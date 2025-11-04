Cognizant adopte Claude d'Anthropic pour accélérer l'adoption de l'IA à grande échelle par les entreprises et déploie Claude pour stimuler la transformation interne de l'IA.

Cognizant utilisera les modèles et outils agentiques Claude dans les plateformes Cognizant pour aider les clients à moderniser et à étendre l'adoption de l'IA.

Cognizant fournira Claude à 350 000 associés dans les fonctions clés de l'entreprise, l'ingénierie et les équipes de livraison, et utilisera Claude Code pour accélérer les tâches de codage, les tests, la documentation et les workflows DevOps.

TEANECK, N.J., 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ : CTSH) utilise désormais Claude d'Anthropic, l'une des familles de grands modèles de langage (LLM) les plus puissantes au monde, pour aider ses entreprises clientes et ses équipes internes à passer de l'expérimentation de l'IA à des résultats opérationnels à grande échelle. Il s'agit d'associer la famille de modèles et outils agentiques Claude aux plateformes d'ingénierie et modèles industriels de Cognizant, afin de générer des retombées tangibles à l'échelle de l'entreprise.

Cognizant prévoit d'aligner ses offres d'ingénierie logicielle et de plateforme avec les capacités d'Anthropic (notamment Claude for Enterprise, Claude Code, le Model Context Protocol (MCP) et le SDK Agent) pour que les clients puissent intégrer l'IA aux données et applications existantes, organiser un travail en plusieurs étapes avec supervision humaine, et gérer plus efficacement les performances, les risques et les dépenses.

Les entreprises qui adoptent l'IA à grande échelle ont besoin de solutions qui s'intègrent aux systèmes existants et donnent des résultats tangibles. L'utilisation de Claude par Cognizant vise à aider les clients à passer plus rapidement du stade de projet pilote à celui de la production et à étendre les capacités d'IA à l'ensemble de l'entreprise. Cognizant mettra également Claude à la disposition de ses collaborateurs dans le cadre de leurs fonctions clés dans l'entreprise, ainsi qu'aux équipes d'ingénierie et de livraison, afin d'améliorer la productivité et de faire progresser la maturité de l'IA.

« Les simples gains de productivité ne sont plus les seules prérogatives des entreprises, lesquelles se tournent aujourd'hui vers un avenir plus connecté et agentique », a déclaré Ravi Kumar S, PDG de Cognizant. « En associant les modèles et outils agentiques Claude d'Anthropic à la suite de plateformes et à l'expertise sectorielle de Cognizant, nous aiderons nos clients à poser les bases d'une entreprise agentifiée où les systèmes intelligents collaborent avec les personnes pour accélérer la modernisation, l'ingénierie et la transformation de l'industrie. Nous sommes tout aussi enthousiastes à l'idée d'appliquer la technologie d'Anthropic pour nous aider à atteindre ces objectifs de transformation en interne chez Cognizant. »

« L'association d'une IA de pointe à une expertise approfondie du domaine et des capacités de mise en œuvre est ce qui rend ce partenariat si excitant et va absolument accélérer l'IA dans l'entreprise », a déclaré Paul Smith, Chief Commercial Officer chez Anthropic. « Les entreprises ont besoin d'une IA fiable qui allie performance de pointe, sécurité et fiabilité. C'est pourquoi des centaines de milliers d'entreprises font confiance à Claude. Nous en faisons la démonstration à grande échelle en déployant Claude auprès de 350 000 employés de Cognizant et en aidant nos clients communs à faire de même. »

Les premiers axes principaux du partenariat sont les suivants :

Productivité du génie logiciel : déploiement de Claude et Claude Code avec la plateforme Cognizant Flowsource™ pour accélérer les tâches de codage, les tests, la documentation et les workflows DevOps avec un accès aux outils développeur basé sur MCP.

déploiement de Claude et Claude Code avec la plateforme Cognizant Flowsource™ pour accélérer les tâches de codage, les tests, la documentation et les workflows DevOps avec un accès aux outils développeur basé sur MCP. Modernisation des systèmes existants : combinaison des cadres de modernisation de Cognizant et des capacités de compréhension et de transformation de code d'Anthropic pour accélérer l'analyse et la refonte de bases de code volumineuses.

: combinaison des cadres de modernisation de Cognizant et des capacités de compréhension et de transformation de code d'Anthropic pour accélérer l'analyse et la refonte de bases de code volumineuses. Agentification : utilisation de Cognizant Neuro ® , l'orchestration multi-agents IA, et du SDK Agent d'Anthropic pour concevoir des agents réutilisables spécifiques à chaque domaine, et des systèmes multi-agents fonctionnant dans le cadre de politiques explicites, de validations et d'un contrôle avec intervention humaine.

: utilisation de Cognizant Neuro , l'orchestration multi-agents IA, et du SDK Agent d'Anthropic pour concevoir des agents réutilisables spécifiques à chaque domaine, et des systèmes multi-agents fonctionnant dans le cadre de politiques explicites, de validations et d'un contrôle avec intervention humaine. Solutions sectorielles : développement de solutions verticales, en commençant par les services financiers, en s'appuyant sur Cognizant Agent Foundry avec Claude pour intégrer des workflows agentiques dans des environnements d'entreprise réglementés.

: développement de solutions verticales, en commençant par les services financiers, en s'appuyant sur Cognizant Agent Foundry avec Claude pour intégrer des workflows agentiques dans des environnements d'entreprise réglementés. IA responsable : promotion de pratiques pour un déploiement, une surveillance et des opérations sécurisées à grande échelle, alignées sur les besoins de gouvernance des entreprises et les standards ouverts (MCP, par exemple).

Cognizant prévoit d'accompagner ses clients via des ateliers, des modèles de référence et des intégrations de plateformes utilisant Claude, afin d'aider les équipes à identifier les cas d'usage à forte valeur ajoutée et à les exploiter pour garantir des résultats tangibles.

