Cognizant adopta Claude de Anthropic para acelerar la adopción de la IA empresarial a gran escala e implementa Claude para impulsar la transformación interna de la IA

Cognizant utilizará los modelos Claude y las herramientas agénticas en las plataformas Cognizant para ayudar a los clientes a modernizar y ampliar la adopción de la IA.

Cognizant ofrecerá Claude a hasta 350.000 asociados en funciones corporativas clave, equipos de ingeniería y entrega, y usará Claude Code para acelerar las tareas de codificación, las pruebas, la documentación y los flujos de trabajo de DevOps.

TEANECK, Nueva Jersey, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) ahora utiliza Claude de Anthropic, una de las familias de modelos de lenguaje grandes (LLM) más potentes del mundo, para ayudar a sus clientes empresariales y equipos internos a pasar de la experimentación con IA a resultados empresariales a gran escala. Esta medida combina la familia de modelos y herramientas agénticas de Claude con las plataformas de ingeniería y los planos industriales de Cognizant para ayudar a generar un impacto medible a escala empresarial.

Cognizant planea alinear su ingeniería de software y su oferta de plataformas con las capacidades de Anthropic, incluidas Claude for Enterprise, Claude Code, el protocolo de contexto de modelos (MCP, por sus siglas en inglés) y el kit de desarrollo de software (SDK) agéntico, para que los clientes puedan integrar la IA con los datos y aplicaciones existentes, coordinar trabajos de varios pasos con supervisión humana y gestionar el rendimiento, los riesgos y los gastos de forma más eficaz.

Las empresas que adoptan la IA a gran escala necesitan soluciones que se integren con los sistemas existentes y ofrezcan resultados tangibles. La utilización de Claude de Cognizant tiene como objetivo ayudar a los clientes a pasar de forma más rápida de la fase piloto a la producción y ampliar las capacidades de IA en toda la empresa. Además, Cognizant ofrecerá Claude a nivel interno a los asociados con funciones corporativas clave, equipos de ingeniería y entrega para mejorar la productividad y avanzar en la madurez de la IA.

"Las empresas están pasando de simples aumentos de productividad a un futuro más conectado y proactivo", afirmó Ravi Kumar S, director ejecutivo de Cognizant. "Al combinar los modelos Claude y las herramientas agénticas de Anthropic con el conjunto de plataformas y la experiencia en el sector de Cognizant, ayudaremos a los clientes a sentar las bases de una empresa con IA agéntica, en la que los sistemas inteligentes colaborarán con las personas para acelerar la modernización, la ingeniería y la transformación del sector. Estamos igualmente entusiasmados por aplicar la tecnología de Anthropic para ayudarnos a impulsar estos objetivos de transformación a nivel interno en Cognizant".

"Esta alianza es interesante por la combinación de IA de vanguardia con una profunda experiencia en el sector y capacidades de implementación y, sin dudas, acelerará la IA en la empresa", declaró Paul Smith, director comercial de Anthropic. "Las empresas necesitan una IA confiable que una el rendimiento de vanguardia con seguridad y confiabilidad, por ello cientos de miles de empresas confían en Claude. Estamos demostrando esta confiabilidad a gran escala al implementar Claude para hasta 350.000 empleados de Cognizant y ayudamos a nuestros clientes comunes a hacer lo mismo".

Las áreas de interés iniciales para la asociación incluyen:

Productividad en ingeniería de software: implementación de Claude y Claude Code con la plataforma Cognizant Flowsource™ para acelerar las tareas de codificación, las pruebas, la documentación y los flujos de trabajo de DevOps con acceso basado en MCP a las herramientas para desarrolladores.

implementación de Claude y Claude Code con la plataforma Cognizant Flowsource™ para acelerar las tareas de codificación, las pruebas, la documentación y los flujos de trabajo de DevOps con acceso basado en MCP a las herramientas para desarrolladores. Modernización heredada : combinación de los marcos de modernización de Cognizant con las capacidades de comprensión y transformación de código de Anthropic para acelerar el análisis y la refactorización en grandes bases de código.

: combinación de los marcos de modernización de Cognizant con las capacidades de comprensión y transformación de código de Anthropic para acelerar el análisis y la refactorización en grandes bases de código. Agentificación : utilización de la orquestación de múltiples agentes de IA Cognizant Neuro ® y Agent SDK de Anthropic para diseñar agentes reutilizables específicos para cada dominio y sistemas multiagente que operen con políticas explícitas, aprobaciones y controles con intervención humana.

: utilización de la orquestación de múltiples agentes de IA Cognizant Neuro y Agent SDK de Anthropic para diseñar agentes reutilizables específicos para cada dominio y sistemas multiagente que operen con políticas explícitas, aprobaciones y controles con intervención humana. Soluciones industriales : desarrollo de soluciones para todos los sectores, comenzando con los servicios financieros, al aprovechar Cognizant Agent Foundry con Claude para integrar flujos de trabajo agénticos en entornos empresariales regulados.

: desarrollo de soluciones para todos los sectores, comenzando con los servicios financieros, al aprovechar Cognizant Agent Foundry con Claude para integrar flujos de trabajo agénticos en entornos empresariales regulados. IA responsable: promover prácticas para una implementación, supervisión y operaciones seguras a gran escala, en consonancia con las necesidades de gobernanza empresarial y los estándares abiertos, como MCP.

Cognizant planea involucrar a los clientes mediante talleres, patrones de referencia e integraciones de plataformas al utilizar Claude para ayudar a los equipos a identificar casos de uso de alto valor y trasladarlos a la producción para obtener resultados medibles.

