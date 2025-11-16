Cognizant vai adquirir a 3Cloud, criando uma potência líder em serviços Microsoft Azure e transformação de IA corporativa

Avança a estratégia de criação com IA da Cognizant, habilitando os clientes a criar, implantar e dimensionar rapidamente soluções de IA corporativas em infraestruturas modernas voltadas para operações orientadas por IA.

Esta aquisição combinará a experiência da 3Cloud em Azure, dados e IA, e inovação em aplicativos com a escala global, estruturas tecnológicas e experiência no setor da Cognizant para criar um dos maiores parceiros globais da Microsoft.

Além disso, estabelecerá um dos mais credenciados parceiros de IA da Microsoft, com mais de 21.000 especialistas certificados em Azure e dezenas de prêmios, incluindo Parceiro SI do Ano de 2025 nos EUA e Parceiro de Canal do Ano nos EUA, ambos da Microsoft.

TEANECK, New Jersey, 16 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cognizant (NASDAQ: CTSH) celebrou um acordo definitivo para adquirir a 3Cloud, um dos maiores prestadores independentes de serviços Microsoft Azure e líder global em soluções de habilitação de IA dedicadas ao Azure. A aquisição consolidará o papel da Cognizant como parceira estratégica para a preparação das empresas para a IA e a transformação digital, agregando os recursos avançados da 3Cloud em dados e IA, inovação em aplicativos e plataformas em nuvem para clientes corporativos.

A Cognizant vai adquirir a 3Cloud, fornecedora líder de serviços de habilitação para Microsoft Azure e IA.

A aquisição ampliará significativamente o portfólio em Azure da Cognizant e aprofundará sua expertise em projetos complexos e com uso intensivo de engenharia que possibilitam a transformação dos negócios conduzida pela IA. A 3Cloud atende uma base de clientes predominantemente corporativa nos setores bancário e de serviços financeiros, saúde, tecnologia e consumo. Desde 2020, a 3Cloud tem apresentado um crescimento anual composto orgânico de 20%, com uma previsão de crescimento superior a 20% em 2025, resultado da forte demanda por transformação dos negócios com base no Microsoft Azure. A Microsoft informou que o Azure e outros serviços em nuvem cresceram 40% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre de 2025 (MSFT Q1 FY26).

"Esta aquisição é um passo fundamental na estratégia da Cognizant para preparar nossos clientes para o futuro da IA corporativa", disse Ravi Kumar S, CEO da Cognizant. "A profunda experiência da 3Cloud em Azure, sua abordagem alinhada ao setor e sua longa parceria com a Microsoft nos permitirão oferecer ainda mais valor aos nossos clientes conforme eles aceleram suas jornadas de IA. Juntos, temos condições de estabelecer um novo padrão de inovação e impacto no ecossistema do Azure."

A abordagem de IA corporativa da Cognizant concentra-se em habilitar as organizações a criar, implementar e dimensionar soluções de IA rapidamente. Através da integração da experiência da 3Cloud em Azure, dados e IA com as plataformas e estruturas tecnológicas comprovadas da Cognizant, os clientes podem beneficiar de um ecossistema completo que acelera a inovação em IA. Após a conclusão da aquisição, a 3Cloud adicionará mais de 1.000 especialistas e engenheiros do Azure e mais de 1.500 certificações da Microsoft aos recursos da Cognizant, e os quase 1.200 funcionários da 3Cloud, incluindo aproximadamente 700 nos Estados Unidos, se juntarão aos quase 20.000 associados certificados em Azure da Cognizant em todo o mundo.

"A integração com a Cognizant abrirá novas oportunidades para nossos clientes e funcionários", afirmou Mike Rocco, CEO da 3Cloud. "Nossa visão conjunta de promover a preparação das empresas para a IA e nossas forças combinadas em nuvem, inovação de aplicativos e dados ajudarão nossos clientes a aproveitar todo o potencial do Azure, agora em escala global. Estamos ansiosos por moldar juntos o futuro dos negócios inteligentes."

"O Microsoft Azure é a plataforma preferida para a transformação com IA, e a aquisição da 3Cloud pela Cognizant criará um dos parceiros mais competentes e credenciados do ecossistema Azure", afirmou Judson Althoff, diretor executivo de negócios comerciais da Microsoft. "Estamos animados com o potencial que esta aquisição oferece aos nossos clientes em comum, permitindo que eles aproveitem o poder do Azure e da IA para promover a inovação dos negócios em grande escala."

Fundada por ex-executivos da Microsoft, a 3Cloud acumula décadas de experiência e um histórico comprovado de excelência técnica, tendo recebido vários prêmios Parceiro do Ano da Microsoft e reconhecimentos do setor.

A fusão da 3Cloud e da Cognizant também criará um dos maiores parceiros globais da Microsoft em termos de receita de consumo do Azure e reforçará ainda mais o tradicional status da Cognizant como parceira estratégica da Microsoft.

As ofertas e o modelo de entrega da 3Cloud foram desenvolvidos especificamente para otimizar o valor do pipeline do Microsoft Azure por meio de uma equipe de entrega global certificada pelo Azure, com histórico comprovado em plataformas de dados modernas, desenvolvimento de aplicativos com IA nativa da nuvem, análises avançadas e serviços gerenciados. A 3Cloud também é parceira Elite da Databricks, reconhecida por sua profunda experiência em programação de dados e IA, que ajuda os clientes a obter informações de última geração.

