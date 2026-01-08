Cleanova renforce sa gamme de systèmes de filtration grâce à l'acquisition stratégique d'Airflotek et de TES-Clean Air Systems pour entrer sur les marchés des environnements contrôlés ultrapropres

CHATTANOOGA, Tenn., 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Cleanova, l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions avancées de filtration industrielle, a annoncé aujourd'hui l'acquisition stratégique de deux sociétés basées aux États-Unis : Airflotek et TES-Clean Air Systems. Fondée en 1982, la société Airflotek conçoit et fabrique des systèmes sur mesure de filtration d'air et d'environnement contrôlé utilisés dans les salles blanches de pointe du monde entier, au service d'industries dont les exigences en matière de qualité de l'air sont exceptionnellement strictes, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, de la pharmacie et de la biotechnologie. Fondée en 1986, la société TES-Clean Air Systems, distributrice exclusive des produits Airflotek, soutient une base de clients mondiale et apporte ses décennies d'expérience des salles blanches et des applications de semi-conducteurs.

Ces acquisitions font immédiatement entrer Cleanova dans le domaine des environnements contrôlés ultrapropres, cruciaux pour la fabrication de semi-conducteurs pilotée par l'IA, la construction rapide de centres de données et d'infrastructures informatiques à haute performance, ainsi que pour la production pharmaceutique et biotechnologique aseptique, où la fiabilité, la performance et le contrôle de la contamination sont absolument essentiels à la mission de l'entreprise.

Airflotek et TES-Clean Air Systems apportent leurs compétences approfondies et des capacités de pointe en matière de solutions critiques de filtration d'air dans des environnements ultrapropres et de salle blanche.

Les unités de filtration monoventilées (« FFU ») sur mesure d'Airflotek, utilisées dans des environnements de salle blanche avancés, sont très performantes pour la filtration à haute efficacité des particules de l'air (« HEPA ») et la filtration à très faible pénétration (« ULPA ») et assurent le niveau de contrôle rigoureux des particules requis pour protéger les processus sensibles, conformément aux normes réglementaires exigeantes, et ainsi réduire les risques liés à la contamination. Les conceptions sur mesure d'Airflotek optimisent l'uniformité du flux d'air, l'efficacité énergétique et les performances globales pour permettre des aménagements et des classifications de propreté uniques. Le portefeuille comprend également une gamme complète d'autres solutions d'infrastructure pour salles blanches.

Ces acquisitions, qui font suite à l'intégration stratégique de Micronics Engineered Filtration Group en 2025, sont les cinquième et sixième réalisées par Cleanova depuis 2023. Selon les termes de la transaction, Airflotek et TES-Clean Air Systems fusionneront en une seule entreprise au sein de Cleanova.

Cleanova est une société de portefeuille de PX3, une société de capital-investissement basée à Londres.

Chris Cummins, directeur général de Cleanova, a déclaré : « Airflotek et TES-Clean Air Systems sont des partenaires stratégiques incomparables pour Cleanova. Leurs compétences en matière de FFU sur mesure, de filtration d'air HEPA/ULPA et de solutions pour environnements contrôlés étendent nos capacités aux semi-conducteurs, à la pharmacie, à la biotechnologie et à d'autres secteurs hautement réglementés dans lesquels une qualité d'air ultrapropre est indispensable. Ensemble, nous consolidons la position de Cleanova comme première plateforme mondiale indépendante de filtration industrielle, en offrant à nos clients une gamme encore plus vaste de solutions très performantes, essentielles à leur mission. »

Alan Schlesinger, président d'Airflotek, et Jim Harris, fondateur de TES-Clean Air Systems, ont commenté : « Nous sommes incroyablement fiers de rejoindre Cleanova, une société qui partage notre engagement en faveur de l'excellence technique, du partenariat avec les clients et des performances de filtration critiques. Notre équipe est enthousiaste à l'idée de contribuer à la croissance de Cleanova et de continuer à soutenir les clients avec la même réactivité, la même fiabilité et les mêmes compétences qu'ils plébiscitent chez Airflotek et TES-Clean Air Systems. »

Les associés gérants de PX3 ont ajouté : « Nous sommes ravis de soutenir la direction de Cleanova dans cette acquisition stratégique d'Airflotek et de TES-Clean Air Systems. Ces entreprises de technologies propres renforcent considérablement les capacités de Cleanova en matière d'environnements contrôlés et de filtration d'air dans des environnements ultrapropres, tout en lui ouvrant l'accès à des secteurs attrayants et à forte croissance tels que la fabrication de semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et la biotechnologie. Cet investissement conforte notre détermination à poursuivre la construction de la première plateforme mondiale indépendante de filtration industrielle et à soutenir la croissance mondiale continue de Cleanova. »

Cleanova a fait appel à Alvarez & Marsal comme conseiller comptable et fiscal ; à Aon comme conseiller pour les avantages sociaux, les assurances et les pensions ; à Debevoise & Plimpton comme conseiller en structuration fiscale ; à Perkins Coie comme conseiller juridique ; et à Phoenix Advantage comme conseiller informatique.

À propos de Cleanova

Créée en octobre 2023, l'entreprise Cleanova est détenue par la société paneuropéenne de capital-investissement PX3 Partners. L'entreprise fournit des solutions de filtration fiables, innovantes et durables, qui combinent idées nouvelles et technologies de filtration éprouvées. Avec nos matériaux filtrants, nos systèmes de filtration et nos solutions de service, notre objectif n'est pas seulement de dépasser les attentes de nos clients relatives aux performances et aux coûts, mais aussi de contribuer à un avenir meilleur. Cleanova comprend 19 marques de filtration industrielle bien établies : Action, AeroPulse, AFT, Airpel, Allied Filter, CPE, Dollinger, Filterfab, Micronics, Midwesco, NFM, Plenty, Roome, SFM, Shawndra, Sidco, SOLAFT, UPC et Vokes. À la suite de l'arrivée d'Airflotek et de TES-Clean Air Systems, Cleanova emploie désormais environ 1 600 personnes sur ses sites aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Angleterre, en Irlande, en Inde, en Chine, au Brésil, en Australie et au Moyen-Orient. www.cleanova.com

À propos de PX3 Partners

PX3 est synonyme d'objectif, de passion et de performance. Fondée par Petter Johnsson, Gianpiero Lenza et Sébastien Mazella di Bosco, cette société paneuropéenne de capital-investissement a son siège à Londres. Elle investit dans des thèmes transformateurs et cible des entreprises opérant dans des segments sélectionnés des secteurs des services aux entreprises, de la consommation et des loisirs, ainsi que de l'industrie, et dont les fondamentaux sont solides. PX3 s'attache à aider les entrepreneurs ambitieux et les équipes de direction à créer de grandes entreprises grâce à la croissance transformatrice à l'échelle internationale et à l'amélioration opérationnelle. PX3 est la continuation et la consolidation de la stratégie d'investissement des associés fondateurs et de leur modèle original de création de valeur, axé sur les relations et affiné au cours de 20 années de collaboration. www.px3partners.com

Renseignements :

Service commercial :

Francine S. Bernitz

Directrice commerciale de Cleanova

+1 781-789-3178

[email protected]

Relations avec les médias :

Kathryn Lummis

Directrice de clientèle chez Publitek

+44 (0)7739 954 455

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856539/Cleanova.jpg