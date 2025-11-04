Cognizant gebruikt Claude van Anthropic om Enterprise AI-adoptie op schaal te versnellen en zet Claude in om de interne AI-transformatie te stimuleren.

Cognizant zal gebruik maken van Claude-modellen en agentic tooling in Cognizant platforms om klanten te helpen bij het moderniseren en schalen van AI-adoptie.

Cognizant zal Claude leveren aan tot 350.000 medewerkers in de belangrijkste bedrijfsfuncties, engineering en leveringsteams, en Claude Code gebruiken om coderingstaken, testen, documentatie en DevOps workflows te versnellen.

TEANECK, N.J., 5 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) maakt nu gebruik van Anthropic's Claude, een van 's werelds krachtigste families van grote taalmodellen (LLM's), om zijn zakelijke klanten en interne teams te helpen de overstap te maken van AI-experimenten naar geschaalde bedrijfsresultaten. Dit combineert de Claude familie van modellen en agentic tooling met de engineering platforms en industrieblauwdrukken van Cognizant om meetbare impact op bedrijfsschaal te leveren.

Cognizant is van plan om zijn software engineering en platformaanbiedingen af te stemmen op de mogelijkheden van Anthropic, waaronder Claude for Enterprise, Claude Code, het Model Context Protocol (MCP) en de Agent SDK. Klanten kunnen nu AI integreren met bestaande gegevens en applicaties, meerstappenwerk orkestreren met menselijk toezicht en prestaties, en risico's en uitgaven effectiever beheren.

Ondernemingen die AI op grote schaal toepassen, hebben oplossingen nodig die integreren met bestaande systemen en tastbare resultaten opleveren. Cognizant's gebruik van Claude is erop gericht om klanten te helpen sneller van pilot naar productie te gaan en AI-mogelijkheden te schalen binnen de gehele onderneming. Cognizant zal Claude ook intern aanbieden aan medewerkers in belangrijke bedrijfsfuncties, engineering- en leveringsteams om de productiviteit te verhogen en de AI-volwassenheid te bevorderen.

"Ondernemingen gaan verder dan eenvoudige productiviteitswinst naar een meer verbonden, agentic toekomst," zegt Ravi Kumar S, CEO van Cognizant. "Door Anthropic's Claude-modellen en agentic tooling te combineren met de platformsuite en industrie-expertise van Cognizant, zullen we klanten helpen de basis te leggen voor een agentified enterprise waar intelligente systemen samenwerken met mensen om modernisering, engineering en industriële transformatie te versnellen. We zijn net zo enthousiast om de technologie van Anthropic toe te passen die ons helpen deze transformatiedoelen intern bij Cognizant te bereiken."

"De combinatie van grensverleggende AI met diepgaande domeinexpertise en implementatiemogelijkheden is wat deze samenwerking zo opwindend maakt en zal AI in de onderneming absoluut versnellen," zegt Paul Smith, Chief Commercial Officer bij Anthropic. "Bedrijven hebben betrouwbare AI nodig die geavanceerde prestaties combineert met veiligheid en betrouwbaarheid, en daarom vertrouwen honderdduizenden bedrijven op Claude. We demonstreren dit op schaal door Claude uit te rollen naar 350.000 Cognizant-medewerkers en door onze gezamenlijke klanten te helpen hetzelfde te doen."

De eerste aandachtsgebieden voor het partnerschap zijn onder andere:

Claude and Claude Code inzetten met het Cognizant Flowsource™ Platform om coderingstaken, testen, documentatie en DevOps workflows te versnellen met op MCP gebaseerde toegang tot ontwikkelaarstools. Legacy-modernisering : Cognizant's moderniseringsframeworks combineren met Anthropic's codebegrip en transformatiemogelijkheden om analyse en refactoring van grote codebases te versnellen.

: Verticale oplossingen ontwikkelen, te beginnen met financiële diensten, gebruikmakend van Cognizant Agent Foundry met Claude om agentic workflows in gereguleerde, zakelijke omgevingen te integreren. Verantwoordelijke AI: Praktijken stimuleren voor veilige implementatie, bewaking en werking op schaal, afgestemd op de governancebehoeften van bedrijven en open standaarden zoals MCP.

Cognizant is van plan om klanten te betrekken door middel van workshops, referentiepatronen en platformintegraties. Met behulp van Claude zal het teams helpen hoogwaardige use cases in kaart te brengen en in productie te nemen om meetbare resultaten te boeken.