A 3Cloud foi reconhecida como uma das principais parceiras de Microsoft Azure em todo o mundo, conquistando vários prêmios Parceiro do Ano em categorias como Dados e IA, Saúde e Ciências da Vida, Migração para Azure, Avaliações de Soluções e Modernização de Aplicativos. Seu reconhecimento frequente – incluindo os prêmios Parceiro do Ano de 2025 da Microsoft nos Estados Unidos e Parceiro do Ano de 2024 nas Américas para Dados e IA – destaca sua liderança no fornecimento de soluções Azure inovadoras e de alto impacto para clientes corporativos. A Cognizant também recebeu os principais prêmios da Microsoft, mais recentemente os prêmios Parceiro do Ano em Automação Inteligente 2025, Parceiro do Ano em SI nas Américas, Parceiro do Ano em SI nos EUA e Parceiro do Ano em Serviços de IA do GitHub.

A aquisição deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2026, dependendo da obtenção das aprovações regulatórias necessárias e de outras condições de finalização. Os detalhes financeiros não foram divulgados.

Sobre a Cognizant

A Cognizant (Nasdaq: CTSH) projeta negócios modernos. Ajudamos nossos clientes a modernizar a tecnologia, reinventar processos e transformar experiências para que possam se manter à frente em um mundo em constante mudança. Juntos, estamos melhorando a vida diária. Veja como em www.cognizant.com ou @cognizant.

Sobre a 3Cloud

A 3Cloud é uma empresa de consultoria em tecnologia Microsoft Azure com certificação Gold e provedora de serviços gerenciados Azure Expert que oferece estratégia, design, implementação e serviços gerenciados em nuvem para clientes de diversos setores. Fundada por ex-executivos da Microsoft, a 3Cloud reúne uma equipe de arquitetos e tecnólogos de nuvem altamente experientes e uma sólida rede de relacionamentos de vendas e engenharia da Microsoft para oferecer aos clientes a melhor experiência em Azure. A 3Cloud foi reconhecida como uma das principais parceiras da Microsoft Azure em todo o mundo, ganhando vários prêmios Parceiro do Ano da Microsoft em categorias como Dados e IA, Saúde e Ciências da Vida, Migração para o Azure, Avaliações de Soluções e Modernização de Aplicativos. A 3Cloud conta com mais de 1.000 especialistas e engenheiros Azure e mais de 1.500 certificações Microsoft. A 3Cloud tem sua sede em Chicago, Illinois, com escritórios em Dallas, Texas, e atende clientes em toda a América do Norte.

A 3Cloud é uma empresa integrante do portfólio da Gryphon Investors.

Consultores

A Mayer Brown atuou como consultora jurídica da Cognizant. A Lazard, Inc. atuou como consultora financeira da Gryphon Investors e a Kirkland & Ellis LLP atuou como consultora jurídica.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações que podem constituir declarações prospectivas feitas de acordo com as disposições de salvaguarda da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995, cuja precisão está necessariamente sujeita a riscos, incertezas e suposições quanto a eventos futuros que podem não se revelar precisos. Essas declarações incluem, entre outras, declarações prospectivas expressas ou implícitas relacionadas aos negócios da 3Cloud, incluindo o crescimento esperado; os benefícios previstos da transação proposta, incluindo benefícios previstos relacionados a sinergias, novas oportunidades de negócios e crescimento; o prazo previsto para o fechamento da transação; os planos, objetivos, expectativas e intenções da empresa combinada; e outras declarações que não são fatos históricos. Essas declarações não são promessas nem garantias, mas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do nosso controle, o que pode fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contemplados nessas declarações prospectivas. Os investidores atuais e potenciais são aconselhados a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste documento. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos incluem o risco de que os benefícios esperados da transação não sejam totalmente realizados ou demorem mais tempo do que o previsto para serem realizados; interrupção dos negócios das partes como resultado do anúncio e pendência da transação; a capacidade de obter as aprovações necessárias para a transação dentro do prazo previsto, ou de forma alguma, e o risco de que tais aprovações possam resultar na imposição de condições que possam nos afetar adversamente após o fechamento da transação ou afetar adversamente os benefícios esperados da transação; risco de reputação e a reação dos clientes, fornecedores, funcionários ou outros parceiros comerciais de cada empresa à transação; o não cumprimento das condições de fechamento do acordo da transação, ou qualquer atraso inesperado no fechamento da transação ou a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem ao término do acordo da transação; a possibilidade de que a transação seja mais cara do que o previsto, incluindo como resultado de fatores ou eventos inesperados; riscos relacionados à gestão e supervisão dos negócios e operações expandidos da Cognizant após a transação; o risco de que a combinação dos negócios e operações da 3Cloud com a Cognizant seja mais cara ou difícil do que o esperado, ou que não sejamos capazes de integrar com sucesso os negócios da 3Cloud aos nossos, incluindo como resultado de fatores ou eventos inesperados; e condições gerais competitivas, econômicas, políticas e de mercado e outros fatores que podem afetar nossos resultados futuros ou os da 3Cloud, incluindo condições econômicas gerais, a natureza competitiva e em rápida mudança dos mercados em que competimos, o mercado competitivo por talentos e seu impacto no recrutamento e retenção de funcionários, nossa capacidade de usar com sucesso tecnologias baseadas em IA, riscos legais, de reputação e financeiros resultantes de ataques cibernéticos, mudanças no ambiente regulatório, incluindo no que diz respeito à imigração e impostos. Outros fatores que podem afetar os resultados futuros são discutidos em nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e em outros documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários. A Cognizant não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos, exceto conforme exigido pela legislação aplicável sobre valores mobiliários.



Para mais informações, entre em contato com: Estados Unidos Nome Ben Gorelick E-mail [email protected]

Europa / Ásia-Pacífico Name Sarah Douglas E-mail [email protected]

Índia Nome Vipin Nair E-mail [email protected]

