A Cognizant adota o Claude da Anthropic acelerar a adoção da IA empresarial em escala e implanta o Claude para impulsionar a transformação interna da IA

A Cognizant usará os modelos Claude e ferramentas agênticas nas plataformas da Cognizant para ajudar os clientes a modernizar e ampliar a adoção de IA.

A Cognizant fornecerá o Claude para até 350.000 colaboradores em funções corporativas essenciais, engenharia e equipes de entrega, e usará o Claude Code para acelerar tarefas de codificação, testes, documentação e fluxos de trabalho de DevOps.

TEANECK, Nova Jersey, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cognizant (NASDAQ: CTSH) está agora utilizando o Claude da Anthropic, uma das famílias de modelos de linguagem grande (LLMs) mais poderosas do mundo, para ajudar seus clientes empresariais e equipes internas a avançarem da experimentação com IA para resultados empresariais em escala. Isso combina a família de modelos Claude e ferramentas de agência com as plataformas de engenharia e projetos industriais da Cognizant para ajudar a proporcionar um impacto mensurável em escala empresarial.

A Cognizant planeja alinhar suas ofertas de engenharia de software e plataforma com os recursos da Anthropic – incluindo Claude for Enterprise, Claude Code, o Model Context Protocol (MCP) e o Agent SDK – para que os clientes possam integrar a IA aos dados e aplicativos existentes, orquestrar trabalhos em várias etapas com supervisão humana e gerenciar com mais eficácia o desempenho, os riscos e os gastos.

Empresas que adotam IA em larga escala precisam de soluções que se integrem aos sistemas existentes e proporcionem resultados concretos. O uso do Claude pela Cognizant tem como objetivo ajudar os clientes a avançarem mais rapidamente do piloto para a produção e ampliar os recursos de IA em toda a empresa. A Cognizant também fornecerá o Claude internamente para colaboradores em funções corporativas essenciais, engenharia e equipes de entrega, a fim de aumentar a produtividade e desenvolver a maturidade em IA.

"As empresas estão indo além dos simples ganhos de produtividade em direção a um futuro mais conectado e agêntico", disse Ravi Kumar S, CEO da Cognizant. "Ao combinar os modelos Claude e as ferramentas de agência da Anthropic com o conjunto de plataformas e a experiência no setor da Cognizant, ajudaremos os clientes a construir as bases de uma empresa agenciada, onde sistemas inteligentes colaboram com pessoas para acelerar a modernização, a engenharia e a transformação do setor. Estamos igualmente empolgados em aplicar a tecnologia da Anthropic para nos ajudar a promover essas metas de transformação internamente na Cognizant."

"A combinação de IA de ponta com profunda expertise setorial e recursos de implementação é o que torna essa parceria tão empolgante e certamente acelerará a IA nas empresas", disse Paul Smith, diretor comercial da Anthropic. "As empresas precisam de uma IA confiável que combine desempenho de ponta com segurança e confiabilidade, e é por isso que centenas de milhares de negócios confiam no Claude. Estamos demonstrando isso em escala ao implementar o Claude para até 350.000 funcionários da Cognizant e ajudar nossos clientes conjuntos a fazerem o mesmo."

Áreas iniciais de foco para a parceria incluem:

Produtividade em engenharia de software: implantação do Claude e do Claude Code com a plataforma Cognizant Flowsource™ para acelerar tarefas de codificação, testes, documentação e fluxos de trabalho DevOps com acesso a ferramentas de desenvolvimento baseado em MCP.

implantação do Claude e do Claude Code com a plataforma Cognizant Flowsource™ para acelerar tarefas de codificação, testes, documentação e fluxos de trabalho DevOps com acesso a ferramentas de desenvolvimento baseado em MCP. Modernização de legados : combinação das estruturas de modernização da Cognizant com os recursos da Anthropic de compreensão e transformação de código para acelerar a análise e o refatoramento em grandes bases de código.

: combinação das estruturas de modernização da Cognizant com os recursos da Anthropic de compreensão e transformação de código para acelerar a análise e o refatoramento em grandes bases de código. Agentificação : uso da orquestração multiagente Cognizant Neuro ® AI e do Agent SDK da Anthropic para projetar agentes reutilizáveis e específicos de domínio, além de sistemas multiagente que operam com políticas explícitas, aprovações e controles com supervisão humana.

: uso da orquestração multiagente Cognizant Neuro AI e do Agent SDK da Anthropic para projetar agentes reutilizáveis e específicos de domínio, além de sistemas multiagente que operam com políticas explícitas, aprovações e controles com supervisão humana. Soluções para o setor : desenvolvimento de soluções verticais, começando pelos Serviços Financeiros, aproveitando o Cognizant Agent Foundry com o Claude para incorporar fluxos de trabalho agênticos em ambientes empresariais regulados.

: desenvolvimento de soluções verticais, começando pelos Serviços Financeiros, aproveitando o Cognizant Agent Foundry com o Claude para incorporar fluxos de trabalho agênticos em ambientes empresariais regulados. IA responsável: avanço de práticas para implantação, monitoramento e operações seguras em larga escala, alinhadas às necessidades de governança corporativa e a padrões abertos como o MCP.

A Cognizant planeja envolver os clientes por meio de workshops, padrões de referência e integrações de plataforma usando o Claude para ajudar as equipes a identificar casos de uso de alto valor e colocá-los em produção para permitir resultados mensuráveis.

