air Systems wurde 1986 gegründet und ist exklusiver Vertriebspartner von Airflotek-Produkten. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit Reinraum- und Halbleiteranwendungen und betreut einen weltweiten Kundenstamm.

Cleanova, a leading global manufacturer of advanced industrial filtration solutions based in Chattanooga, TN, U.S

Durch diese Übernahmen erhält Cleanova sofortigen Zugang zu ultrareinen, kontrollierten Umgebungen, die für die KI-gesteuerte Halbleiterfertigung, den raschen Ausbau von Rechenzentren und Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen sowie die aseptische pharmazeutische und biotechnologische Produktion von entscheidender Bedeutung sind, wo Zuverlässigkeit, Leistung und Kontaminationskontrolle absolut geschäftskritisch sind.

Airflotek und TES-Clean Air Systems verfügen über umfassendes Fachwissen und branchenführende Fähigkeiten im Bereich unternehmenskritischer Reinraum- und Reinstluftfiltrationslösungen.

Die kundenspezifischen Filter-Ventilator-Einheiten (Fan Filter Units, FFUs) von Airflotek, die in hochmodernen Reinraumumgebungen eingesetzt werden, bieten eine hocheffiziente HEPA- (High Efficiency Particulate Air) und ULPA- (Ultra-Low Particulate Air) Filterung, um die strenge Partikelkontrolle zu gewährleisten, die zum Schutz empfindlicher Prozesse erforderlich ist, damit anspruchsvolle gesetzliche Standards erfüllt und kontaminationsbedingte Risiken reduziert werden. Maßgeschneiderte Airflotek-Konstruktionen optimieren die Gleichmäßigkeit des Luftstroms, die Energieeffizienz und die Gesamtleistung für spezielle Anlagenlayouts und Reinheitsklassen. Das Portfolio umfasst auch ein umfassendes Angebot an anderen Reinraum-Infrastrukturlösungen.

Diese Übernahmen sind die fünfte und sechste, die Cleanova seit 2023 abgeschlossen hat, und folgen auf die strategische Übernahme der Micronics Engineered Filtration Group im Kalenderjahr 2025. Im Rahmen der Transaktion werden Airflotek und TES-Clean Air Systems zu einem einzigen Unternehmen innerhalb von Cleanova zusammengefasst.

Cleanova ist ein Portfoliounternehmen von PX3, einem in London ansässigen Private-Equity-Unternehmen.

Chris Cummins, Chief Executive Officer von Cleanova, bemerkte: „Airflotek und TES-Clean Air Systems sind eine hervorragende strategische Ergänzung für Cleanova. Ihr Fachwissen in Bezug auf kundenspezifische FFUs, HEPA/ULPA-Luftfiltration und Lösungen für kontrollierte Umgebungen erweitert unsere Fähigkeiten auf die Halbleiter-, Pharma-, Biotech- und andere stark regulierte Branchen, in denen extrem saubere Luft unerlässlich ist. Gemeinsam stärken wir die Position von Cleanova als weltweit führende unabhängige Plattform für Industriefiltration und bieten unseren Kunden ein noch breiteres Angebot an leistungsstarken, unternehmenskritischen Lösungen."

Alan Schlesinger, President von Airflotek, und Jim Harris, Gründer von TES-Clean Air Systems, kommentierten: „Wir freuen uns sehr darauf, uns Cleanova anzuschließen, einem Unternehmen, das unser Engagement für technische Spitzenleistungen, Kundenpartnerschaft und einsatzkritische Filtrationsleistung teilt. Unser Team freut sich darauf, zum Wachstum von Cleanova beizutragen und die Kunden weiterhin mit der gleichen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Kompetenz zu unterstützen, die sie von Airflotek und TES-Clean Air Systems gewohnt sind."

Die Managing Partners von PX3 kommentierten: „Wir freuen uns, das Management von Cleanova bei dieser strategischen Übernahme von Airflotek und TES-Clean Air Systems zu unterstützen. Diese Clean-Tech-Unternehmen stärken die Fähigkeiten von Cleanova in den Bereichen ultrasaubere Luftfiltration und kontrollierte Umgebungen erheblich und eröffnen gleichzeitig den Zugang zu attraktiven, wachstumsstarken Sektoren wie Halbleiterherstellung, Pharmazeutik und Biotechnologie. Diese Investition unterstreicht unser Engagement, die weltweit führende unabhängige Plattform für Industriefiltration weiter auszubauen und das kontinuierliche globale Wachstum von Cleanova zu unterstützen."

Cleanova nutzte bei der Transaktion die Unterstützung von Alvarez & Marsal als Buchhaltungs- und Steuerberater, von Aon als Berater für Sozialleistungen, Versicherungen und Renten, von Debevoise & Plimpton als Berater für die Steuerstrukturierung, von Perkins Coie als Rechtsberater und von Phoenix Advantage als IT-Berater.

Informationen zu Cleanova

Cleanova wurde im Oktober 2023 gegründet und befindet sich im Besitz der paneuropäischen Private-Equity-Gesellschaft PX3 Partners. Das Unternehmen bietet zuverlässige, innovative und nachhaltige Filtrationslösungen, die neues Denken mit bewährten Filtrationstechnologien verbinden. Mit seinen Filtermedien, Filtersystemen und Servicelösungen will das Unternehmen nicht nur die Erwartungen unserer Kunden in Bezug auf Leistung und Kosten übertreffen, sondern auch einen Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten. Cleanova besitzt 19 etablierte Marken für Industriefiltration: Action, AeroPulse, AFT, Airpel, Allied Filter, CPE, Dollinger, Filterfab, Micronics, Midwesco, NFM, Plenty, Roome, SFM, Shawndra, Sidco, SOLAFT, UPC, und Vokes. Mit der Übernahme von Airflotek und TES-Clean Air Systems beschäftigt Cleanova nun rund 1.600 Mitarbeitende an Standorten in den USA, Kanada, Mexiko, England, Irland, Indien, China, Brasilien, Australien und im Nahen Osten. www.cleanova.com

Informationen zu PX3 Partners

PX3 steht für Zweck, Leidenschaft und Leistung. Es handelt sich um eine von Petter Johnsson, Gianpiero Lenza und Sébastien Mazella di Bosco gegründete paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in London. Sie investiert in transformative Themen und zielt auf Unternehmen ab, die in ausgewählten Segmenten der Sektoren Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter sowie Freizeit und Industrieunternehmen tätig sind und über starke Geschäftsgrundlagen verfügen. PX3 hat es sich zur Aufgabe gemacht, ambitionierte Unternehmer und Managementteams dabei zu unterstützen, durch transformatives internationales Wachstum und operative Verbesserungen erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. PX3 ist die Fortsetzung und Konsolidierung der Anlagestrategie der Gründungspartner und ihres auf Beziehungen ausgerichteten und unverwechselbaren Wertschöpfungsmodells, das sie in 20 Jahren Zusammenarbeit perfektioniert haben. www.px3partners.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2856539/Cleanova.jpg

Anfragen:

Marketingkontakt:

Francine S. Bernitz

Marketing Director, Cleanova

+1 781-789-3178

[email protected]

Medienkontakt:

Kathryn Lummis

Account Director, Publitek

+44 (0)7739 954 455

[email protected]